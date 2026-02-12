Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Silver Price Today: गुरुवार, 12 फरवरी के कारोबारी दिन घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 2 अप्रैल, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा गुरुवार को 1,58,000 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,58,755 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

12 फरवरी की सुबह करीब 10:22 बजे, एमसीएक्स पर 2 अप्रैल का एक्सपायरी वाला गोल्ड 0.47 प्रतिशत या 754 रुपये की गिरावट के साथ 1,58,001 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. गोल्ड फ्यूचर वायदा शुरुआती कारोबार में 1,58,173 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था. अगर आज आप इन बहुमूल्य धातुओं की खरीदारी का प्लान बना रहे हैं तो, आपको अपने शहर का ताजा भाव जरूर पता करना चाहिए....

चांदी की कीमत

एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 1.24 फीसदी या 3,268 रुपये की गिरावट के साथ 2,59,750 रुपये (प्रति किलो) पर ट्रेड कर रहा था. चांदी ने कारोबारी दिन की शुरुआत 2,61,361 रुपये पर की थी. दिन के कारोबार के दौरान चांदी का हाई लेवल 2,61,924 रुपये था.

दिल्ली, मंबई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी 2,950 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 29,500 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 3,000 रुपये चल रही है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,550 रुपए

22 कैरेट - 1,45,350 रुपए

18 कैरेट - 1,18,950 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,400 रुपए

22 कैरेट - 1,45,200 रुपए

18 कैरेट - 1,18,800 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,59,280 रुपए

22 कैरेट - 1,46,000 रुपए

18 कैरेट - 1,26,000 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,400 रुपए

22 कैरेट - 1,45,200 रुपए

18 कैरेट - 1,18,800 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,450 रुपए

22 कैरेट - 1,45,250 रुपए

18 कैरेट - 1,18,850 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,550 रुपए

22 कैरेट - 1,45,350 रुपए

18 कैरेट - 1,18,950 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,450 रुपए

22 कैरेट - 1,45,250 रुपए

18 कैरेट - 1,18,850 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,400 रुपए

22 कैरेट - 1,45,200 रुपए

18 कैरेट - 1,18,800 रुपए

