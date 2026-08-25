25 अगस्त की सुबह क्या है सोने- चांदी का रेट, जानें अपने शहर में गोल्ड- सिल्वर का ताजा भाव

आज, 25 अगस्त के दिन राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत एक बार फिर बढ़त पर नजर आ रही है. पांच महीने में सोना आज सबसे ज्यादा महंगा हो चुका है. आज सोने की कीमत 1.64 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर है. आइये यहां से देखते हैं कि कल सोने और चांदी की क्या कीमत थी और आज इन दोनों में कितने रुपयों की तेजी आई है. साथ ही यहां इस बढ़त के पीछे का कारण भी बताया गया है.

कितना महंगा हुआ सोना?

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की कीमत 900 रुपए बढ़कर 1,64,400 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है. शुक्रवार को यही सोना 1,63,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. 9 मार्च के बाद अब आज जाकर सोना इतना ज्यादा महंगा हुआ है. मार्च में ही 24 कैरेट सोना 1,64,300 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ था.

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कितनी महंगी हुई चांदी?

सर्राफा संघ के अनुसार, चांदी में भी लगातार तीसरे सत्र में बढ़त देखी गई. चांदी का रेट देखें तो आज ये 3,500 रुपए बढ़ चुका है. पिछले चार महीने में चांदी आज सबसे ज्यादा महंगा है. 25 अगस्त को चांदी की कीमत 2,53,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर है. इसके पहले चांदी 2,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. आखिरी बार 17 अप्रैल को चांदी 2,53,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. अप्रैल के बाद अब अगस्त में एक बार फिर चांदी ने जबरदस्त छलांक मारी है.

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसा है हाल?

घरेलू बाजारों में सोने में तेजी आई है जबकि अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कमजोर डॉलर और सुरक्षित निवेश की मजबूत मांग से चांदी की कीमतें भी ऊंची हो गई हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में, सोना 42.45 डॉलर या एक प्रतिशत बढ़कर 4,646.54 डॉलर प्रति औंस हो गया है. वहीं, चांदी 69 डॉलर प्रति औंस पर है.

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