Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआज सोने- चांदी का क्या है रेट, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K सोना और चांदी का ताजा भाव

आज सोने- चांदी का क्या है रेट, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K सोना और चांदी का ताजा भाव

सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है. जानिए आज सोने और चांदी का ताजा भाव, वायदा और सर्राफा बाजार में कितनी हुई गिरावट.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 08 Sep 2026 08:07 AM (IST)
Preferred Sources

सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए आज की खुशखबरी है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में गिरावट का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिला है. मंगलवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 650 रुपए घटकर 1,60,250 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई. इससे पहले शुक्रवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,60,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

चांदी की कीमत आज स्थिर है. कारोबारियों के मुताबिक, दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में 2,40,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बनी रही. 

सोना हुआ कितना सस्ता?
वायदा बाजार में भी सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है. आज सोने का भाव 462 रुपए घटकर 1,52,305 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया है.

8 सितंबर को कितने का मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर, जानें कमर्शियल LPG हुआ कितना सस्ता?

चांदी के भाव में कितनी गिरावट?
चांदी के वायदा भाव में भी मंगलवार को नरमी देखने को मिली है. दिसंबर महीने में आपूर्ति वाले चांदी के अनुबंध का भाव 975 रुपए घटकर 2,36,683 रुपए प्रति किलोग्राम रह गया. इसमें 1,512 लॉट का कारोबार हुआ है.

बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, कारोबारियों की बिकवाली बढ़ने के कारण चांदी के वायदा भाव में गिरावट आई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमत करीब 0.63 प्रतिशत घटकर 65.79 डॉलर प्रति औंस रह गई है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना कमजोर
सोने की कीमतों पर वैश्विक बाजार का दबाव साफ दिखाई दे रहा है. आज सोने की कीमत करीब 0.84 प्रतिशत गिरकर 4,492.68 डॉलर प्रति औंस रह गई है. वहीं हाजिर सोना करीब एक प्रतिशत टूटकर 4,395.30 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है.

आज 1 लीटर पेट्रोल डलवाने में कितना आएगा खर्च? चेक कर लें लेटेस्ट फ्यूल रेट

आगे क्या रह सकता है रुख?
फिलहाल सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों की चाल, डॉलर की स्थिति, ब्याज दरों को लेकर उम्मीद आने वाले दिनों में सोना- चांदी के भाव को प्रभावित कर सकते हैं.

अगर आप सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो केवल एक दिन के भाव को देखकर फैसला करने के बजाय बाजार के रुझान पर भी नजर रखें. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 08 Sep 2026 08:02 AM (IST)
Tags :
Gold Silver
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
अंडा-चिकन कब होगा सस्ता, क्या महंगे रेट से जल्द राहत की है उम्मीद?
अंडा-चिकन कब होगा सस्ता, क्या महंगे रेट से जल्द राहत की है उम्मीद?
बिजनेस
8 सितंबर को कितने का मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर, जानें कमर्शियल LPG हुआ कितना सस्ता?
8 सितंबर को कितने का मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर, जानें कमर्शियल LPG हुआ कितना सस्ता?
बिजनेस
आज 1 लीटर पेट्रोल डलवाने में कितना आएगा खर्च? चेक कर लें लेटेस्ट फ्यूल रेट
आज 1 लीटर पेट्रोल डलवाने में कितना आएगा खर्च? चेक कर लें लेटेस्ट फ्यूल रेट
बिजनेस
सितंबर के दूसरे हफ्ते में तीन दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें क्या है वजह?
सितंबर के दूसरे हफ्ते में तीन दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें क्या है वजह?
Advertisement

वीडियोज

Delhi Moti Bagh Building Collapse: बंसल ब्रदर्स और 'हत्यारे' सिस्टम का खूनी गठजोड़ !।Sansani
Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन इमारत हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। Moti Bagh।Delhi News
Baba Bageshwar Statement: नवरात्र में NON-VEG पर बवाल!,बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने उठाया मुद्दा
Bharat Ki Baat : एक इमारत गिरी... कितनी मौतें अभी बाकी हैं?। Satya Niketan। Moti Bagh। Delhi
Sandeep Chaudhary: दिल्ली में हादसा नहीं, हत्या हुई !।।Satya Niketan Building Collapse। Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका से भारतीयों के लिए बुरी खबर! US स्टेट डिपार्टमेंट ने वीजा पर जारी की चेतावनी
अमेरिका से भारतीयों के लिए बुरी खबर! US स्टेट डिपार्टमेंट ने वीजा पर जारी की चेतावनी
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन हादसा: कोई रास्ता नहीं था, सांस लेना भी मुश्किल... सुनील ने सुनाया खौफनाक मंजर
सत्य निकेतन हादसा: कोई रास्ता नहीं था, सांस लेना भी मुश्किल... सुनील ने सुनाया खौफनाक मंजर
क्रिकेट
Women Asia Cup: भारत-श्रीलंका के बाद पाकिस्तान ने कटाया सेमीफाइनल का टिकट
भारत-श्रीलंका के बाद पाकिस्तान ने कटाया सेमीफाइनल का टिकट
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम के घर हुई चोरी, सोने की चेन और डायमंड ईयररिंग्स हुए गायब
दीपिका कक्कड़ की ननद के घर हुई चोरी, गायब हुई सोने और डायमंड की ज्वेलरी
इंडिया
VIDEO: BRS MLC के अपमानजनक बयान से भावुक हुए स्पीकर, आंखों में भर आए आंसू
VIDEO: BRS MLC के अपमानजनक बयान से भावुक हुए स्पीकर, आंखों में भर आए आंसू
इंडिया
'कौन है ये मूर्ख...', बाबा बागेश्वर के 'नॉनवेज' वाले बयान पर भड़की CPM
'कौन है ये मूर्ख...', बाबा बागेश्वर के 'नॉनवेज' वाले बयान पर भड़की CPM
ट्रेंडिंग
Zomato से ऑर्डर किया फूड, कस्टमर बोला- डिलीवरी एजेंट ने बेचा मेरा खाना
Zomato से ऑर्डर किया फूड, कस्टमर बोला- डिलीवरी एजेंट ने बेचा मेरा खाना
शिक्षा
ऑस्ट्रेलिया में ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स पर रोक, भारतीय छात्रों पर भी पड़ेगा असर 
ऑस्ट्रेलिया में ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स पर रोक, भारतीय छात्रों पर भी पड़ेगा असर 
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Embed widget