Gold Silver Price Today, 26 May 2026: मिडिल ईस्ट के तनाव से देश में काफी उथल- पुथल मच रही है. देखा जाए तो देश में महंगाई बढ़ती जा रही है. पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से लेकर दूध- चीनी तक के दाम बढ़ गए हैं. वहीं, सोना- चांदी भी अलग ही उफान पर है. सोने का रेट तो सबसे ज्यादा तेजी में भाग रहा है. आज सोने के भाव में मामूली उछाल आया है तो चांदी के भाव जरा से गिरे हैं. यहां से आप इन दोनों के भी रेट के बारे में विस्तार से जान सकते हैं.

आज का सोने का भाव 26 मई-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹159530 ₹146250 ₹119640 मुंबई ₹159380 ₹146100 ₹119540 कोलकाता ₹159380 ₹146100 ₹119540 चेन्नई ₹161240 ₹147800 ₹124000 पटना ₹159430 ₹146150 ₹119590 लखनऊ ₹159530 ₹146250 ₹119640 मेरठ ₹159530 ₹146250 ₹119640 अयोध्या ₹159530 ₹146250 ₹119640 कानपुर ₹159530 ₹146250 ₹119640 गाजियाबाद ₹159530 ₹146250 ₹119640 नोएडा ₹159530 ₹146250 ₹119640 गुरुग्राम ₹159530 ₹146250 ₹119640 चंडीगढ़ ₹159530 ₹146250 ₹119640 जयपुर ₹159530 ₹146250 ₹119640 लुधियाना ₹159530 ₹146250 ₹119640 गुवाहाटी ₹159380 ₹146100 ₹119540 इंदौर ₹159430 ₹146150 ₹119590

आज चांदी का भाव 26 मई-

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली ₹28500 ₹285000 ₹2850000 मुंबई ₹28500 ₹285000 ₹2850000 कोलकाता ₹28500 ₹285000 ₹2850000 चेन्नई ₹29000 ₹290000 ₹2900000 पटना ₹28500 ₹285000 ₹2850000 लखनऊ ₹28500 ₹285000 ₹2850000 मेरठ ₹28500 ₹285000 ₹2850000 अयोध्या ₹28500 ₹285000 ₹2850000 कानपुर ₹28500 ₹285000 ₹2850000 गाजियाबाद ₹28500 ₹285000 ₹2850000 नोएडा ₹28500 ₹285000 ₹2850000 गुरुग्राम ₹28500 ₹285000 ₹2850000 जयपुर ₹28500 ₹285000 ₹2850000 लुधियाना ₹28500 ₹285000 ₹2850000 गुवाहाटी ₹28500 ₹285000 ₹2850000 इंदौर ₹28500 ₹285000 ₹2850000 अहमदाबाद ₹28500 ₹285000 ₹2850000

क्यों बढ़ रहा है सोने- चांदी का भाव?

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में रिकॉर्ड तोड़ कमजोरी आई है, जिससे भारत में सोने की लैंडिंग कॉस्ट काफी बढ़ गई है. इसकी वजह से भी सोना और चांदी महंगा हो रहा है. इतना ही नहीं, सरकारी नितियों और भारी मांग के कारण भी रेट में उतार- चढ़ाव देखा जाता है.

CNG Price Hike: पेट्रोल-डीजल के बाद महंगी हुई CNG, 11 दिन में चौथी बार बढ़े दाम, जानें दिल्ली में कितनी हुई कीमत