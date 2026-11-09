सोना 1400 और चांदी 4000 रुपए महंगी, जानें दिवाली के अगले दिन का ताजा भाव

सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार, 9 नवंबर को तेजी देखने को मिली है. MCX पर सोने का भाव करीब 1,400 रुपए प्रति 10 ग्राम चढ़ गया, जबकि चांदी की कीमत में 4,000 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है. आज कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और डॉलर की कमजोरी से कीमती धातुओं को सहारा मिला है.

हालांकि, बाजार में तेजी के बावजूद निवेशकों के सामने सवाल है कि क्या इस समय सोना-चांदी खरीद लेना चाहिए या कुछ दिन इंतजार करना बेहतर होगा? आइए इस सवाल का जवाब यहां से लेते हैं और साथ ही जानते हैं आज का रेट क्या चल रहा है.

आज सोने-चांदी का क्या है भाव?

सोमवार को MCX पर सोना 1400 रुपए बढ़कर 1,43,933 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं, चांदी 4000 रुपए की तेजी के साथ 1,88,979 रुपए प्रति किलो पर कारोबार करती दिख रही है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी दोनों धातुओं की कीमतों में तेजी रही. स्पॉट गोल्ड करीब 1.6 फीसदी बढ़कर 4,129.69 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. वहीं, चांदी में करीब 2.8 फीसदी की तेजी दर्ज की गई और यह 53.31 डॉलर प्रति औंस पर रही.

तेल की कीमतों में गिरावट से कैसे पड़ा असर?

सोने और चांदी की कीमतों में तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल के भाव में नरमी है. जब कच्चा तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ने का डर रहता है. ऐसे में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें ऊंची रख सकता है या उन्हें बढ़ा सकता है. ब्याज दरें ज्यादा रहने पर निवेशकों का सोने में पैसा लगाना कम हो जाता है, क्योंकि सोना कोई ब्याज नहीं देता है.

लेकिन तेल की कीमतें घटने से महंगाई का दबाव कम होने की उम्मीद बढ़ी है. इसके साथ ही डॉलर भी कमजोर हुआ है. डॉलर कमजोर होने से दूसरे देशों के खरीदारों के लिए सोना खरीदना सस्ता पड़ता है. इन दोनों वजहों से सोने और चांदी को सपोर्ट मिला है.

Ethanol: कर्नाटक के बाद अब ये राज्य भी करेगा पेट्रोल की जांच, दिए आदेश