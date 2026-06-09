1000 रुपये सस्ता हुआ सोना, चांदी की भी गिरी कीमत; चेक करें दोनों का लेटेस्ट रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज लगातार तीसरे दिन सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई.

सोना प्रति 10 ग्राम ₹1000, चांदी प्रति किलो ₹1000 तक सस्ती हुई.

ईरान-इजरायल संघर्ष में अस्थायी रुकावट कीमतों में कमी का कारण बनी.

अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर की मजबूती ने भी भाव नीचे लाए.

Gold-Silver Price Today on June 9: आज 9 जून, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है. आज लगातार तीसरा दिन है, जब इन कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावटदेखी जा रही है. 'ब्लैक मंडे' वाले दिन ग्लोबल मार्केट के क्रैश होने के बाद आज सुबह एमसीएक्स (MCX) और घरेलू रिटेल बाजारों में सोना करीब 1000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक और चांदी करीब 500-1000 रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ती हुई है.

सोने की आज ताजा कीमत

सोने की शुद्धता आज का रेट कल की कीमत कीमत में गिरावट 24 कैरेट 1,51,800 1,52,840 1040 रुपये 22 कैरेट 1,39,050 1,40,000 950 रुपये 18 कैरेट 1,13,850 1,14,630 780 रुपये

आज चांदी की कीमत

सोने की ही तरह आज चांदी की भी कीमत बिकवाली के दबाव में आकर कम हुई है. आज चांदी की कीमत 2,59,900 से 2,60,000 के बीच में बनी हुई है. खुदरा बाजारों में आज प्रति 10 ग्राम चांदी की कीमत 260-270 रुपये के बीच चल रही है.

आज क्यों गिरी सोने-चांदी की कीमत?

ईरान-इजरायल संघर्ष में अस्थायी रुकावट- अमेरिका की मध्यस्थता और अपील के बाद सोमवार को ईरान और इजरायल दोनों एक-दूसरे पर हवाई हमलों को फिलहाल के लिए रोक दिया है. युद्ध टलने की उम्मीद से निवेशकों ने दोबारा सोने-चांदी जैसे सुरक्षित निवेश में से पैसा निकालना शुरू कर दिया है.

यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में उछाल- अमेरिकी 10- वर्षीय ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड दो सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है. जब बॉन्ड पर रिटर्न बढ़ता है, तो ब्याज न देने वाले सोने के प्रति निवेशकों का आकर्षण कम हो जाता है.

डॉलर इंडेक्स में मजबूती- वैश्विक स्तर पर मजबूत हुए अमेरिकी डॉलर का भी असर सोने-चांदी की कीमतों पर पड़ा है. इससे कमोडिटी मार्केट (MCX) में स्पॉट गोल्ड टूटकर दो महीने के निचले स्तर (4319 डॉलर प्रति औंस) के करीब पहुंच गया है.

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