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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold- Silver Rate Today: फिर महंगा हुआ 18k, 22k, 24k का सोना? जानें आज चांदी के भी क्या हैं हाल

Gold- Silver Rate Today: फिर महंगा हुआ 18k, 22k, 24k का सोना? जानें आज चांदी के भी क्या हैं हाल

Gold- Silver Rate Today: 28 जून 2026 को सोने की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है. अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो खरीदारी से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक करें.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 28 Jun 2026 10:40 AM (IST)
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Gold- Silver Rate Today: शादी-ब्याह का सीजन हो या निवेश की योजना, सोने की कीमत हर किसी की नजर में रहती है. अगर आप भी आज गोल्ड या सिल्वर खरीदने का मन बना रहे हैं, तो पहले ताजा रेट जान लेना जरूरी है. आज सर्राफा बाजार से जारी कीमतों के मुताबिक सोने के दाम में हल्की तेजी देखने को मिली है, जबकि चांदी भी ऊंचे भाव पर कारोबार कर रही है. यहां से आप पूरी रेट लिस्ट डिटेल में देख सकते हैं.

आज कितना है सोने का भाव?
आज 10 ग्राम सोने की कीमत इस प्रकार है-

  • 24 कैरेट- ₹1,43,950
  • 22 कैरेट- ₹1,31,950
  • 18 कैरेट- ₹1,07,960

वहीं, चांदी का भाव 2,40,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास बना हुआ है.

14 किलो वाला गैस सिलेंडर बुक कराने से पहले जान लें आज का रेट, आपके शहर में कितनी है कीमत?

किन शहरों में क्या है सोने का रेट?

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹144100 ₹132100 ₹108110
मुंबई ₹143950 ₹131950 ₹107960
कोलकाता ₹143950 ₹131950 ₹107960
चेन्नई ₹145860 ₹133700 ₹111450
पटना ₹144000 ₹132000 ₹108010
लखनऊ ₹144100 ₹132100 ₹108110
मेरठ ₹144100 ₹132100 ₹108110
अयोध्या ₹144100 ₹132100 ₹108110
कानपुर ₹144100 ₹132100 ₹108110
गुरुग्राम ₹144100 ₹132100 ₹108110
चंडीगढ़ ₹144100 ₹132100 ₹108110
गाजियाबाद ₹144100 ₹132100 ₹108110
नोएडा ₹144100 ₹132100 ₹108110
जयपुर ₹144100 ₹132100 ₹108110
लुधियाना ₹144100 ₹132100 ₹108110
गुवाहाटी ₹143950 ₹131950 ₹107960
इंदौर ₹144000 ₹132000 ₹108010
अहमदाबाद ₹144000 ₹132000 ₹108010
सूरत ₹144000 ₹132000 ₹108010
वडोदरा ₹144000 ₹132000 ₹108010
नागपुर ₹143950 ₹131950 ₹107960
पुणे ₹143950 ₹131950 ₹107960
नासिक ₹143980 ₹131980 ₹107990
बैंगलोर ₹143950 ₹131950 ₹107960
भुवनेश्वर ₹143950 ₹131950 ₹107960
कटक ₹143950 ₹131950 ₹107960
रायपुर ₹143950 ₹131950 ₹107960
हैदराबाद ₹143950 ₹131950 ₹107960

रोज क्यों बदलते हैं सोने के दाम?
कई लोग सोचते हैं कि सोने की कीमत हर दिन ऊपर-नीचे क्यों होती है. इसकी सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार है. इसके अलावा डॉलर की कीमत, रुपये की मजबूती या कमजोरी, आयात शुल्क और देश में मांग बढ़ने या घटने का भी सीधा असर सोने और चांदी के भाव पर पड़ता है.

शहर अनुसार चांदी के दाम- 

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
मुंबई ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
कोलकाता ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
चेन्नई ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
पटना ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
लखनऊ ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
मेरठ ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
अयोध्या ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
कानपुर ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
गाजियाबाद ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
नोएडा ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
जयपुर ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
गुरुग्राम ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
चंडीगढ़ ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
लुधियाना ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
गुवाहाटी ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
इंदौर ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
अहमदाबाद ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
वडोदरा ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
सूरत ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
पुणे ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
नागपुर ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
नासिक ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
बैंगलोर ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
भुवनेश्वर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
कटक ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
केरल ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
रायपुर ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
हैदराबाद ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000

आज जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, जानें आपके शहर में कितना है भाव

खरीदारी का सही समय कैसे तय करें?
अगर आप निवेश के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ एक दिन की कीमत देखकर फैसला बिल्कुल न लें. कुछ दिनों का ट्रेंड देखें और अलग-अलग ज्वेलर्स के रेट की तुलना करें. गहने खरीदते समय हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर जांचें और पक्का बिल लें. अगर आपको किसी शादी, त्योहार के लिए सोना खरीदना है, तो मौजूदा कीमत पर खरीद सकते हैं. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 28 Jun 2026 10:40 AM (IST)
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