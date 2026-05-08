हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसGold-Silver Rate: महंगा हुआ सोना, दिल्ली-मुंबई में डेढ़ लाख के पार पहुंची कीमत, 22 और 18 कैरेट में भी तेजी

Gold-Silver Rate: महंगा हुआ सोना, दिल्ली-मुंबई में डेढ़ लाख के पार पहुंची कीमत, 22 और 18 कैरेट में भी तेजी

Gold Silver Price Today Live, 8 May 2026: दुनिया भर में आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल और घरेलू बाजार में डिमांड के चलते सोने की कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 08 May 2026 10:47 AM (IST)
Preferred Sources

Gold Silver Price Today Live: आज 8 मई को देश में सोने की कीमत में तेजी देखने को मिल रही है. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमत में बढ़ोतरी और घरेलू स्तर पर डिमांड बढ़ने की वजह से सोने की कीमतों में उछाल आया है. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,53,000 से 1,53,800 रुपये के बीच चल रही है. 22 कैरेट सोने की कीमत भी प्रति 10 ग्राम 1,40,000-1,41,000 के बीच बनी हुई है. कुल मिलाकर कल के मुकाबले सोने की कीमत में 80 से 200 रुपये प्रति ग्राम का उछाल आया है. 

शहरों के हिसाब से रेट

  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,52,880 रुपये है.
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने का रेट प्रति 10 ग्राम 1,52,680 रुपये है.
  • चेन्नई में आज इसकी कीमत प्रति 10 ग्राम के हिसाब से 1,53,840 रुपये है.
  • वहीं, लखनऊ में कीमत प्रति 10 ग्राम 1,52,880 रुपये है.  

चांदी की कीमत 

सोने के साथ-साथ आज चांदी की कीमत में भी बड़ी तेजी देखी जा रही है. भारत में आज चांदी की कीमत प्रति ग्राम 275 रुपये और प्रति किलो 2,75,000 रुपये है. दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आज कीमत 2,70,100 रुपये प्रति किलो है. नोएडा में कीमत 2,75,000 रुपये प्रति किलोग्राम है. चेन्नई में कीमत 2,74,900 रुपये व लखनऊ और कानपुर में कीमत 2,70,100 रुपये प्रति किलो है. 

ये भी पढ़ें:

Business Latest News: आपने खरीदी है 10 लाख से महंगी कार? जो टैक्स भरा था, वह डूबेगा नहीं... ऐसे वापस पाएं हजारों रुपए 

Published at : 08 May 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
Gold Silver Gold Price Silver Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Gold-Silver Rate: महंगा हुआ सोना, दिल्ली-मुंबई में डेढ़ लाख के पार पहुंची कीमत, 22 और 18 कैरेट में भी तेजी
महंगा हुआ सोना, दिल्ली-मुंबई में डेढ़ लाख के पार पहुंची कीमत, 22 और 18 कैरेट में भी तेजी
बिजनेस
ITR News: आपने खरीदी है 10 लाख से महंगी कार? जो टैक्स भरा था, वह डूबेगा नहीं... ऐसे वापस पाएं हजारों रुपए
आपने खरीदी है 10 लाख से महंगी कार? जो टैक्स भरा था, वह डूबेगा नहीं... ऐसे वापस पाएं हजारों रुपए
बिजनेस
Share Market: होर्मुज पर गोलीबारी ने निवेशकों को चौंकाया, लाल निशान पर खुला शेयर बाजार; सेंसेक्स-निफ्टी लुढ़के
होर्मुज पर गोलीबारी ने निवेशकों को चौंकाया, लाल निशान पर खुला शेयर बाजार; सेंसेक्स-निफ्टी लुढ़के
बिजनेस
LPG Rate Today: घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की आज कितनी है कीमत? फटाफट चेक करें रेट
घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की आज कितनी है कीमत? फटाफट चेक करें रेट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैदी और जेलर की लव स्टोरी ! | Crime News |
Mahadangal | Suvendu's PA Murder: बंगाल में आखिर कब रुकेगी हिंसा? | TMC | BJP | Chitra Tripathi
Janhit | Thalapathy Vijay | Tamil Nadu Election: विजय का 'अग्निपथ', नहीं बनेंगे CM? | TVK | DMK
Akhilesh-Mamata Meet: : बंगाल में हार के बाद अखिलेश का ममता को साथ!| TMC | BJP
Suvendu PA Murder | Sandeep Chaudhary: PA हत्याकांड का सबसे सटीक विश्लेषण | West Bengal | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी सरकार ने वंदे मातरम को दिया राष्ट्रगान के बराबर दर्जा तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा- राष्ट्र कोई देवी नहीं...
मोदी सरकार ने वंदे मातरम को दिया राष्ट्रगान के बराबर दर्जा तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा- राष्ट्र कोई देवी नहीं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ममता बनर्जी से मिलने जो-जो जाएगा...', UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव को BJP ने दे दी चेतावनी
'ममता बनर्जी से मिलने जो-जो जाएगा...', UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव को BJP ने दे दी चेतावनी
इंडिया
'विकास भी, विरासत भी', सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने लिखा लेख
'विकास भी, विरासत भी', सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने लिखा लेख
आईपीएल 2026
IPL Record: हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
ओटीटी
Lukkhe Web Series Review: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
लुक्खे रिव्यू: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
इंडिया
'चोर-चोर, TMC चोर', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने लगाए नारे
'चोर-चोर, TMC चोर', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने लगाए नारे
टेक्नोलॉजी
ऐसे ईमेल हैं खतरे की घंटी, इनबॉक्स में नजर आए तो हो जाएं अलर्ट
ऐसे ईमेल हैं खतरे की घंटी, इनबॉक्स में नजर आए तो हो जाएं अलर्ट
जनरल नॉलेज
First EVM Election: देश में पहली बार EVM से कब हुई थी वोटिंग? 99% लोग देते हैं गलत जवाब
देश में पहली बार EVM से कब हुई थी वोटिंग? 99% लोग देते हैं गलत जवाब
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget