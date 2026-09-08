आज सोने- चांदी का क्या है रेट, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K सोना और चांदी का ताजा भाव

सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए आज की खुशखबरी है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में गिरावट का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिला है. मंगलवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 650 रुपए घटकर 1,60,250 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई. इससे पहले शुक्रवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,60,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

चांदी की कीमत आज स्थिर है. कारोबारियों के मुताबिक, दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में 2,40,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बनी रही.

सोना हुआ कितना सस्ता?

वायदा बाजार में भी सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है. आज सोने का भाव 462 रुपए घटकर 1,52,305 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया है.

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चांदी के भाव में कितनी गिरावट?

चांदी के वायदा भाव में भी मंगलवार को नरमी देखने को मिली है. दिसंबर महीने में आपूर्ति वाले चांदी के अनुबंध का भाव 975 रुपए घटकर 2,36,683 रुपए प्रति किलोग्राम रह गया. इसमें 1,512 लॉट का कारोबार हुआ है.

बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, कारोबारियों की बिकवाली बढ़ने के कारण चांदी के वायदा भाव में गिरावट आई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमत करीब 0.63 प्रतिशत घटकर 65.79 डॉलर प्रति औंस रह गई है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना कमजोर

सोने की कीमतों पर वैश्विक बाजार का दबाव साफ दिखाई दे रहा है. आज सोने की कीमत करीब 0.84 प्रतिशत गिरकर 4,492.68 डॉलर प्रति औंस रह गई है. वहीं हाजिर सोना करीब एक प्रतिशत टूटकर 4,395.30 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है.

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आगे क्या रह सकता है रुख?

फिलहाल सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों की चाल, डॉलर की स्थिति, ब्याज दरों को लेकर उम्मीद आने वाले दिनों में सोना- चांदी के भाव को प्रभावित कर सकते हैं.

अगर आप सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो केवल एक दिन के भाव को देखकर फैसला करने के बजाय बाजार के रुझान पर भी नजर रखें.