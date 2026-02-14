Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Silver Price Today: सोने-चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. सोना और चांदी के भाव आज यानी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाले दिन फिसल गए है. भारत में शादियों का सीजन चल रहा हैं, ऐसे में कम हुई कीमतों से लोगों को राहत मिल सकती है. आइए जानते हैं, आज आपको अपने शहर में इन धातुओं को खरीदने के लिए कितना खर्च करना होगा....

चांदी की कीमत

शनिवार, 14 फरवरी को चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. चांदी पिछले दो दिनों से लगातार फिसल रही है. आंकड़ों के अनुसार चांदी 16,700 टूटकर 2,42,433 रुपये (प्रति किलो) पर कारोबार कर रही है.

दिल्ली, मंबई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी 2,750 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 27,500 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,800 रुपये चल रही है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,900 रुपए

22 कैरेट - 1,44,750 रुपए

18 कैरेट - 1,18,460 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,750 रुपए

22 कैरेट - 1,44,600 रुपए

18 कैरेट - 1,18,310 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,840 रुपए

22 कैरेट - 1,45,600 रुपए

18 कैरेट - 1,24,500 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,750 रुपए

22 कैरेट - 1,44,600 रुपए

18 कैरेट - 1,18,310 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,800 रुपए

22 कैरेट - 1,44,650 रुपए

18 कैरेट - 1,18,360 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,900 रुपए

22 कैरेट - 1,44,750 रुपए

18 कैरेट - 1,18,460 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,800 रुपए

22 कैरेट - 1,44,650 रुपए

18 कैरेट - 1,18,360 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,750 रुपए

22 कैरेट - 1,44,600 रुपए

18 कैरेट - 1,18,310 रुपए

निवेशकों को सर्तक रहने की सलाह

बाजार जानकारों के अनुसार, सोने-चांदी की कीमतों में बहुत तेजी से उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. अभी भी सोने की कीमतें 1,60,000 रुपये (प्रति 10 ग्राम) के नीचे बनी हुई है. अगर सोने का भाव इस आंकड़े के ऊपर नहीं जाता है तो, इनके दाम गिर भी सकते हैं.

हालांकि, अब निवेशकों की नजर अमेरिकी महंगाई (CPI) आंकड़ों पर टिकी है. जिससे सोने की कीमतों पर प्रभाव पड़ सकता हैं. ऐसे में निवेशकों को सर्तक रूख अपनाकर निवेश की सलाह दी जा रही है.

