Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआज कितने में बिक रहा गोल्ड? जानें 24 से लेकर 18 कैरेट का लेटेस्ट रेट

आज कितने में बिक रहा गोल्ड? जानें 24 से लेकर 18 कैरेट का लेटेस्ट रेट

पिछले लगातार तीन दिनों से सोने की कीमतें फिसलती ही जा रही थीं. हालांकि, आज कीमतों में थोड़ी देखी जा रही है. आज देश में 24 कैरेट सोने का रेट प्रति 10 ग्राम 14,258 रुपये है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 24 Oct 2026 11:51 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आज सोने की कीमतों में हल्की तेजी, ₹10 प्रति ग्राम बढ़ी.
  • वैश्विक उथल-पुथल से सोना ₹1900 साप्ताहिक सस्ता हुआ.
  • केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे, 2027 तक नया रिकॉर्ड संभव.

देश में आज सोने की कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिल रही है. 24-कैरेट और 22-कैरेट सोना 10 रुपया प्रति ग्राम महंगा हुआ है. आज 24-कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 14,258 रुपये है, जबकि 22-कैरेट सोने की कीमत 13,070 हो गई है. 10 ग्राम के हिसाब से इनमें 100-100 रुपये की तेजी आई है.

कल यानी कि शुक्रवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,480 थी, जबकि आज कीमत 1,42,580 रुपये है. इसी तरह से कल 22 कैरेट सोने की कीमत 1,30,600 रुपये थी, जो प्रति 10 ग्राम आज 1,30,700 रुपये है. आज 18 कैरेट सोने की कीमत 10,694 रुपये है, जो कल के मुकाबले 80 रुपये ज्यादा है.

सोने की कीमतों में महा गिरावट

कच्चे तेल की कीमतों में ऊंचाई और वैश्विक बाजार में उथल-पुथल के बीच सोने की कीमतों में 1900 रुपये की साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई. सोना इस साल जनवरी में 1,76,121 रुपये प्रति ग्राम के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था. उसके मुकाबले आज सोना 30000 रुपये की गिरावट के साथ 1.42-1.46 लाख के दायरे में है.

अमेरिका और रूस के बीच हुए डीजल समझौते और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच केंद्रीय बैंक अपने सुरक्षित रिजर्व के तौर पर लगातार सोने की खरीद बढ़ा रहे हैं. एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि साल 2027 के मध्य तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना सकता है. बताया जा रहा है उस दौरान घरेलू बाजार में सोना1.60 लाख प्रति 10 के स्तर को छू सकता है. 

शहरवार चेक करें कीमत

शहर  24 कैरेट सोने की कीमत  22 कैरेट सोने की कीमत  18 कैरेट सोने की कीमत
दिल्ली 14,273 रुपये 13,085 रुपये 10,709 रुपये
मुंबई 14,258 रुपये 13,070 रुपये 10,695 रुपये
चेन्नई 14,258 रुपये 13,070 रुपये 10,695 रुपये
बेंगलुरु 14,258 रुपये 13,070 रुपये 10,695 रुपये
हैदराबाद 14,258 रुपये 13,070 रुपये 10,695 रुपये

आज चांदी की कीमत

24 अक्टूबर को चांदी की कीमत 220 रुपये प्रति ग्राम है। एक किलोग्राम की कीमत 2,20,000 रुपये है. कल शुक्रवार को चांदी की कीमत में प्रति किलो 5000 रुपये की गिरावट आई थी. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे तमाम शहरों में आज चांदी की कीमत प्रति ग्राम 2,200 रुपये है. 

ये भी पढ़ें:

सर्राफा बाजार में हाहाकार! 1,900 रुपये लुढ़का सोना, चांदी 5,500 रुपये टूटी 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 24 Oct 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
Gold Rate Silver Rate
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
UAE में भारतीय ने जीती 240 करोड़ की लॉटरी, अब कैसी हो गई जिंदगी? खुद बताया
UAE में भारतीय ने जीती 240 करोड़ की लॉटरी, अब कैसी हो गई जिंदगी? खुद बताया
बिजनेस
40,000 टन डीजल से लबालब भरा टैंकर, रूसी डीजल की पहली खेप अमेरिका रवाना
40,000 टन डीजल से लबालब भरा टैंकर, रूसी डीजल की पहली खेप अमेरिका रवाना
बिजनेस
2030 तक भारत में मिलेंगी 35 करोड़ नई नौकरियां, खत्म होगी बेरोजगारी- रिपोर्ट
2030 तक भारत में मिलेंगी 35 करोड़ नई नौकरियां, खत्म होगी बेरोजगारी- रिपोर्ट
बिजनेस
IDBI बैंक बिकने के बाद कर्मचारियों की नौकरी पर क्या होगा असर? सरकार ने दिया जवाब
IDBI बैंक बिकने के बाद कर्मचारियों की नौकरी पर क्या होगा असर? सरकार ने दिया जवाब
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
SIR Controversy: UP Election 2027 से पहले Software में Error! Voter List में नाम पर बवाल! | SP | EC
Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सबसे सटीक विश्लेषण! | Trump | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
370 को बहाल किया जाए तो इसमें बुराई क्या? जामिया विवाद पर बोले अखिलेश के सांसद
370 को बहाल किया जाए तो इसमें बुराई क्या? जामिया विवाद पर बोले अखिलेश के सांसद
इंडिया
'हिमवीरों ने वीरता से...', PM मोदी ITBP के स्थापना दिवस पर जवानों को दी बधाई
'हिमवीरों ने वीरता से...', PM मोदी ITBP के स्थापना दिवस पर जवानों को दी बधाई
क्रिकेट
गौतम गंभीर के सपोर्ट में उतरे इरफान पठान, आलोचकों को दिया करार जवाब 
गौतम गंभीर के सपोर्ट में उतरे इरफान पठान, आलोचकों को दिया करार जवाब 
बॉलीवुड
'फौजी' का धांसू टीजर आउट, प्रभास का लुक उड़ा देगा होश, जानें- कब रिलीज होगी फिल्म?
'फौजी' का धांसू टीजर आउट, विद्रोही सैनिक के दमदार अवतार में दिखे प्रभास
इंडिया
'गश्त के तौर तरीके...', चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, जानें LAC पर क्या कहा?
'गश्त के तौर तरीके...', चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, जानें LAC पर क्या कहा?
विश्व
आतंकवाद के खिलाफ इजरायल का बड़ा ऑपरेशन, 2 सैनिकों की मौत के बाद एक्शन में नेतन्याहू
आतंकवाद के खिलाफ इजरायल का बड़ा ऑपरेशन, 2 सैनिकों की मौत के बाद एक्शन में नेतन्याहू
एग्रीकल्चर
PM Kisan: 24वीं किस्त की तारीख तय, लेकिन इन किसानों को लग सकता है झटका
PM Kisan: 24वीं किस्त की तारीख तय, लेकिन इन किसानों को लग सकता है झटका
ट्रेंडिंग
लाइव रिपोर्टिंग के दौरान समुद्री लहर की चपेट में आया पत्रकार, वीडियो वायरल
लाइव रिपोर्टिंग के दौरान समुद्री लहर की चपेट में आया पत्रकार, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget