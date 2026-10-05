सोना 628 रुपए सस्ता, चांदी में भी 923 की तेजी, जानें आज Gold- Silver का ताजा भाव

सोने और चांदी की कीमतों में आज यानी 5 अक्टूबर 2026 को अलग-अलग रुख देखने को मिला. एक तरफ जहां सोने के भाव में गिरावट नजर आ रही है, वहीं चांदी की कीमत बढ़ गई है. बाजार में सोना 628 रुपए की गिरावट के साथ 1,47,238 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. चांदी 923 रुपए की बढ़त के साथ 2,26,800 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है.

यानी आज सोना थोड़ा सस्ता हुआ है, लेकिन चांदी की चमक बढ़ी है. घरेलू बाजार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल का भी असर देखने को मिल रहा है.

सोना क्यों हुआ सस्ता?

सोने की कीमतों पर इस समय ग्लोबल मार्केट के कई फैक्टर असर डाल रहे हैं. अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीदें, डॉलर की चाल और भू-राजनीतिक तनाव इनमें प्रमुख हैं.

हालांकि सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने में मजबूती भी देखने को मिली है. यानी घरेलू बाजार में आज सोने में गिरावट है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में तस्वीर पूरी तरह कमजोर नहीं है. इसी वजह से आगे भी सोने में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.

चांदी में क्यों आई तेजी?

आज चांदी ने सोने के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है. घरेलू बाजार में इसका भाव 923 रुपए बढ़कर 2,26,800 रुपए प्रति किलो हो गया है.

MCX पर भी सोमवार सुबह चांदी के भाव में तेजी देखी गई. 4 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट करीब 2,26,393 रुपए प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रहा था. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी करीब 1.7 फीसदी बढ़कर 61.40 डॉलर प्रति औंस के आसपास पहुंची.

खरीदारी करने वालों के लिए क्या मतलब?

अगर आप सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ एक दिन की तेजी या गिरावट देखकर फैसला लेना ठीक नहीं होगा. दोनों की कीमतों में इस समय काफी उतार-चढ़ाव है.

खासकर ज्वेलरी खरीदते समय सिर्फ सोने के बेस रेट को देखकर खर्च का अंदाजा न लगाएं. 3 फीसदी GST और मेकिंग चार्ज जुड़ने के बाद आपकी जूलरी के रेट ज्यादा हो सकते हैं. इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर के ज्वेलर से उस दिन का ताजा रेट और मेकिंग चार्ज जरूर पूछें.

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