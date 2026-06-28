Gold- Silver Rate Today: शादी-ब्याह का सीजन हो या निवेश की योजना, सोने की कीमत हर किसी की नजर में रहती है. अगर आप भी आज गोल्ड या सिल्वर खरीदने का मन बना रहे हैं, तो पहले ताजा रेट जान लेना जरूरी है. आज सर्राफा बाजार से जारी कीमतों के मुताबिक सोने के दाम में हल्की तेजी देखने को मिली है, जबकि चांदी भी ऊंचे भाव पर कारोबार कर रही है. यहां से आप पूरी रेट लिस्ट डिटेल में देख सकते हैं.

आज कितना है सोने का भाव?

आज 10 ग्राम सोने की कीमत इस प्रकार है-

24 कैरेट- ₹1,43,950

22 कैरेट- ₹1,31,950

18 कैरेट- ₹1,07,960

वहीं, चांदी का भाव 2,40,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास बना हुआ है.

14 किलो वाला गैस सिलेंडर बुक कराने से पहले जान लें आज का रेट, आपके शहर में कितनी है कीमत?

किन शहरों में क्या है सोने का रेट?

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹144100 ₹132100 ₹108110 मुंबई ₹143950 ₹131950 ₹107960 कोलकाता ₹143950 ₹131950 ₹107960 चेन्नई ₹145860 ₹133700 ₹111450 पटना ₹144000 ₹132000 ₹108010 लखनऊ ₹144100 ₹132100 ₹108110 मेरठ ₹144100 ₹132100 ₹108110 अयोध्या ₹144100 ₹132100 ₹108110 कानपुर ₹144100 ₹132100 ₹108110 गुरुग्राम ₹144100 ₹132100 ₹108110 चंडीगढ़ ₹144100 ₹132100 ₹108110 गाजियाबाद ₹144100 ₹132100 ₹108110 नोएडा ₹144100 ₹132100 ₹108110 जयपुर ₹144100 ₹132100 ₹108110 लुधियाना ₹144100 ₹132100 ₹108110 गुवाहाटी ₹143950 ₹131950 ₹107960 इंदौर ₹144000 ₹132000 ₹108010 अहमदाबाद ₹144000 ₹132000 ₹108010 सूरत ₹144000 ₹132000 ₹108010 वडोदरा ₹144000 ₹132000 ₹108010 नागपुर ₹143950 ₹131950 ₹107960 पुणे ₹143950 ₹131950 ₹107960 नासिक ₹143980 ₹131980 ₹107990 बैंगलोर ₹143950 ₹131950 ₹107960 भुवनेश्वर ₹143950 ₹131950 ₹107960 कटक ₹143950 ₹131950 ₹107960 रायपुर ₹143950 ₹131950 ₹107960 हैदराबाद ₹143950 ₹131950 ₹107960

रोज क्यों बदलते हैं सोने के दाम?

कई लोग सोचते हैं कि सोने की कीमत हर दिन ऊपर-नीचे क्यों होती है. इसकी सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार है. इसके अलावा डॉलर की कीमत, रुपये की मजबूती या कमजोरी, आयात शुल्क और देश में मांग बढ़ने या घटने का भी सीधा असर सोने और चांदी के भाव पर पड़ता है.

शहर अनुसार चांदी के दाम-

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 मुंबई ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 कोलकाता ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 चेन्नई ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 पटना ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 लखनऊ ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 मेरठ ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 अयोध्या ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 कानपुर ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 गाजियाबाद ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 नोएडा ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 जयपुर ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 गुरुग्राम ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 चंडीगढ़ ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 लुधियाना ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 गुवाहाटी ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 इंदौर ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 अहमदाबाद ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 वडोदरा ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 सूरत ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 पुणे ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 नागपुर ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 नासिक ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 बैंगलोर ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 भुवनेश्वर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 कटक ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 केरल ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 रायपुर ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 हैदराबाद ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000

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खरीदारी का सही समय कैसे तय करें?

अगर आप निवेश के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ एक दिन की कीमत देखकर फैसला बिल्कुल न लें. कुछ दिनों का ट्रेंड देखें और अलग-अलग ज्वेलर्स के रेट की तुलना करें. गहने खरीदते समय हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर जांचें और पक्का बिल लें. अगर आपको किसी शादी, त्योहार के लिए सोना खरीदना है, तो मौजूदा कीमत पर खरीद सकते हैं.