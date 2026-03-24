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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में जारी है गिरावट, चांदी 8500 रुपये फिसली; जानें आज कितना सस्ता हो गया सोना...

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में जारी है गिरावट, चांदी 8500 रुपये फिसली; जानें आज कितना सस्ता हो गया सोना...

घरेलू फ्यूचर मार्केट में मंगलवार, 24 मार्च को सोने-चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है. MCX पर गोल्ड फ्यूचर वायदा करीब 1,950 रुपये की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था...

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 24 Mar 2026 11:28 AM (IST)
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Gold Silver Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में मंगलवार, 24 मार्च को सोने-चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है. खबर लिखे जाने तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 2 अप्रैल, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा करीब 1,950 रुपये की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था.

एमसीएक्स पर गोल्ड वायदा 1,38,411 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,39,260 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

सुबह करीब 11:15 बजे, गोल्ड वायदा 1.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,37,292 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. गोल्ड फ्यूचर वायदा शुरुआती कारोबार में 1,38,450 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं आज आपके शहर में सोना-चांदी का ताजा भाव क्या है....

चांदी की कीमत

एमसीएक्स पर 5 मई 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 3.78 फीसदी या लगभग 8,500 रुपये की गिरावट के साथ 2,16,652 रुपये (प्रति किलो) पर ट्रेड कर रहा था. चांदी ने कारोबारी दिन की शुरुआत 2,18,628 रुपये पर की थी. दिन के कारोबार के दौरान चांदी का हाई लेवल 2,19,658 रुपये था.

दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 10 ग्राम चांदी आज 2,350 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 23,500 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,400 रुपये चल रही है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,40,500 रुपए
22 कैरेट - 1,28,800 रुपए
18 कैरेट - 1,05,410 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,40,350 रुपए
22 कैरेट - 1,28,650 रुपए
18 कैरेट - 1,05,260 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,41,820 रुपए
22 कैरेट - 1,30,000 रुपए
18 कैरेट - 1,08,200 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,40,350 रुपए
22 कैरेट - 1,28,650 रुपए
18 कैरेट - 1,05,260 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,40,400 रुपए
22 कैरेट - 1,28,700 रुपए
18 कैरेट - 1,05,310 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,40,500 रुपए
22 कैरेट - 1,28,800 रुपए
18 कैरेट - 1,05,410 रुपए

पटना में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,40,400 रुपए
22 कैरेट - 1,28,700 रुपए
18 कैरेट - 1,05,310 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,40,350 रुपए
22 कैरेट - 1,28,650 रुपए
18 कैरेट - 1,05,260 रुपए

यह भी पढ़ें: Share Market Today: शेयर बाजार में जोरदार तेजी, 1500 अंक से ऊपर उछला सेंसेक्स; निफ्टी भी 300 से ऊपर चढ़ा

 

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 24 Mar 2026 11:28 AM (IST)
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Gold Silver Price Today Gold Silver Rate 24 March
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