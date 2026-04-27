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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट, खरीदारी करने से पहले चेक करें अपने शहर का ताजा भाव

Gold Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट, खरीदारी करने से पहले चेक करें अपने शहर का ताजा भाव

Gold Silver Rate: सोने-चांदी की कीमतों में आज यानी 27 अप्रैल को गिरावट देखने को मिल रही है. चांदी की कीमत तो 950 रुपये तक फिसल गई है. आइए जानते हैं, आपके शहर का ताजा भाव.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 27 Apr 2026 01:21 PM (IST)
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  • सोने-चांदी के वायदा भाव में आज आई गिरावट, भाव स्थिर हुए।
  • MCX पर जून 2026 गोल्ड फ्यूचर में दिखी नरमी।
  • चांदी के मई 2026 फ्यूचर में आई भारी गिरावट।
  • दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में चांदी 26,000 रुपये प्रति 100 ग्राम।

Gold Silver Price Today Live: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोमवार, 27 अप्रैल को सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. खबर लिखे जाने तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 जून, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा करीब 170 रुपये की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था.

एमसीएक्स पर गोल्ड वायदा 1,52,695 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,52,699 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

दोपहर करीब 1:05 बजे, गोल्ड वायदा 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,52,526 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. गोल्ड फ्यूचर वायदा शुरुआती कारोबार में 1,53,008 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं आज आपके शहर में इन बहुमूल्य धातुओं को कीमत क्या चल रही हैं? 

चांदी की कीमत

एमसीएक्स पर 5 मई 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 0.38 प्रतिशत या 925 रुपये की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. चांदी ने कारोबारी दिन की शुरुआत 2,43,675 रुपये पर की थी. दिन के कारोबार के दौरान चांदी का हाई लेवल 2,45,473 रुपये था.

दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी आज 2,600 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 26,000 रुपये देने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,700 रुपये चल रही है. 

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,570 रुपए
22 कैरेट - 1,41,700 रुपए
18 कैरेट - 1,15,870 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,420 रुपए
22 कैरेट - 1,41,550 रुपए
18 कैरेट - 1,15,820 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,240 रुपए
22 कैरेट - 1,42,300 रुपए
18 कैरेट - 1,18,700 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,420 रुपए
22 कैरेट - 1,41,550 रुपए
18 कैरेट - 1,15,820 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,470 रुपए
22 कैरेट - 1,41,600 रुपए
18 कैरेट - 1,15,870 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,570 रुपए
22 कैरेट - 1,41,700 रुपए
18 कैरेट - 1,15,870 रुपए

पटना में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,470 रुपए
22 कैरेट - 1,41,600 रुपए
18 कैरेट - 1,15,870 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,420 रुपए
22 कैरेट - 1,41,550 रुपए
18 कैरेट - 1,15,820 रुपए

यह भी पढ़ें: 

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Published at : 27 Apr 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
Gold Silver Business News MCX
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