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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold- Silver Price Today: सोना हुआ और सस्ता, चांदी में भी बड़ी गिरावट, क्या ये है खरीदारी का अच्छा मौका?

Gold- Silver Price Today: सोना हुआ और सस्ता, चांदी में भी बड़ी गिरावट, क्या ये है खरीदारी का अच्छा मौका?

Gold- Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज फिर गिरावट दर्ज की गई है. जानिए दिल्ली, मुंबई, पटना समेत बड़े शहरों में 22 और 24 कैरेट गोल्ड का ताजा रेट और चांदी का भाव.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 08 Jul 2026 08:19 AM (IST)
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Gold- Silver Price Today: अगर आज आप सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए राहत की खबर है. 8 जुलाई 2026 को सर्राफा बाजार में लगातार दूसरे दिन सोने की कीमतों में नरमी देखने को मिली है. वहीं चांदी का भाव भी फिसला है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी और डॉलर की मजबूती का असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई दे रहा है.

पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. हालांकि, आज की गिरावट के बाद कई एक्सपर्ट इसे खरीदारी का अच्छा मौका मान रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो शादी या निवेश के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं.

शहर अनुसार गोल्ड का रेट- 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹145410 ₹133300 ₹109090
मुंबई ₹145260 ₹133150 ₹108940
कोलकाता ₹145260 ₹133150 ₹108940
चेन्नई ₹146180 ₹134000 ₹112000
पटना ₹145310 ₹133200 ₹108990
लखनऊ ₹145410 ₹133300 ₹109090
मेरठ ₹145410 ₹133300 ₹109090
अयोध्या ₹145410 ₹133300 ₹109090
कानपुर ₹145410 ₹133300 ₹109090
गाजियाबाद ₹145410 ₹133300 ₹109090
नोएडा ₹145410 ₹133300 ₹109090
गुरुग्राम ₹145410 ₹133300 ₹109090
चंडीगढ़ ₹145410 ₹133300 ₹109090
जयपुर ₹145410 ₹133300 ₹109090
लुधियाना ₹145410 ₹133300 ₹109090
गुवाहाटी ₹145260 ₹133150 ₹108940
इंदौर ₹145310 ₹133200 ₹108990
अहमदाबाद ₹145310 ₹133200 ₹108990
वडोदरा ₹145310 ₹133200 ₹108990
सूरत ₹145310 ₹133200 ₹108990
पुणे ₹145260 ₹133150 ₹108940

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आज चांदी का क्या है भाव?
आज चांदी की कीमत भी नरम रही. 999 प्योरिटी वाली चांदी का भाव करीब ₹2,44,900 प्रति किलो के आसपास है. पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले इसमें गिरावट दर्ज की गई है.

क्यों गिर रहे हैं सोने-चांदी के दाम?
जानकारों के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगली नीति बैठक को लेकर निवेशक सतर्क हैं. इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में मजबूती आने से सोने की मांग थोड़ी कमजोर हुई है. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है.

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खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
सोना खरीदते समय हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर देखें और 22 व 24 कैरेट के रेट की तुलना करें. साथ ही मेकिंग चार्ज और GST की जानकारी भी पहले ले लें, क्योंकि यही आपके कुल बिल को बढ़ा सकते हैं.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 08 Jul 2026 08:19 AM (IST)
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Business News Gold Rate Sona Gold & Silver
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