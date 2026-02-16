Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Silver Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोमवार, 16 फरवरी को सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 2 अप्रैल, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा सोमवार को 1,54,999 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,55,895 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

16 फरवरी की सुबह करीब 9:50 बजे, एमसीएक्स पर 2 अप्रैल का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1.02 प्रतिशत या करीब 1600 रुपये की गिरावट के साथ 1,54,300 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. गोल्ड फ्यूचर वायदा शुरुआती कारोबार में 1,55,100 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था. आईए जानते हैं प्रमुख शहरों में सोना-चांदी का ताजा भाव...

चांदी की कीमत

एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 3.48 फीसदी या 8,492 रुपये की गिरावट के साथ 2,35,868 रुपये (प्रति किलो) पर ट्रेड कर रहा था. चांदी ने कारोबारी दिन की शुरुआत 2,38,489 रुपये पर की थी. दिन के कारोबार के दौरान चांदी का हाई लेवल 2,38,489 रुपये था.

दिल्ली, मंबई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी आज 2,680 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 26,800 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,800 रुपये चल रही है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,590 रुपए

22 कैरेट - 1,43,550 रुपए

18 कैरेट - 1,17,480 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,440 रुपए

22 कैरेट - 1,43,400 रुपए

18 कैरेट - 1,17,330 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,530 रुपए

22 कैरेट - 1,44,400 रुपए

18 कैरेट - 1,23,500 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,440 रुपए

22 कैरेट - 1,43,400 रुपए

18 कैरेट - 1,17,330 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,490 रुपए

22 कैरेट - 1,43,450 रुपए

18 कैरेट - 1,17,380 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,590 रुपए

22 कैरेट - 1,43,550 रुपए

18 कैरेट - 1,17,480 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,490 रुपए

22 कैरेट - 1,43,450 रुपए

18 कैरेट - 1,17,380 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,440 रुपए

22 कैरेट - 1,43,400 रुपए

18 कैरेट - 1,17,330 रुपए

