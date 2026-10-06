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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज सोना कितना गिरा है? जानें, 10 ग्राम गोल्ड और 1 किलो चांदी का रेट

आज सोना कितना गिरा है? जानें, 10 ग्राम गोल्ड और 1 किलो चांदी का रेट

दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना और चांदी आज स्थिर रहे. 99.9% सोना 1,49,800 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,27,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। जानें विदेशी बाजार का हाल.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 06 Oct 2026 08:35 AM (IST)
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सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए आज बाजार से मिली खबर थोड़ी राहत वाली है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. घरेलू मांग कमजोर रहने की वजह से दोनों कीमती धातुओं के भाव एक सीमित दायरे में बने रहे.

आज कितना है सोने का भाव?

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99.9 फीसदी शुद्धता वाला सोना सोमवार को 1,49,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर है, मतलब पिछले कारोबारी भाव के मुकाबले सोने की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. सर्राफा कारोबारियों के मुताबिक, फिलहाल जूलरी और खुदरा विक्रेताओं की तरफ से मांग बहुत मजबूत नहीं है. इसी वजह से घरेलू बाजार में सोने की कीमत में बड़ी हलचल नहीं दिख रही है. अगर आप 24 कैरेट सोने के हिसाब से देखें तो 10 ग्राम सोना करीब 1.50 लाख रुपए के आसपास है. 

चांदी के क्या हैं रेट?

सोने की तरह चांदी के भाव में भी सोमवार को कोई बदलाव नहीं हुआ है. दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी 2,27,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही. यानी एक किलो चांदी खरीदने के लिए आपको करीब 2.27 लाख रुपए खर्च करने होंगे. वहीं 10 ग्राम चांदी की कीमत करीब 2,270 रुपए बैठती है.

विदेशी बाजार में चांदी की तेज चाल
अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना मामूली बढ़कर 4,156.62 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. वहीं चांदी की कीमत 2 फीसदी से ज्यादा चढ़कर 61.70 डॉलर प्रति औंस हो गई. यानी घरेलू बाजार में मांग कमजोर होने से सोना-चांदी स्थिर रहे, लेकिन विदेशी बाजार में चांदी ने अच्छी तेजी दिखाई है.

डॉलर का भी पड़ रहा असर

कमोडिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मजबूत अमेरिकी डॉलर सोने की तेजी पर दबाव डाल रहा है. सोमवार को डॉलर इंडेक्स 102.50 के ऊपर पहुंच गया था. डॉलर मजबूत होने पर दूसरे देशों के खरीदारों के लिए डॉलर में कीमत वाले सोने की खरीद महंगी हो जाती है.

बढ़ सकता है सोने का भाव?

त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ अक्टूबर और नवंबर में भारत में सोने की फिजिकल डिमांड बढ़ने की उम्मीद रहती है. अगर ज्वेलर्स और ग्राहकों की खरीदारी बढ़ती है तो घरेलू बाजार में सोने की कीमतों को भी सपोर्ट मिल सकता है.

सोना खरीदने वालों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सर्राफा बाजार का रेट है और ज्वेलरी दुकान पर मिलने वाला भाव अलग हो सकता है. मेकिंग चार्ज, GST और ज्वेलर का मार्जिन जुड़ने के बाद आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 06 Oct 2026 08:35 AM (IST)
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