Gold- Silver Price Today: सोना हुआ और सस्ता, चांदी में भी बड़ी गिरावट, क्या ये है खरीदारी का अच्छा मौका?
Gold- Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज फिर गिरावट दर्ज की गई है. जानिए दिल्ली, मुंबई, पटना समेत बड़े शहरों में 22 और 24 कैरेट गोल्ड का ताजा रेट और चांदी का भाव.
Gold- Silver Price Today: अगर आज आप सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए राहत की खबर है. 8 जुलाई 2026 को सर्राफा बाजार में लगातार दूसरे दिन सोने की कीमतों में नरमी देखने को मिली है. वहीं चांदी का भाव भी फिसला है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी और डॉलर की मजबूती का असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई दे रहा है.
पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. हालांकि, आज की गिरावट के बाद कई एक्सपर्ट इसे खरीदारी का अच्छा मौका मान रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो शादी या निवेश के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं.
शहर अनुसार गोल्ड का रेट-
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|दिल्ली
|₹145410
|₹133300
|₹109090
|मुंबई
|₹145260
|₹133150
|₹108940
|कोलकाता
|₹145260
|₹133150
|₹108940
|चेन्नई
|₹146180
|₹134000
|₹112000
|पटना
|₹145310
|₹133200
|₹108990
|लखनऊ
|₹145410
|₹133300
|₹109090
|मेरठ
|₹145410
|₹133300
|₹109090
|अयोध्या
|₹145410
|₹133300
|₹109090
|कानपुर
|₹145410
|₹133300
|₹109090
|गाजियाबाद
|₹145410
|₹133300
|₹109090
|नोएडा
|₹145410
|₹133300
|₹109090
|गुरुग्राम
|₹145410
|₹133300
|₹109090
|चंडीगढ़
|₹145410
|₹133300
|₹109090
|जयपुर
|₹145410
|₹133300
|₹109090
|लुधियाना
|₹145410
|₹133300
|₹109090
|गुवाहाटी
|₹145260
|₹133150
|₹108940
|इंदौर
|₹145310
|₹133200
|₹108990
|अहमदाबाद
|₹145310
|₹133200
|₹108990
|वडोदरा
|₹145310
|₹133200
|₹108990
|सूरत
|₹145310
|₹133200
|₹108990
|पुणे
|₹145260
|₹133150
|₹108940
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आज चांदी का क्या है भाव?
आज चांदी की कीमत भी नरम रही. 999 प्योरिटी वाली चांदी का भाव करीब ₹2,44,900 प्रति किलो के आसपास है. पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले इसमें गिरावट दर्ज की गई है.
क्यों गिर रहे हैं सोने-चांदी के दाम?
जानकारों के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगली नीति बैठक को लेकर निवेशक सतर्क हैं. इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में मजबूती आने से सोने की मांग थोड़ी कमजोर हुई है. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है.
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खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
सोना खरीदते समय हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर देखें और 22 व 24 कैरेट के रेट की तुलना करें. साथ ही मेकिंग चार्ज और GST की जानकारी भी पहले ले लें, क्योंकि यही आपके कुल बिल को बढ़ा सकते हैं.