Gold Silver Price Today: सोने-चांदी में बड़ी तेजी, सोना 3000 और चांदी 13,500 रुपये महंगी; जानिए आज आपके शहर का ताजा रेट

घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोमवार, 23 फरवरी को सोने-चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. आइए जानते हैं प्रमुख शहरों में सोना-चांदी का ताजा भाव क्या चल रहा है...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 23 Feb 2026 10:21 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gold Silver Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोमवार, 23 फरवरी को सोने-चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 2 अप्रैल, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा सोमवार को 1,58,458 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,56,876 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

23 फरवरी की सुबह करीब 9:55 बजे, एमसीएक्स पर 2 अप्रैल का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1.81 प्रतिशत या करीब 2900 रुपये की तेजी के साथ 1,59,716 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. गोल्ड फ्यूचर वायदा शुरुआती कारोबार में 1,60,600 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं प्रमुख शहरों में सोना-चांदी का ताजा भाव...

चांदी की कीमत

एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 5.41 फीसदी या 13,685 रुपये की तेजी के साथ 2,66,629 रुपये (प्रति किलो) पर ट्रेड कर रहा था. चांदी ने कारोबारी दिन की शुरुआत 2,63,061 रुपये पर की थी. दिन के कारोबार के दौरान चांदी का हाई लेवल 2,68,875 रुपये था.

दिल्ली, मंबई, कोलकाता और चेन्नई में चांदी के दाम उछल गए है. दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 10 ग्राम चांदी आज 3,000 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 30,000 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 3,000 रुपये चल रही है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,59,420 रुपए
22 कैरेट - 1,46,140 रुपए
18 कैरेट - 1,19,600 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,61,350 रुपए
22 कैरेट - 1,47,900 रुपए
18 कैरेट - 1,21,010 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,62,110 रुपए
22 कैरेट - 1,48,600 रुपए
18 कैरेट - 1,27,200 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,61,350 रुपए
22 कैरेट - 1,47,900 रुपए
18 कैरेट - 1,21,010 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,61,400 रुपए
22 कैरेट - 1,47,950 रुपए
18 कैरेट - 1,21,060 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,61,500 रुपए
22 कैरेट - 1,48,050 रुपए
18 कैरेट - 1,21,160 रुपए

पटना में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,61,400 रुपए
22 कैरेट - 1,47,950 रुपए
18 कैरेट - 1,21,060 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,61,350 रुपए
22 कैरेट - 1,47,900 रुपए
18 कैरेट - 1,21,010 रुपए

यह भी पढ़ें: Stock Market 23 February: शेयर बाजार में तूफानी तेजी! सेंसेक्स 614 अंक उछला, निफ्टी 25,754 के पार

 

 

Published at : 23 Feb 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
Gold Silver Price Today Gold Silver Rate 23 February
और पढ़ें
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget