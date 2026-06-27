Gold- Silver Price Today: अगर आप आज सोना या चांदी की शॉपिंग करने की प्लानिंग में हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें. सर्राफा बाजार में हर दिन सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है. 27 जून 2026 को भी गोल्ड और सिल्वर के नए रेट जारी हो गए हैं. ऐसे में खरीदारी से पहले अपने शहर का भाव जानना ही चाहिए. रेट जान लेने से आपको भी खरीदारी करने में आसानी होगी और आप ये भी समझ पाएंगे कि आज सोना या चांदी खरीदना चाहिए कि नहीं.

आज सोने का भाव-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹142960 ₹131060 ₹107270 मुंबई ₹142760 ₹130860 ₹107070 कोलकाता ₹142760 ₹130860 ₹107070 चेन्नई ₹145100 ₹133010 ₹110760 पटना ₹142860 ₹130960 ₹107170 लखनऊ ₹142960 ₹131060 ₹107270 मेरठ ₹142960 ₹131060 ₹107270 अयोध्या ₹142960 ₹131060 ₹107270 गाजियाबाद ₹142960 ₹131060 ₹107270 नोएडा ₹142960 ₹131060 ₹107270 गुरुग्राम ₹142960 ₹131060 ₹107270 चंडीगढ़ ₹142960 ₹131060 ₹107270 जयपुर ₹142960 ₹131060 ₹107270 लुधियाना ₹142960 ₹131060 ₹107270 गुवाहाटी ₹142760 ₹130860 ₹107070 जलगांव ₹142760 ₹130860 ₹107070 इंदौर ₹142860 ₹130960 ₹107170 कानपुर ₹142960 ₹131060 ₹107270 अहमदाबाद ₹142860 ₹130960 ₹107170 वडोदरा ₹142860 ₹130960 ₹107170 सूरत ₹142860 ₹130960 ₹107170 पुणे ₹142760 ₹130860 ₹107070 नागपुर ₹142760 ₹130860 ₹107070 नासिक ₹142790 ₹130890 ₹107100 बैंगलोर ₹142760 ₹130860 ₹107070 भुवनेश्वर ₹142760 ₹130860 ₹107070 कटक ₹142760 ₹130860 ₹107070 रायपुर ₹142760 ₹130860 ₹107070 हैदराबाद ₹142760 ₹130860 ₹107070

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आज चांदी का भाव-

शहर 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली ₹24,000 ₹2,40,000 मुंबई ₹24,000 ₹2,40,000 कोलकाता ₹24,000 ₹2,40,000 चेन्नई ₹23,500 ₹2,35,000 पटना ₹24,000 ₹2,40,000 लखनऊ ₹24,000 ₹2,40,000 मेरठ ₹24,000 ₹2,40,000 अयोध्या ₹24,000 ₹2,40,000 कानपुर ₹24,000 ₹2,40,000 गाजियाबाद ₹24,000 ₹2,40,000 नोएडा ₹24,000 ₹2,40,000 जयपुर ₹24,000 ₹2,40,000 गुरुग्राम ₹24,000 ₹2,40,000 चंडीगढ़ ₹24,000 ₹2,40,000 लुधियाना ₹24,000 ₹2,40,000 गुवाहाटी ₹24,000 ₹2,40,000 इंदौर ₹24,000 ₹2,40,000 अहमदाबाद ₹24,000 ₹2,40,000 वडोदरा ₹24,000 ₹2,40,000 सूरत ₹24,000 ₹2,40,000 पुणे ₹24,000 ₹2,40,000 नागपुर ₹24,000 ₹2,40,000 नासिक ₹24,000 ₹2,40,000 बैंगलोर ₹24,000 ₹2,40,000 भुवनेश्वर ₹23,500 ₹2,35,000 कटक ₹23,500 ₹2,35,000 केरल ₹23,500 ₹2,35,000 रायपुर ₹24,000 ₹2,40,000 हैदराबाद ₹23,500 ₹2,35,000

सोने और चांदी का रेट क्यों बदलता है?

सोने और चांदी की कीमतें वैसे तो रोज बदलती है लेकिन इसके पीछे भी कई सारे कारण होते हैं. इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, आयात शुल्क, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की खरीदारी भी कारण माने जाते हैं. जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बढ़ती है, तो भारत में भी इसका असर देखने को मिलता है.

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खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप सोने की जूलरी खरीद रहे हैं, तो हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर देखें. इसके अलावा मेकिंग चार्ज, GST और बिल लेना भी नहीं भूलना चाहिए. इससे आपको शुद्ध सोना मिलने की गारंटी रहती है और आगे भी इसे बेचने पर भी अच्छी कीमत मिलती है.