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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Silver Price: शादी सीजन से पहले निवेशकों को मिल गया मौका, सोने-चांदी के दाम गिरे; जानिए आज का ताजा रेट

Gold Silver Price: शादी सीजन से पहले निवेशकों को मिल गया मौका, सोने-चांदी के दाम गिरे; जानिए आज का ताजा रेट

Gold Silver Rate 23 April: शादी सीजन से पहले सोने-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिल रहा है. चांदी तो 3800 रुपये फिसल गई है. आइए जानते हैं, आपके शहर का ताजा भाव

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 23 Apr 2026 10:07 AM (IST)
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  • घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।
  • MCX पर गोल्ड फ्यूचर वायदा 540 रुपये की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा।
  • चांदी की कीमत में 1.55% या 3,850 रुपये की गिरावट आई।
  • विभिन्न शहरों में सोने और चांदी की कीमतों में अंतर देखने को मिला।

Gold Silver Price Today Live: घरेलू फ्यूचर मार्केट में गुरुवार, 23 अप्रैल को सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. खबर लिखे जाने तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 जून, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा करीब 540 रुपये की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था.

एमसीएक्स पर गोल्ड वायदा 1,52,051 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,52,657 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

सुबह करीब 9:50 बजे, गोल्ड वायदा 0.36 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,52,115 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. गोल्ड फ्यूचर वायदा शुरुआती कारोबार में 1,53,200 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं आज आपके शहर में इन बहुमूल्य धातुओं को कीमत क्या चल रही हैं? 

चांदी की कीमत

एमसीएक्स पर 5 मई 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 1.55 प्रतिशत या 3,850 रुपये की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. चांदी ने कारोबारी दिन की शुरुआत 2,42,501 रुपये पर की थी. दिन के कारोबार के दौरान चांदी का हाई लेवल 2,44,730 रुपये था.

दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी आज 2,600 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 26,000 रुपये देने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,700 रुपये चल रही है. 

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,53,700 रुपए
22 कैरेट - 1,40,900 रुपए
18 कैरेट - 1,15,310 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,53,550 रुपए
22 कैरेट - 1,40,750 रुपए
18 कैरेट - 1,15,160 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,450 रुपए
22 कैरेट - 1,42,490 रुपए
18 कैरेट - 1,18,810 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,53,550 रुपए
22 कैरेट - 1,40,750 रुपए
18 कैरेट - 1,15,160 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,53,600 रुपए
22 कैरेट - 1,40,800 रुपए
18 कैरेट - 1,15,210 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,53,700 रुपए
22 कैरेट - 1,40,900 रुपए
18 कैरेट - 1,15,310 रुपए

पटना में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,53,600 रुपए
22 कैरेट - 1,40,800 रुपए
18 कैरेट - 1,15,210 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,53,550 रुपए
22 कैरेट - 1,40,750 रुपए
18 कैरेट - 1,15,160 रुपए

यह भी पढ़ें: 

Stock Market 23 April: शेयर बाजार लहूलुहान, सेंसेक्स 640 अंक टूटा; निफ्टी भी टमाटर की तरह लाल

 

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 23 Apr 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Gold Silver Business News MCX
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