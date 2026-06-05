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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold-Silver Price Today: आज सोने- चांदी का क्या है रेट, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K सोना और चांदी का भाव

Gold-Silver Price Today: आज सोने- चांदी का क्या है रेट, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K सोना और चांदी का भाव

Gold-Silver Price Today 2 June 2026: आज सोना या चांदी खरीदने से पहले आपको कीमत जरूर जान लेनी चाहिए. यहां शहर अनुसार गोल्ड और सिल्वर की पूरी रेट लिस्ट दी गई है, जिससे आपको मदद मिलेगी.

By : सृष्टि | Updated at : 05 Jun 2026 07:42 AM (IST)
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Gold-Silver Price Today 2 June 2026: अब घर में शादियां हों या फिर तीज- त्योहार, सोना तो खरीदना ही पड़ता है. आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव आज सुबह तक 0.01% घटकर यानी 18 रुपये गिरावट के साथ 1,55,722 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया और चांदी का वायदा भाव आज सुबह तक 0.04% गिरकर यानी 116 रुपये गिरावट के साथ 2,64,680 रुपये किलो हो गई. ऐसे में यहां से जानिए आज सोना और चांदी खरीदने के लिए आपको कितने रुपये खर्च करने होंगे. यहां शहर अनुसार, रेट लिस्ट मौजूद है.

शहर अनुसार सोने का भाव- 

शहर 24 कैरेट (10 ग्राम) 22 कैरेट (10 ग्राम) 18 कैरेट (10 ग्राम)
दिल्ली ₹156260 ₹143250 ₹117230
मुंबई ₹156110 ₹143100 ₹117080
कोलकाता ₹156110 ₹143100 ₹117080
चेन्नई ₹157970 ₹144800 ₹121600
पटना ₹156160 ₹143150 ₹117130
लखनऊ ₹156260 ₹143250 ₹117230
अयोध्या ₹156260 ₹143250 ₹117230
मेरठ ₹156260 ₹143250 ₹117230
कानपुर ₹156260 ₹143250 ₹117230
गाजियाबाद ₹156260 ₹143250 ₹117230
नोएडा ₹156260 ₹143250 ₹117230
गुरुग्राम ₹156260 ₹143250 ₹117230
चंडीगढ़ ₹156260 ₹143250 ₹117230
जयपुर ₹156260 ₹143250 ₹117230
लुधियाना ₹156260 ₹143250 ₹117230
गुवाहाटी ₹156110 ₹143100 ₹117080
जलगांव ₹156110 ₹143100 ₹117080
इंदौर ₹156160 ₹143150 ₹117130
अहमदाबाद ₹156160 ₹143150 ₹117130

आज आपके शहर में कितनी है गैस सिलेंडर की कीमत? घरेलू और कमर्शियल दोनों के चेक करें रेट

शहर अनुसार चांदी का भाव- 

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
मुंबई ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
कोलकाता ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
चेन्नई ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000
पटना ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
लखनऊ ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
अयोध्या ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
मेरठ ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
कानपुर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
गाजियाबाद ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
नोएडा ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
गुरुग्राम ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
चंडीगढ़ ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
जयपुर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
लुधियाना ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
गुवाहाटी ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
इंदौर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
अहमदाबाद ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000

क्यों बढ़ रहा सोने-चांदी का भाव?

सोने और चांदी के लगातार बढ़ते दाम का मुख्य कारण वैश्विक तनाव, निवेशकों की बढ़ती खरीदारी और बाजार का उतार- चढ़ाव है. वहीं, चांदी की मांग उद्योगों में बढ़ने से इसके भाव भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं. भारत में इंपोर्ट टैक्स बढ़ने का असर भी कीमतों पर दिखाई दे रहा है. इसी कारण सर्राफा बाजार में सोना-चांदी महंगे बने हुए हैं.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 05 Jun 2026 07:42 AM (IST)
Tags :
Gold Silver Business News Gold & Silver
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