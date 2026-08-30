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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज सुबह क्या है रेट, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K सोना और चांदी का भाव

आज सुबह क्या है रेट, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K सोना और चांदी का भाव

आज सोने और चांदी के रेट में गिरावट आई है या फिर ये और ज्यादा महंगा हुआ है, इसके बारे में आपको यहां से जानकारी मिलेगी. यहां सोने और चांदी के ताजा रेट के बारे में बताया गया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 30 Aug 2026 09:13 AM (IST)
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अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ताजा भाव जान लीजिए. रविवार यानी 30 अगस्त को घरेलू सर्राफा बाजार में नियमित कारोबार नहीं हो रहा है, इसलिए आज का कोई नया सर्राफा क्लोजिंग रेट नहीं आया है. ऐसे में खरीदारी के लिए आज रिटेल रेट को देखा जा सकता है. सबसे ताजा कारोबारी सत्र यानी 28 अगस्त को सोने और चांदी दोनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी. दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9 फीसदी शुद्धता वाला सोना 3,300 रुपए गिरकर 1,62,400 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया था. वहीं चांदी 5000 रुपए टूटकर 2,45,500 रुपए प्रति किलो पर आ गई थी.

आज 24 कैरेट सोना कितने का है?
30 अगस्त के रिटेल डेटा के अनुसार, भारत में 24 कैरेट सोने का भाव करीब 15,824 रुपए प्रति ग्राम, यानी 1,58,240 रुपए प्रति 10 ग्राम है. वहीं 22 कैरेट सोने का भाव करीब 14,505 रुपए प्रति ग्राम, यानी 1,45,050 रुपए प्रति 10 ग्राम है.

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चांदी का आज क्या भाव है?

चांदी के भाव में भी हाल के दिनों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. 28 अगस्त को दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी 5,000 रुपए गिरकर 2,45,500 रुपए प्रति किलो पर आ गई थी. वहीं रविवार को बाजार डेटा में चांदी करीब 2.45 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही है. यानी 100 ग्राम चांदी की कीमत करीब 24,500 रुपए के आसपास बैठती है.

28 अगस्त को सोना- चांदी क्यों गिरे थे?

सोने और चांदी में गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका से जुड़ी खबरें और डॉलर में मजबूती रही है. इसका असर सोने पर पड़ा, क्योंकि सोना ऐसा निवेश है जिस पर ब्याज नहीं मिलता है. जब ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद बढ़ती है तो निवेशकों का एक हिस्सा सोने से पैसा निकालकर ब्याज देने वाली संपत्तियों की तरफ जा सकता है. इसी वजह से 28 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमत 3 फीसदी से ज्यादा गिर गई थी. चांदी भी करीब 3.5 फीसदी नीचे आई थी.

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तीन दिन में कैसा रहा आकंड़ा? 

28 अगस्त की गिरावट लगातार तीसरे दिन हुई थी. 25 अगस्त को दिल्ली में सोना 1,67,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. इसके बाद तीन कारोबारी सत्रों में यह कुल 4,700 रुपए टूटकर 1,62,400 रुपए पर आ गया. यानी कुछ ही दिनों में सोने के भाव में करीब 3 फीसदी की गिरावट आई.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 30 Aug 2026 09:02 AM (IST)
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