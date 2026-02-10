Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Silver Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में पिछले कुछ दिनों से सोने-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आज यानी मंगलवार, 10 फरवरी को इन बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 2 अप्रैल, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा मंगलवार को 1,56,001 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ है. वहीं, इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,58,066 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

10 फरवरी की सुबह 9:55 बजे, एमसीएक्स पर 2 अप्रैल का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,57,390 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 676 रुपये की गिरावट दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,58,070 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

चांदी की कीमत

एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 2,57,150 रुपये (प्रति किलो) पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 5,400 रुपये की गिरावट दिखाता है. एमसीएक्स सिल्वर शुरुआती कारोबार में 2,60,527 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था.

दिल्ली और मंबई में 10 ग्राम चांदी 2,900 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 29,000 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 3,000 रुपये चल रही है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,060 रुपए

22 कैरेट - 1,44,900 रुपए

18 कैरेट - 1,18,590 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,910 रुपए

22 कैरेट - 1,44,750 रुपए

18 कैरेट - 1,18,440 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,59,060 रुपए

22 कैरेट - 1,45,800 रुपए

18 कैरेट - 1,25,300 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,910 रुपए

22 कैरेट - 1,44,750 रुपए

18 कैरेट - 1,18,440 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,960 रुपए

22 कैरेट - 1,44,800 रुपए

18 कैरेट - 1,18,490 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,060 रुपए

22 कैरेट - 1,44,900 रुपए

18 कैरेट - 1,18,590 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,960 रुपए

22 कैरेट - 1,44,800 रुपए

18 कैरेट - 1,18,490 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,910 रुपए

22 कैरेट - 1,44,750 रुपए

18 कैरेट - 1,18,440 रुपए

यह भी पढ़ें: Stock Market 10 February: शेयर मार्केट की मजबूत शुरुआत; सेंसेक्स 84,237 के पार, निफ्टी में भी उछाल