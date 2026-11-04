धनतेरस पर सस्ता हुआ सोना -चांदी, जानें दिल्ली समेत बड़े शहरों में आज का भाव

त्योहारों का सीजन चल रहा है और कुछ ही दिनों में धनतेरस और दिवाली आने वाली है. ऐसे में अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए काम की खबर है. बुधवार, 4 नवंबर को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में दोनों कीमती धातुओं पर दबाव बना हुआ है.

आज, बुधवार के आंकड़ों के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,890 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत करीब 1,80,080 रुपए प्रति किलोग्राम है. यहां से जानें शहर अनुसार, 24 कैरेट, 22 कैरेट सोने और चांदी की ताजा कीमत क्या है.

दिल्ली में आज सोने का क्या है भाव?

अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो बुधवार को 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,39,390 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 1,27,774 रुपए प्रति 10 ग्राम है. चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,40,040 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि मुंबई में इसका भाव 1,39,640 रुपए है.

दिल्ली- 1,39,390 रुपए प्रति 10 ग्राम

मुंबई- 1,39,640 रुपए प्रति 10 ग्राम

चेन्नई- 1,40,040 रुपए प्रति 10 ग्राम

कोलकाता- 1,39,450 रुपए प्रति 10 ग्राम

बेंगलुरु- 1,38,750 रुपए प्रति 10 ग्राम

हैदराबाद- 1,39,860 रुपए प्रति 10 ग्राम

कितनी सस्ती हुई चांदी?

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है. बुधवार सुबह चांदी का भाव करीब 1,79,840 रुपए प्रति किलोग्राम है. वहीं, मुंबई में एक किलो चांदी की कीमत 1,80,150 रुपए और चेन्नई में 1,80,680 रुपए दर्ज की गई है.

दिल्ली- 1,79,840 रुपए प्रति किलोग्राम

मुंबई- 1,80,150 रुपए प्रति किलोग्राम

चेन्नई- 1,80,680 रुपए प्रति किलोग्राम

कोलकाता- 1,79,910 रुपए प्रति किलोग्राम

बेंगलुरु- 1,80,290 रुपए प्रति किलोग्राम

हैदराबाद- 1,80,440 रुपए प्रति किलोग्राम

क्यों गिर रहे हैं सोने-चांदी के दाम?

सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार का दबाव खास वजह है. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और महंगाई को लेकर बनी चिंता से निवेशकों का रुख सतर्क हुआ है. इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच तनाव भी बाजार पर असर डाल रही है.

धनतेरस से पहले खरीदारी का मौका?

इस साल धनतेरस 6 नवंबर को और दिवाली 8 नवंबर को मनाई जाएगी. इन त्योहारों पर सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए बाजार में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है. कीमतों में गिरावट से उन लोगों को राहत मिल सकती है, जो त्योहार के मौके पर गहने या सिक्के खरीदने वाले हैं.

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