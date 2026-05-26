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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Silver Price Today: सोने की कीमत में उछाल, सस्ती हुई चांदी, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में उछाल, सस्ती हुई चांदी, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा भाव

Gold Silver Price Today, 26 May 2026: आज सोने चांदी की कीमतों में कितना बदलाव हुआ है, ये आप यहां से जानें. यहां सोना और चांदी, दोनों का ही रेट लिस्ट लिखित रूप से मौजूद है.

By : सृष्टि | Updated at : 26 May 2026 08:20 AM (IST)
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Gold Silver Price Today, 26 May 2026: मिडिल ईस्ट के तनाव से देश में काफी उथल- पुथल मच रही है. देखा जाए तो देश में महंगाई बढ़ती जा रही है. पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से लेकर दूध- चीनी तक के दाम बढ़ गए हैं. वहीं, सोना- चांदी भी अलग ही उफान पर है. सोने का रेट तो सबसे ज्यादा तेजी में भाग रहा है. आज सोने के भाव में मामूली उछाल आया है तो चांदी के भाव जरा से गिरे हैं. यहां से आप इन दोनों के भी रेट के बारे में विस्तार से जान सकते हैं.

आज का सोने का भाव 26 मई- 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹159530 ₹146250 ₹119640
मुंबई ₹159380 ₹146100 ₹119540
कोलकाता ₹159380 ₹146100 ₹119540
चेन्नई ₹161240 ₹147800 ₹124000
पटना ₹159430 ₹146150 ₹119590
लखनऊ ₹159530 ₹146250 ₹119640
मेरठ ₹159530 ₹146250 ₹119640
अयोध्या ₹159530 ₹146250 ₹119640
कानपुर ₹159530 ₹146250 ₹119640
गाजियाबाद ₹159530 ₹146250 ₹119640
नोएडा ₹159530 ₹146250 ₹119640
गुरुग्राम ₹159530 ₹146250 ₹119640
चंडीगढ़ ₹159530 ₹146250 ₹119640
जयपुर ₹159530 ₹146250 ₹119640
लुधियाना ₹159530 ₹146250 ₹119640
गुवाहाटी ₹159380 ₹146100 ₹119540
इंदौर ₹159430 ₹146150 ₹119590

 

आज चांदी का भाव 26 मई- 

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹28500 ₹285000 ₹2850000
मुंबई ₹28500 ₹285000 ₹2850000
कोलकाता ₹28500 ₹285000 ₹2850000
चेन्नई ₹29000 ₹290000 ₹2900000
पटना ₹28500 ₹285000 ₹2850000
लखनऊ ₹28500 ₹285000 ₹2850000
मेरठ ₹28500 ₹285000 ₹2850000
अयोध्या ₹28500 ₹285000 ₹2850000
कानपुर ₹28500 ₹285000 ₹2850000
गाजियाबाद ₹28500 ₹285000 ₹2850000
नोएडा ₹28500 ₹285000 ₹2850000
गुरुग्राम ₹28500 ₹285000 ₹2850000
जयपुर ₹28500 ₹285000 ₹2850000
लुधियाना ₹28500 ₹285000 ₹2850000
गुवाहाटी ₹28500 ₹285000 ₹2850000
इंदौर ₹28500 ₹285000 ₹2850000
अहमदाबाद ₹28500 ₹285000 ₹2850000

क्यों बढ़ रहा है सोने- चांदी का भाव?

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में रिकॉर्ड तोड़ कमजोरी आई है, जिससे भारत में सोने की लैंडिंग कॉस्ट काफी बढ़ गई है. इसकी वजह से भी सोना और चांदी महंगा हो रहा है. इतना ही नहीं, सरकारी नितियों और भारी मांग के कारण भी रेट में उतार- चढ़ाव देखा जाता है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 26 May 2026 08:20 AM (IST)
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Gold Silver Business News Gold & Silver
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