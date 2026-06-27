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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold- Silver Price Today: आज सोना खरीदना सही होगा क्या? जानें 24K, 22K, 18K सोने और चांदी का भाव

Gold- Silver Price Today: आज सोना खरीदना सही होगा क्या? जानें 24K, 22K, 18K सोने और चांदी का भाव

Gold- Silver Price Today: आज 24 कैरेट सोना 1,42,960 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बिक रहा है. वहीं, चांदी का भाव 2,40,000 रुपए प्रति किलोग्राम है. खरीदारी से पहले अपने शहर का लेटेस्ट रेट जरूर चेक करें.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 27 Jun 2026 11:25 AM (IST)
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Gold- Silver Price Today: अगर आप आज सोना या चांदी की शॉपिंग करने की प्लानिंग में हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें. सर्राफा बाजार में हर दिन सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है. 27 जून 2026 को भी गोल्ड और सिल्वर के नए रेट जारी हो गए हैं. ऐसे में खरीदारी से पहले अपने शहर का भाव जानना ही चाहिए. रेट जान लेने से आपको भी खरीदारी करने में आसानी होगी और आप ये भी समझ पाएंगे कि आज सोना या चांदी खरीदना चाहिए कि नहीं.

आज सोने का भाव- 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹142960 ₹131060 ₹107270
मुंबई ₹142760 ₹130860 ₹107070
कोलकाता ₹142760 ₹130860 ₹107070
चेन्नई ₹145100 ₹133010 ₹110760
पटना ₹142860 ₹130960 ₹107170
लखनऊ ₹142960 ₹131060 ₹107270
मेरठ ₹142960 ₹131060 ₹107270
अयोध्या ₹142960 ₹131060 ₹107270
गाजियाबाद ₹142960 ₹131060 ₹107270
नोएडा ₹142960 ₹131060 ₹107270
गुरुग्राम ₹142960 ₹131060 ₹107270
चंडीगढ़ ₹142960 ₹131060 ₹107270
जयपुर ₹142960 ₹131060 ₹107270
लुधियाना ₹142960 ₹131060 ₹107270
गुवाहाटी ₹142760 ₹130860 ₹107070
जलगांव ₹142760 ₹130860 ₹107070
इंदौर ₹142860 ₹130960 ₹107170
कानपुर ₹142960 ₹131060 ₹107270
अहमदाबाद ₹142860 ₹130960 ₹107170
वडोदरा ₹142860 ₹130960 ₹107170
सूरत ₹142860 ₹130960 ₹107170
पुणे ₹142760 ₹130860 ₹107070
नागपुर ₹142760 ₹130860 ₹107070
नासिक ₹142790 ₹130890 ₹107100
बैंगलोर ₹142760 ₹130860 ₹107070
भुवनेश्वर ₹142760 ₹130860 ₹107070
कटक ₹142760 ₹130860 ₹107070
रायपुर ₹142760 ₹130860 ₹107070
हैदराबाद ₹142760 ₹130860 ₹107070

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आज चांदी का भाव- 

शहर 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹24,000 ₹2,40,000
मुंबई ₹24,000 ₹2,40,000
कोलकाता ₹24,000 ₹2,40,000
चेन्नई ₹23,500 ₹2,35,000
पटना ₹24,000 ₹2,40,000
लखनऊ ₹24,000 ₹2,40,000
मेरठ ₹24,000 ₹2,40,000
अयोध्या ₹24,000 ₹2,40,000
कानपुर ₹24,000 ₹2,40,000
गाजियाबाद ₹24,000 ₹2,40,000
नोएडा ₹24,000 ₹2,40,000
जयपुर ₹24,000 ₹2,40,000
गुरुग्राम ₹24,000 ₹2,40,000
चंडीगढ़ ₹24,000 ₹2,40,000
लुधियाना ₹24,000 ₹2,40,000
गुवाहाटी ₹24,000 ₹2,40,000
इंदौर ₹24,000 ₹2,40,000
अहमदाबाद ₹24,000 ₹2,40,000
वडोदरा ₹24,000 ₹2,40,000
सूरत ₹24,000 ₹2,40,000
पुणे ₹24,000 ₹2,40,000
नागपुर ₹24,000 ₹2,40,000
नासिक ₹24,000 ₹2,40,000
बैंगलोर ₹24,000 ₹2,40,000
भुवनेश्वर ₹23,500 ₹2,35,000
कटक ₹23,500 ₹2,35,000
केरल ₹23,500 ₹2,35,000
रायपुर ₹24,000 ₹2,40,000
हैदराबाद ₹23,500 ₹2,35,000

सोने और चांदी का रेट क्यों बदलता है?

सोने और चांदी की कीमतें वैसे तो रोज बदलती है लेकिन इसके पीछे भी कई सारे कारण होते हैं. इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, आयात शुल्क, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की खरीदारी भी कारण माने जाते हैं. जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बढ़ती है, तो भारत में भी इसका असर देखने को मिलता है.

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खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप सोने की जूलरी खरीद रहे हैं, तो हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर देखें. इसके अलावा मेकिंग चार्ज, GST और बिल लेना भी नहीं भूलना चाहिए. इससे आपको शुद्ध सोना मिलने की गारंटी रहती है और आगे भी इसे बेचने पर भी अच्छी कीमत मिलती है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 27 Jun 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
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