Gold- Silver Price Today: सोने में फिर आई तेजी, चांदी के लिए देने होंगे कितने रुपए, खरीदारी से पहले जान लें आज का भाव
Gold- Silver Price Today 6 July 2026: सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी के नए रेट जारी हो गए हैं. जानिए आज 24 कैरेट, 22 कैरेट गोल्ड और सिल्वर के भाव में कितने रुपए का बदलाव हुआ है.
Gold- Silver Price Today: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले ताजा रेट जरूर देख लें. सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में मजबूती बनी हुई है. 24 कैरेट सोना करीब ₹1.49 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखा. वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹1.37 लाख प्रति 10 ग्राम रहा. वहीं, चांदी की कीमतों में भी मजबूती देखने को मिली और इसका भाव करीब ₹2.26 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास दर्ज किया गया.
आज का गोल्ड रेट-
- दिल्ली- ₹1,49,300
- मुंबई- ₹1,49,150
- कोलकाता- ₹1,49,200
- चेन्नई- ₹1,49,800
- बेंगलुरु- ₹1,49,250
- हैदराबाद- ₹1,49,150
- अहमदाबाद- ₹1,49,350
- जयपुर- ₹1,49,300
- लखनऊ- ₹1,49,300
- पटना- ₹1,49,350
आज चांदी का भाव-
- दिल्ली- ₹2,26,000
- मुंबई- ₹2,26,000
- कोलकाता- ₹2,26,000
- बेंगलुरु- ₹2,26,000
- हैदराबाद- ₹2,26,000
- अहमदाबाद- ₹2,26,000
- जयपुर- ₹2,26,000
- लखनऊ- ₹2,26,000
- पटना- ₹2,26,000
- चेन्नई- ₹2,27,000
सोने-चांदी की कीमतें क्यों बदलती हैं?
सोने और चांदी के दाम कई वजहों से बदलते हैं. इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार का रुख, डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल, आयात शुल्क, वैश्विक आर्थिक स्थिति और घरेलू मांग प्रमुख हैं. जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, तो निवेशक सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं, जिससे इसकी कीमतों में तेजी आ सकती है.
खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं, तो हमेशा **BIS हॉलमार्क** वाला आभूषण ही खरीदें. साथ ही मेकिंग चार्ज, जीएसटी और पक्के बिल की जानकारी जरूर लें. इससे भविष्य में सोना बेचने या एक्सचेंज कराने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती. अगर निवेश के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, तो एक बार अलग-अलग ज्वेलर्स के रेट की तुलना जरूर कर लें.