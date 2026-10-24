आज कितने में बिक रहा गोल्ड? जानें 24 से लेकर 18 कैरेट का लेटेस्ट रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज सोने की कीमतों में हल्की तेजी, ₹10 प्रति ग्राम बढ़ी.

वैश्विक उथल-पुथल से सोना ₹1900 साप्ताहिक सस्ता हुआ.

केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे, 2027 तक नया रिकॉर्ड संभव.

देश में आज सोने की कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिल रही है. 24-कैरेट और 22-कैरेट सोना 10 रुपया प्रति ग्राम महंगा हुआ है. आज 24-कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 14,258 रुपये है, जबकि 22-कैरेट सोने की कीमत 13,070 हो गई है. 10 ग्राम के हिसाब से इनमें 100-100 रुपये की तेजी आई है.

कल यानी कि शुक्रवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,480 थी, जबकि आज कीमत 1,42,580 रुपये है. इसी तरह से कल 22 कैरेट सोने की कीमत 1,30,600 रुपये थी, जो प्रति 10 ग्राम आज 1,30,700 रुपये है. आज 18 कैरेट सोने की कीमत 10,694 रुपये है, जो कल के मुकाबले 80 रुपये ज्यादा है.

सोने की कीमतों में महा गिरावट

कच्चे तेल की कीमतों में ऊंचाई और वैश्विक बाजार में उथल-पुथल के बीच सोने की कीमतों में 1900 रुपये की साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई. सोना इस साल जनवरी में 1,76,121 रुपये प्रति ग्राम के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था. उसके मुकाबले आज सोना 30000 रुपये की गिरावट के साथ 1.42-1.46 लाख के दायरे में है.

अमेरिका और रूस के बीच हुए डीजल समझौते और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच केंद्रीय बैंक अपने सुरक्षित रिजर्व के तौर पर लगातार सोने की खरीद बढ़ा रहे हैं. एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि साल 2027 के मध्य तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना सकता है. बताया जा रहा है उस दौरान घरेलू बाजार में सोना1.60 लाख प्रति 10 के स्तर को छू सकता है.

शहरवार चेक करें कीमत

शहर 24 कैरेट सोने की कीमत 22 कैरेट सोने की कीमत 18 कैरेट सोने की कीमत दिल्ली 14,273 रुपये 13,085 रुपये 10,709 रुपये मुंबई 14,258 रुपये 13,070 रुपये 10,695 रुपये चेन्नई 14,258 रुपये 13,070 रुपये 10,695 रुपये बेंगलुरु 14,258 रुपये 13,070 रुपये 10,695 रुपये हैदराबाद 14,258 रुपये 13,070 रुपये 10,695 रुपये

आज चांदी की कीमत

24 अक्टूबर को चांदी की कीमत 220 रुपये प्रति ग्राम है। एक किलोग्राम की कीमत 2,20,000 रुपये है. कल शुक्रवार को चांदी की कीमत में प्रति किलो 5000 रुपये की गिरावट आई थी. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे तमाम शहरों में आज चांदी की कीमत प्रति ग्राम 2,200 रुपये है.

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