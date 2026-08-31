सोमवार की सुबह क्या है रेट, जानें अपने शहर में 24K, 22K, 18K सोना और चांदी का ताजा भाव

शनिवार और रविवार की बंदी के बाद आज बाजार ओपन हो रहा है. शनिवार तक MCX पर 24 कैरेट सोने का भाव 1.63% गिरकर 1,56,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. यानी सोने के भाव में 2596 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है. ये पिछले कारोबारी दिन 1,58,996 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. दूसरी तरफ चांदी का भाव 1.66% लुढ़क कर 2,36,651 रुपए प्रति किलो हो गया. यानी चांदी में भी 4000 रुपए गिरावट आई. पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,40,651 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ था.

बुलियन्स के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव 1,56,850 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है. वहीं, गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,58,390 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,55,000 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रहा है. दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी 2,45,500 रुपये प्रति किलो पर है.

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शहर अनुसार सोने का भाव (10 ग्राम)-

शहर का नाम 24 कैरेट सोना (रुपए में) 22 कैरेट सोना (रुपए में) 18 कैरेट सोना (रुपए में) दिल्ली 158390 145200 118830 मुंबई 158240 145050 118680 कोलकाता 158240 145050 118680 चेन्नई 158240 145050 122750 पटना 158290 145100 118730 लखनऊ 158390 145200 118830 मेरठ 158390 145200 118830 कानपुर 158390 145200 118830 अयोध्या 158390 145200 118830 गाजियाबाद 158390 145200 118830 नोएडा 158390 145200 118830 गुरुग्राम 158390 145200 118830 चंडीगढ़ 158390 145200 118830 जयपुर 158390 145200 118830 लुधियाना 158390 145200 118830 गुवाहाटी 158240 145050 118680 इंदौर 158290 145100 118730 अहमदाबाद 158290 145100 118730

शहर अनुसार चांदी का भाव-

अंतरराष्ट्रीय बाजार के कैसे हैं हालात?

अंतरराष्ट्रीय बाजार इस समय काफी उथल- पुथल पर है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,506.40 डॉलर प्रति औंस और चांदी 66.44 डॉलर प्रति औंस पर है. पिछले कुछ सत्रों में चांदी में 68 से 70 डॉलर के बीच भारी उतार-चढ़ाव देखा गया है. वहीं, अमेरिका का कर्ज 40 डॉलक ट्रिलियन को पार कर जाने से लंबे समय से सोने की चमक बरकरार है.

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