Gold-Silver Price Today: आज सोने- चांदी का क्या है रेट, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K सोना और चांदी का भाव
Gold-Silver Price Today 2 June 2026: आज सोना या चांदी खरीदने से पहले आपको कीमत जरूर जान लेनी चाहिए. यहां शहर अनुसार गोल्ड और सिल्वर की पूरी रेट लिस्ट दी गई है, जिससे आपको मदद मिलेगी.
Gold-Silver Price Today 2 June 2026: अब घर में शादियां हों या फिर तीज- त्योहार, सोना तो खरीदना ही पड़ता है. आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव आज सुबह तक 0.01% घटकर यानी 18 रुपये गिरावट के साथ 1,55,722 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया और चांदी का वायदा भाव आज सुबह तक 0.04% गिरकर यानी 116 रुपये गिरावट के साथ 2,64,680 रुपये किलो हो गई. ऐसे में यहां से जानिए आज सोना और चांदी खरीदने के लिए आपको कितने रुपये खर्च करने होंगे. यहां शहर अनुसार, रेट लिस्ट मौजूद है.
शहर अनुसार सोने का भाव-
|शहर
|24 कैरेट (10 ग्राम)
|22 कैरेट (10 ग्राम)
|18 कैरेट (10 ग्राम)
|दिल्ली
|₹156260
|₹143250
|₹117230
|मुंबई
|₹156110
|₹143100
|₹117080
|कोलकाता
|₹156110
|₹143100
|₹117080
|चेन्नई
|₹157970
|₹144800
|₹121600
|पटना
|₹156160
|₹143150
|₹117130
|लखनऊ
|₹156260
|₹143250
|₹117230
|अयोध्या
|₹156260
|₹143250
|₹117230
|मेरठ
|₹156260
|₹143250
|₹117230
|कानपुर
|₹156260
|₹143250
|₹117230
|गाजियाबाद
|₹156260
|₹143250
|₹117230
|नोएडा
|₹156260
|₹143250
|₹117230
|गुरुग्राम
|₹156260
|₹143250
|₹117230
|चंडीगढ़
|₹156260
|₹143250
|₹117230
|जयपुर
|₹156260
|₹143250
|₹117230
|लुधियाना
|₹156260
|₹143250
|₹117230
|गुवाहाटी
|₹156110
|₹143100
|₹117080
|जलगांव
|₹156110
|₹143100
|₹117080
|इंदौर
|₹156160
|₹143150
|₹117130
|अहमदाबाद
|₹156160
|₹143150
|₹117130
आज आपके शहर में कितनी है गैस सिलेंडर की कीमत? घरेलू और कमर्शियल दोनों के चेक करें रेट
शहर अनुसार चांदी का भाव-
|शहर
|10 ग्राम चांदी का भाव
|100 ग्राम चांदी का भाव
|1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
|मुंबई
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
|कोलकाता
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
|चेन्नई
|₹2,900
|₹29,000
|₹2,90,000
|पटना
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
|लखनऊ
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
|अयोध्या
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
|मेरठ
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
|कानपुर
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
|गाजियाबाद
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
|नोएडा
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
|गुरुग्राम
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
|चंडीगढ़
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
|जयपुर
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
|लुधियाना
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
|गुवाहाटी
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
|इंदौर
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
|अहमदाबाद
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
क्यों बढ़ रहा सोने-चांदी का भाव?
सोने और चांदी के लगातार बढ़ते दाम का मुख्य कारण वैश्विक तनाव, निवेशकों की बढ़ती खरीदारी और बाजार का उतार- चढ़ाव है. वहीं, चांदी की मांग उद्योगों में बढ़ने से इसके भाव भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं. भारत में इंपोर्ट टैक्स बढ़ने का असर भी कीमतों पर दिखाई दे रहा है. इसी कारण सर्राफा बाजार में सोना-चांदी महंगे बने हुए हैं.