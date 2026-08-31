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हिंदी न्यूज़बिजनेससोमवार की सुबह क्या है रेट, जानें अपने शहर में 24K, 22K, 18K सोना और चांदी का ताजा भाव

सोमवार की सुबह क्या है रेट, जानें अपने शहर में 24K, 22K, 18K सोना और चांदी का ताजा भाव

आज सोना और चांदी किस भाव पर कारोबार कर रहा है, इसके बारे में डिटेल में यहां से जान सकते हैं. यहां MCX, बुलियंस और गुड रिटर्न्स के आधार पर पूरी रेट लिस्ट बताई गई है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 31 Aug 2026 07:56 AM (IST)
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शनिवार और रविवार की बंदी के बाद आज बाजार ओपन हो रहा है. शनिवार तक MCX पर 24 कैरेट सोने का भाव 1.63% गिरकर 1,56,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. यानी सोने के भाव में 2596 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है. ये पिछले कारोबारी दिन 1,58,996 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. दूसरी तरफ चांदी का भाव 1.66% लुढ़क कर 2,36,651 रुपए प्रति किलो हो गया. यानी चांदी में भी 4000 रुपए गिरावट आई. पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,40,651 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ था. 

बुलियन्स के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव 1,56,850 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है. वहीं, गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,58,390 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,55,000 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रहा है. दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी 2,45,500 रुपये प्रति किलो पर है. 

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शहर अनुसार सोने का भाव (10 ग्राम)- 

शहर का नाम 24 कैरेट सोना (रुपए में) 22 कैरेट सोना (रुपए में) 18 कैरेट सोना (रुपए में)
दिल्ली 158390 145200 118830
मुंबई 158240 145050 118680
कोलकाता 158240 145050 118680
चेन्नई 158240 145050 122750
पटना 158290 145100 118730
लखनऊ 158390 145200 118830
मेरठ 158390 145200 118830
कानपुर 158390 145200 118830
अयोध्या 158390 145200 118830
गाजियाबाद 158390 145200 118830
नोएडा 158390 145200 118830
गुरुग्राम 158390 145200 118830
चंडीगढ़ 158390 145200 118830
जयपुर 158390 145200 118830
लुधियाना 158390 145200 118830
गुवाहाटी 158240 145050 118680
इंदौर 158290 145100 118730
अहमदाबाद 158290 145100 118730

शहर अनुसार चांदी का भाव- 

शहर का नाम 1 किलो चांदी का रेट (किलोग्राम में)
दिल्ली 2,55,000 रुपए
मुंबई 2,55,000 रुपए
कोलकाता 2,55,000 रुपए
चेन्नई 2,60,000 रुपए
पटना 2,55,000 रुपए
लखनऊ 2,55,000 रुपए
मेरठ 2,55,000 रुपए
अयोध्या 2,55,000 रुपए
कानपुर  2,55,000 रुपए
गाजियाबाद 2,55,000 रुपए
नोएडा  2,55,000 रुपए
गुरुग्राम 2,55,000 रुपए
चंडीगढ़ 2,55,000 रुपए
जयपुर 2,55,000 रुपए
अहमदाबाद 2,55,000 रुपए 
पुणे 2,55,000 रुपए
लुधियाना 2,55,000 रुपए
गुवाहाटी 2,55,000 रुपए
इंदौर 2,55,000 रुपए
सूरत 2,55,000 रुपए
नागपुर 2,55,000 रुपए
नासिक 2,55,000 रुपए
बैंगलोर 2,55,000 रुपए
वडोदरा 2,55,000 रुपए
भुवनेश्वर 2,60,000 रुपए

अंतरराष्ट्रीय बाजार के कैसे हैं हालात? 
अंतरराष्ट्रीय बाजार इस समय काफी उथल- पुथल पर है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,506.40 डॉलर प्रति औंस और चांदी 66.44 डॉलर प्रति औंस पर है. पिछले कुछ सत्रों में चांदी में 68 से 70 डॉलर के बीच भारी उतार-चढ़ाव देखा गया है. वहीं, अमेरिका का कर्ज 40 डॉलक ट्रिलियन को पार कर जाने से लंबे समय से सोने की चमक बरकरार है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 31 Aug 2026 07:48 AM (IST)
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