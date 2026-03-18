सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट से खिले लोगों के चेहरे, चांदी 2300 रुपये फिसली; सोना भी सस्ता...

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Gold Silver Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में बुधवार, 18 मार्च को सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. खबर लिखे जाने तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 2 अप्रैल, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा करीब 500 रुपये की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था.

एमसीएक्स पर गोल्ड वायदा 1,55,658 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,55,985 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

सुबह करीब 9:50 बजे, गोल्ड वायदा 0.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,55,488 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. गोल्ड फ्यूचर वायदा शुरुआती कारोबार में 1,55,788 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं आज आपके शहर में सोना-चांदी का ताजा भाव क्या है....

चांदी की कीमत

एमसीएक्स पर 5 मई 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 0.93 फीसदी या लगभग 2300 रुपये की गिरावट के साथ 2,50,750 रुपये (प्रति किलो) पर ट्रेड कर रहा था. चांदी ने कारोबारी दिन की शुरुआत 2,51,498 रुपये पर की थी. दिन के कारोबार के दौरान चांदी का हाई लेवल 2,51,639 रुपये था.

दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 10 ग्राम चांदी आज 2,650 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 26,500 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,801 रुपये चल रही है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,240 रुपए

22 कैरेट - 1,45,060 रुपए

18 कैरेट - 1,18,720 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,750 रुपए

22 कैरेट - 1,44,600 रुपए

18 कैरेट - 1,18,310 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,59,810 रुपए

22 कैरेट - 1,46,490 रुपए

18 कैरेट - 1,23,290 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,750 रुपए

22 कैरेट - 1,44,600 रुपए

18 कैरेट - 1,18,310 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,140 रुपए

22 कैरेट - 1,44,960 रुपए

18 कैरेट - 1,18,620 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,240 रुपए

22 कैरेट - 1,45,060 रुपए

18 कैरेट - 1,18,720 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,140 रुपए

22 कैरेट - 1,44,960 रुपए

18 कैरेट - 1,18,620 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,750 रुपए

22 कैरेट - 1,44,600 रुपए

18 कैरेट - 1,18,310 रुपए

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