Gold- Silver Price Today: अगर आज आप सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए राहत की खबर है. 8 जुलाई 2026 को सर्राफा बाजार में लगातार दूसरे दिन सोने की कीमतों में नरमी देखने को मिली है. वहीं चांदी का भाव भी फिसला है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी और डॉलर की मजबूती का असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई दे रहा है.

पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. हालांकि, आज की गिरावट के बाद कई एक्सपर्ट इसे खरीदारी का अच्छा मौका मान रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो शादी या निवेश के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं.

शहर अनुसार गोल्ड का रेट-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹145410 ₹133300 ₹109090 मुंबई ₹145260 ₹133150 ₹108940 कोलकाता ₹145260 ₹133150 ₹108940 चेन्नई ₹146180 ₹134000 ₹112000 पटना ₹145310 ₹133200 ₹108990 लखनऊ ₹145410 ₹133300 ₹109090 मेरठ ₹145410 ₹133300 ₹109090 अयोध्या ₹145410 ₹133300 ₹109090 कानपुर ₹145410 ₹133300 ₹109090 गाजियाबाद ₹145410 ₹133300 ₹109090 नोएडा ₹145410 ₹133300 ₹109090 गुरुग्राम ₹145410 ₹133300 ₹109090 चंडीगढ़ ₹145410 ₹133300 ₹109090 जयपुर ₹145410 ₹133300 ₹109090 लुधियाना ₹145410 ₹133300 ₹109090 गुवाहाटी ₹145260 ₹133150 ₹108940 इंदौर ₹145310 ₹133200 ₹108990 अहमदाबाद ₹145310 ₹133200 ₹108990 वडोदरा ₹145310 ₹133200 ₹108990 सूरत ₹145310 ₹133200 ₹108990 पुणे ₹145260 ₹133150 ₹108940

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आज चांदी का क्या है भाव?

आज चांदी की कीमत भी नरम रही. 999 प्योरिटी वाली चांदी का भाव करीब ₹2,44,900 प्रति किलो के आसपास है. पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले इसमें गिरावट दर्ज की गई है.

क्यों गिर रहे हैं सोने-चांदी के दाम?

जानकारों के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगली नीति बैठक को लेकर निवेशक सतर्क हैं. इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में मजबूती आने से सोने की मांग थोड़ी कमजोर हुई है. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है.

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खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सोना खरीदते समय हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर देखें और 22 व 24 कैरेट के रेट की तुलना करें. साथ ही मेकिंग चार्ज और GST की जानकारी भी पहले ले लें, क्योंकि यही आपके कुल बिल को बढ़ा सकते हैं.