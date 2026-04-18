शादी सीजन से पहले सोने-चांदी की कीमतों में हलचल जारी, जानिए आज इन बहुमूल्य धातुओं के ताजा भाव

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मिडिल ईस्ट की शांति खबरों के बावजूद सोने-चांदी की कीमतों में उछाल है।

शादी के सीजन में मांग बढ़ने से खरीदारी पर असर नहीं दिख रहा।

विशेषज्ञों का मानना है कि कॉमेक्स पर गिरावट से स्थानीय बाजार पर असर पड़ेगा।

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में 10 ग्राम चांदी 2,750 रुपये बिक रही है।

Gold Silver Price Today: मिडिल ईस्ट से आ रही शांति की खबर के बीच भी सोने-चांदी की कीमतों में हलचल देखने को मिल रही है. पिछले कुछ दिनों से इन बहुमूल्य धातुओं के दाम उछल गए हैं. शादियों का सीजन शुरू होने से खरीदारी बढ़ने की उम्मीद भी की जा रही है. आइए जानते हैं, आज यानी 18 अप्रैल को आपके शहर में कितना है भाव.

शादी के सीजन में बनी हुई है मांग

देश में शादी का सीजन शुरू हो गया है. सोने-चांदी की कीमतों में आई तेजी के बाद भी ज्वेलरी शोरूम्स में ग्राहकों की भीड़ बनी हुई है. सोने-चांदी की कीमतों में तेजी के बाद भी खरीदारी पर खास असर नहीं दिख रहा है.

वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कॉमेक्स पर कीमतों में गिरावट आती है, तो इसका असर स्थानीय बाजार में भी दिख सकता है. कीमतें कम होने से ग्राहकों को राहत मिल सकती हैं.

चांदी की कीमत

दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी आज 2,750 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 27,500 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,749 रुपये चल रही है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,120 रुपए

22 कैरेट - 1,42,200 रुपए

18 कैरेट - 1,16,380 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,780 रुपए

22 कैरेट - 1,42,800 रुपए

18 कैरेट - 1,16,840 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,010 रुपए

22 कैरेट - 1,42,090 रुपए

18 कैरेट - 1,18,590 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,780 रुपए

22 कैरेट - 1,42,800 रुपए

18 कैरेट - 1,16,840 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,830 रुपए

22 कैरेट - 1,42,850 रुपए

18 कैरेट - 1,16,890 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,930 रुपए

22 कैरेट - 1,42,950 रुपए

18 कैरेट - 1,16,990 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,830 रुपए

22 कैरेट - 1,42,850 रुपए

18 कैरेट - 1,16,890 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,780 रुपए

22 कैरेट - 1,42,800 रुपए

18 कैरेट - 1,16,840 रुपए

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