Gold-Silver Price Today 2 June 2026: अब घर में शादियां हों या फिर तीज- त्योहार, सोना तो खरीदना ही पड़ता है. आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव आज सुबह तक 0.01% घटकर यानी 18 रुपये गिरावट के साथ 1,55,722 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया और चांदी का वायदा भाव आज सुबह तक 0.04% गिरकर यानी 116 रुपये गिरावट के साथ 2,64,680 रुपये किलो हो गई. ऐसे में यहां से जानिए आज सोना और चांदी खरीदने के लिए आपको कितने रुपये खर्च करने होंगे. यहां शहर अनुसार, रेट लिस्ट मौजूद है.

शहर अनुसार सोने का भाव-

शहर 24 कैरेट (10 ग्राम) 22 कैरेट (10 ग्राम) 18 कैरेट (10 ग्राम) दिल्ली ₹156260 ₹143250 ₹117230 मुंबई ₹156110 ₹143100 ₹117080 कोलकाता ₹156110 ₹143100 ₹117080 चेन्नई ₹157970 ₹144800 ₹121600 पटना ₹156160 ₹143150 ₹117130 लखनऊ ₹156260 ₹143250 ₹117230 अयोध्या ₹156260 ₹143250 ₹117230 मेरठ ₹156260 ₹143250 ₹117230 कानपुर ₹156260 ₹143250 ₹117230 गाजियाबाद ₹156260 ₹143250 ₹117230 नोएडा ₹156260 ₹143250 ₹117230 गुरुग्राम ₹156260 ₹143250 ₹117230 चंडीगढ़ ₹156260 ₹143250 ₹117230 जयपुर ₹156260 ₹143250 ₹117230 लुधियाना ₹156260 ₹143250 ₹117230 गुवाहाटी ₹156110 ₹143100 ₹117080 जलगांव ₹156110 ₹143100 ₹117080 इंदौर ₹156160 ₹143150 ₹117130 अहमदाबाद ₹156160 ₹143150 ₹117130

आज आपके शहर में कितनी है गैस सिलेंडर की कीमत? घरेलू और कमर्शियल दोनों के चेक करें रेट

शहर अनुसार चांदी का भाव-

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 मुंबई ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 कोलकाता ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 चेन्नई ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000 पटना ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 लखनऊ ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 अयोध्या ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 मेरठ ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 कानपुर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 गाजियाबाद ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 नोएडा ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 गुरुग्राम ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 चंडीगढ़ ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 जयपुर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 लुधियाना ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 गुवाहाटी ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 इंदौर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 अहमदाबाद ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000

क्यों बढ़ रहा सोने-चांदी का भाव?

सोने और चांदी के लगातार बढ़ते दाम का मुख्य कारण वैश्विक तनाव, निवेशकों की बढ़ती खरीदारी और बाजार का उतार- चढ़ाव है. वहीं, चांदी की मांग उद्योगों में बढ़ने से इसके भाव भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं. भारत में इंपोर्ट टैक्स बढ़ने का असर भी कीमतों पर दिखाई दे रहा है. इसी कारण सर्राफा बाजार में सोना-चांदी महंगे बने हुए हैं.