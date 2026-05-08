महंगा हुआ सोना, दिल्ली-मुंबई में डेढ़ लाख के पार पहुंची कीमत, 22 और 18 कैरेट में भी तेजी

Gold Silver Price Today Live: आज 8 मई को देश में सोने की कीमत में तेजी देखने को मिल रही है. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमत में बढ़ोतरी और घरेलू स्तर पर डिमांड बढ़ने की वजह से सोने की कीमतों में उछाल आया है. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,53,000 से 1,53,800 रुपये के बीच चल रही है. 22 कैरेट सोने की कीमत भी प्रति 10 ग्राम 1,40,000-1,41,000 के बीच बनी हुई है. कुल मिलाकर कल के मुकाबले सोने की कीमत में 80 से 200 रुपये प्रति ग्राम का उछाल आया है.

शहरों के हिसाब से रेट

दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,52,880 रुपये है.

मुंबई में आज 24 कैरेट सोने का रेट प्रति 10 ग्राम 1,52,680 रुपये है.

चेन्नई में आज इसकी कीमत प्रति 10 ग्राम के हिसाब से 1,53,840 रुपये है.

वहीं, लखनऊ में कीमत प्रति 10 ग्राम 1,52,880 रुपये है.

चांदी की कीमत

सोने के साथ-साथ आज चांदी की कीमत में भी बड़ी तेजी देखी जा रही है. भारत में आज चांदी की कीमत प्रति ग्राम 275 रुपये और प्रति किलो 2,75,000 रुपये है. दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आज कीमत 2,70,100 रुपये प्रति किलो है. नोएडा में कीमत 2,75,000 रुपये प्रति किलोग्राम है. चेन्नई में कीमत 2,74,900 रुपये व लखनऊ और कानपुर में कीमत 2,70,100 रुपये प्रति किलो है.

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