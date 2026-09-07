सोने-चांदी के भाव में फिर बदलाव, खरीदारी से पहले जान लें आज का ताजा रेट

सोने और चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए आज का दिन अहम है. सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी 7 सितंबर 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आज सोने और चांदी दोनों के भाव में हल्की नरमी दिखाई दी है. ऐसे में अगर आप आज जूलरी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पहले अपने शहर का ताजा भाव जरूर जान लें.

आज कितना है सोने का भाव?

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, आज 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,52,815 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं बुलियन बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,53,340 रुपये प्रति 10 ग्राम बताया गया है.

हालांकि, खुदरा बाजार में शहर के हिसाब से सोने के भाव में अंतर है. दिल्ली में 24 कैरेट सोना करीब 1,54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोना 1,42,050 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 1,16,250 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर है. मुंबई और कोलकाता में 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,54,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है. चेन्नई में ये करीब 1,56,670 रुपये तक पहुंच गया है.

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चांदी का आज क्या भाव है?

चांदी की कीमतों में भी आज हल्की नरमी देखने को मिल रही है. आज चांदी करीब 2,37,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर है. पिछले कारोबारी सत्र में इसका भाव 2,37,658 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था.



वहीं खुदरा बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में चांदी करीब 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर है. चेन्नई समेत कुछ शहरों में इसका भाव करीब 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम है.

सर्राफा बाजार में क्या रहा हाल?

सर्राफा बाजार में भी हाल के कारोबार में कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया है. कारोबारियों के औसत भाव के मुताबिक, सोने और चांदी की कीमतों में पिछले कारोबारी दिनों के मुकाबले नरमी दर्ज की गई थी. इससे साफ है कि इस समय कीमती धातुओं के बाजार में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है.

इसलिए जूलरी खरीदते समय केवल एक जगह का भाव देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. अलग-अलग शहरों और बाजारों में कीमतों में अंतर हो सकता है.

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क्यों बदल रहे हैं सोने-चांदी के दाम?

सोने और चांदी की कीमत पर अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति का सीधा असर पड़ता है. अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें, डॉलर की चाल, कच्चे तेल की कीमत और पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव जैसे कई कारण इन धातुओं के भाव को प्रभावित कर रहे हैं. सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई.