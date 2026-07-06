Gold- Silver Price Today: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले ताजा रेट जरूर देख लें. सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में मजबूती बनी हुई है. 24 कैरेट सोना करीब ₹1.49 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखा. वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹1.37 लाख प्रति 10 ग्राम रहा. वहीं, चांदी की कीमतों में भी मजबूती देखने को मिली और इसका भाव करीब ₹2.26 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास दर्ज किया गया.

आज का गोल्ड रेट-

दिल्ली- ₹1,49,300

मुंबई- ₹1,49,150

कोलकाता- ₹1,49,200

चेन्नई- ₹1,49,800

बेंगलुरु- ₹1,49,250

हैदराबाद- ₹1,49,150

अहमदाबाद- ₹1,49,350

जयपुर- ₹1,49,300

लखनऊ- ₹1,49,300

पटना- ₹1,49,350

आज चांदी का भाव-

सोने-चांदी की कीमतें क्यों बदलती हैं?

सोने और चांदी के दाम कई वजहों से बदलते हैं. इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार का रुख, डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल, आयात शुल्क, वैश्विक आर्थिक स्थिति और घरेलू मांग प्रमुख हैं. जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, तो निवेशक सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं, जिससे इसकी कीमतों में तेजी आ सकती है.

खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं, तो हमेशा **BIS हॉलमार्क** वाला आभूषण ही खरीदें. साथ ही मेकिंग चार्ज, जीएसटी और पक्के बिल की जानकारी जरूर लें. इससे भविष्य में सोना बेचने या एक्सचेंज कराने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती. अगर निवेश के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, तो एक बार अलग-अलग ज्वेलर्स के रेट की तुलना जरूर कर लें.