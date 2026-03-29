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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Silver Price Today: शादी सीजन से पहले सोने-चांदी की कीमत आज घटी या बढ़ी? जानिए आपके शहर का ताजा भाव...

Gold Silver Price Today: शादी सीजन से पहले सोने-चांदी की कीमत आज घटी या बढ़ी? जानिए आपके शहर का ताजा भाव...

इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. रविवार होने की वजह से एमसीएक्स और कॉमेक्स पर आज ट्रेडिंग बंद है. आइए जानते हैं, बहुमूल्य धातुओं की कीमत क्या चल रही है?

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 29 Mar 2026 12:05 PM (IST)
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Gold Silver Price Today: इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. 29 मार्च को रविवार होने की वजह से एमसीएक्स और कॉमेक्स पर ट्रेडिंग बंद  है. 

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार (27 मार्च) को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 1,47,270 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,27,750 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई थी. आइए जानते हैं, आज आपके शहर में इन बहुमूल्य धातुओं की कीमत क्या चल रही है?

चांदी की कीमत

दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 10 ग्राम चांदी आज 2,450 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 24,500 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,500 रुपये चल रही है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,48,220 रुपए
22 कैरेट - 1,35,900 रुपए
18 कैरेट - 1,11,220 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,48,090 रुपए
22 कैरेट - 1,35,750 रुपए
18 कैरेट - 1,11,070 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,49,020 रुपए
22 कैरेट - 1,36,600 रुपए
18 कैरेट - 1,14,000 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,48,090 रुपए
22 कैरेट - 1,35,750 रुपए
18 कैरेट - 1,11,070 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,48,120 रुपए
22 कैरेट - 1,35,800 रुपए
18 कैरेट - 1,11,120 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,48,220 रुपए
22 कैरेट - 1,35,900 रुपए
18 कैरेट - 1,11,220 रुपए

पटना में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,48,120 रुपए
22 कैरेट - 1,35,800 रुपए
18 कैरेट - 1,11,120 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,48,090 रुपए
22 कैरेट - 1,35,750 रुपए
18 कैरेट - 1,11,070 रुपए

शादी के सीजन में तेजी की उम्मीद

आने वाले दिनों में शादी-ब्याह का सीजन फिर से शुरू होने वाला है. जिसका असर सोने और चांदी की मांग पर साफ दिखाई दे सकता है. इस दौरान घरेलू बाजार में इनकी खरीदारी बढ़ती है, जिससे कीमतों में भी उछाल आने की संभावना रहती है. ऐसे में बढ़ती डिमांड के कारण सोना और चांदी महंगे हो सकते हैं.

अनिश्चित माहौल में सेफ निवेश

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सोना-चांदी निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प के तौर पर उभर रहा है. ऐसे हालात में लोग जोखिम से बचने के लिए सोने-चांदी की तरफ रुख करते हैं, जिससे इसकी मांग और भरोसा दोनों बढ़ जाता है.

यह भी पढ़ें: Bank Holidays Next Week: अगले हफ्ते पूरे 6 दिन बैंक रहेंगे बंद, ब्रांच विजिट से पहले चेक करें छुट्टियों की लिस्ट

 

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 29 Mar 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
Gold Silver Price Today Gold Silver Rate 29 March
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