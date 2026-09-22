डेढ़ लाख के ऊपर पहुंचा सोना, 24 से लेकर 18 कैरेट तक के बढ़ गए रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज वैश्विक बाजार में सोने के भाव में हल्की बढ़त देखी गई.

24 कैरेट सोना ₹1,54,750 और 22 कैरेट ₹1,41,850 प्रति 10 ग्राम.

IBJA के अनुसार 999 शुद्धता सोना ₹15,334 प्रति ग्राम उपलब्ध.

आज चांदी की कीमत ₹250 प्रति ग्राम पर स्थिर रही है.

आज 22 सितंबर, 2026 को ग्लोबल मार्केट में सोने के भाव में थोड़ी बढ़त देखी जा रही है. गुडरिर्टन्स की रिपोर्ट के मुताबिक, आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,750 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो कल के मुकाबले 170 रुपये ज्यादा है. वहीं, आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,850 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो कल के मुकाबले 150 रुपये ज्यादा है. इसी तरह से 18 कैरेट सोने की कीमत आज प्रति 10 ग्राम 1,16,060 रुपये है, जो कल से 120 रुपये ज्यादा है.

तनिष्क में आज कितनी है सोने की कीमत?

आज तनिष्क के शोरूम में आपको 22-कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 14,215 रुपये, 8 ग्राम के लिए 113,720 रुपये, 10 ग्राम के लिए 142,150 रुपये है. वहीं, 24-कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 155,070 रुपये और 1 ग्राम के लिए 15,507 रुपये है. तनिष्क में आज 18-कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम के हिसाब से 11,630 रुपये और प्रति 10 ग्राम के लिए 116,300 रुपये रखी गई है. इसी तरह से कल्याण ज्वेलर्स में 22-कैरेट सोने का भाव 14,240 रुपये प्रति ग्राम और 1,42,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

IBJA में आज क्या है रेट?

IBJA (इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन) में आज 999 शुद्धता वाले सोने की कीमत 15,334 रुपये प्रति ग्राम, जबकि 995 और 916 शुद्धता वाले सोने की कीमत क्रमशः 15,272 रुपये और 14,046 रुपये हैं. इसके अलावा, 750 और 585 शुद्धता वाले सोने के दाम 11,500 रुपये और 8,970 रुपये हैं. बता दें कि IBJA द्वारा जारी किए गए ये रेट देश भर में बेंचमार्क माने जाते हैं. हालांकि, जब आप दुकान से गहने खरीदते हैं, तो इस बेस प्राइस के ऊपर 3% जीएसटी (GST) और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़ा जाता है.

आज चांदी की कितनी है कीमत?

आज देश में चांदी की कीमत 250 रुपये प्रति ग्राम और 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम है. कीमतें कल के मुकाबले स्थिर हैं. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे और वडोदरा में चांदी की कीमत आज 2500 रुपये प्रति 10 ग्राम और 25,500 रुपये प्रति 100 ग्राम है. चेन्नई में कीमतें थोड़ी ज्यादा 2,550 रुपये प्रति 10 ग्राम और 25,500 रुपये प्रति 100 ग्राम है.

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