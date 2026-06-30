Gold- Silver Price Today: सोना-चांदी फिर हुए सस्ते, एक दिन में कितना बदला भाव? जानिए आज का ताजा रेट
Gold- Silver Price Today: आज सोने- चांदी के रेट में कितनी गिरावट आई है, ये आप यहां से पता कर सकते हैं. यहां पर आज की पूरी रेट लिस्ट दी गई है.
Gold- Silver Price Today: सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है. 30 जून 2026 को सर्राफा बाजार में दोनों की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है. पिछले कुछ दिनों से बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन आज गोल्ड और सिल्वर दोनों नरम दिखाई दिए.
एक दिन में कितना बदला सोने का भाव?
आज 24 कैरेट सोना करीब ₹1.44 लाख प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा. कल के मुकाबले इसमें करीब ₹800 से ₹1,000 तक की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं 22 कैरेट सोना भी करीब ₹700-₹900 तक सस्ता हुआ है.
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चांदी में भी आई नरमी
चांदी की कीमतों में भी आज गिरावट देखने को मिली. एक किलो चांदी का भाव करीब ₹2.23 लाख के आसपास रहा, जो कल के मुकाबले लगभग ₹2,000-₹3,000 तक कम है.
शहर अनुसार में आज सोने का रेट-
|शहर का नाम
|24K सोने का भाव (प्रति ग्राम)
|दिल्ली
|14207
|मुंबई
|14192
|नोएडा
|14207
|कोलकाता
|14192
|पटना
|14192
|चेन्नई
|14508
|बेंगलुरु
|14192
|लखनऊ
|14207
|हैदराबाद
|14192
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शहर अनुसार आज चांदी का रेट-
|शहर का नाम
|चांदी का भाव (प्रति किलोग्राम)
|दिल्ली
|239900
|नोएडा
|239900
|कोलकाता
|239900
|पटना
|239900
|चेन्नई
|244900
|बेंगलुरु
|239900
|लखनऊ
|239900
|हैदराबाद
|244900
क्यों सस्ता हुआ सोना?
बाजार एक्सपर्ट्स के मुताबिक डॉलर मजबूत हुआ है और निवेशकों ने मुनाफावसूली की है. अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर चिंता बनी हुई है. इन्हीं वजहों से सोने-चांदी पर दबाव देखने को मिल रहा है.
क्या अभी खरीदना सही रहेगा?
अगर आप शादी या लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, तो एक्सपर्ट्स इसे अच्छा मौका मान रहे हैं. लगातार तेजी के बाद आई यह गिरावट खरीदारों को राहत दे सकती है.
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