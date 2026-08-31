सोमवार की सुबह क्या है रेट, जानें अपने शहर में 24K, 22K, 18K सोना और चांदी का ताजा भाव
आज सोना और चांदी किस भाव पर कारोबार कर रहा है, इसके बारे में डिटेल में यहां से जान सकते हैं. यहां MCX, बुलियंस और गुड रिटर्न्स के आधार पर पूरी रेट लिस्ट बताई गई है.
शनिवार और रविवार की बंदी के बाद आज बाजार ओपन हो रहा है. शनिवार तक MCX पर 24 कैरेट सोने का भाव 1.63% गिरकर 1,56,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. यानी सोने के भाव में 2596 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है. ये पिछले कारोबारी दिन 1,58,996 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. दूसरी तरफ चांदी का भाव 1.66% लुढ़क कर 2,36,651 रुपए प्रति किलो हो गया. यानी चांदी में भी 4000 रुपए गिरावट आई. पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,40,651 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ था.
बुलियन्स के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव 1,56,850 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है. वहीं, गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,58,390 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,55,000 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रहा है. दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी 2,45,500 रुपये प्रति किलो पर है.
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शहर अनुसार सोने का भाव (10 ग्राम)-
|शहर का नाम
|24 कैरेट सोना (रुपए में)
|22 कैरेट सोना (रुपए में)
|18 कैरेट सोना (रुपए में)
|दिल्ली
|158390
|145200
|118830
|मुंबई
|158240
|145050
|118680
|कोलकाता
|158240
|145050
|118680
|चेन्नई
|158240
|145050
|122750
|पटना
|158290
|145100
|118730
|लखनऊ
|158390
|145200
|118830
|मेरठ
|158390
|145200
|118830
|कानपुर
|158390
|145200
|118830
|अयोध्या
|158390
|145200
|118830
|गाजियाबाद
|158390
|145200
|118830
|नोएडा
|158390
|145200
|118830
|गुरुग्राम
|158390
|145200
|118830
|चंडीगढ़
|158390
|145200
|118830
|जयपुर
|158390
|145200
|118830
|लुधियाना
|158390
|145200
|118830
|गुवाहाटी
|158240
|145050
|118680
|इंदौर
|158290
|145100
|118730
|अहमदाबाद
|158290
|145100
|118730
शहर अनुसार चांदी का भाव-
|शहर का नाम
|1 किलो चांदी का रेट (किलोग्राम में)
|दिल्ली
|2,55,000 रुपए
|मुंबई
|2,55,000 रुपए
|कोलकाता
|2,55,000 रुपए
|चेन्नई
|2,60,000 रुपए
|पटना
|2,55,000 रुपए
|लखनऊ
|2,55,000 रुपए
|मेरठ
|2,55,000 रुपए
|अयोध्या
|2,55,000 रुपए
|कानपुर
|2,55,000 रुपए
|गाजियाबाद
|2,55,000 रुपए
|नोएडा
|2,55,000 रुपए
|गुरुग्राम
|2,55,000 रुपए
|चंडीगढ़
|2,55,000 रुपए
|जयपुर
|2,55,000 रुपए
|अहमदाबाद
|2,55,000 रुपए
|पुणे
|2,55,000 रुपए
|लुधियाना
|2,55,000 रुपए
|गुवाहाटी
|2,55,000 रुपए
|इंदौर
|2,55,000 रुपए
|सूरत
|2,55,000 रुपए
|नागपुर
|2,55,000 रुपए
|नासिक
|2,55,000 रुपए
|बैंगलोर
|2,55,000 रुपए
|वडोदरा
|2,55,000 रुपए
|भुवनेश्वर
|2,60,000 रुपए
अंतरराष्ट्रीय बाजार के कैसे हैं हालात?
अंतरराष्ट्रीय बाजार इस समय काफी उथल- पुथल पर है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,506.40 डॉलर प्रति औंस और चांदी 66.44 डॉलर प्रति औंस पर है. पिछले कुछ सत्रों में चांदी में 68 से 70 डॉलर के बीच भारी उतार-चढ़ाव देखा गया है. वहीं, अमेरिका का कर्ज 40 डॉलक ट्रिलियन को पार कर जाने से लंबे समय से सोने की चमक बरकरार है.
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