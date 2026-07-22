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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold- Silver Price Today: सुबह- सुबह महंगा हुआ सोना, चांदी के क्या हैं भाव, खरीदारी से पहले चेक करें सोने- चांदी की रेट

Gold- Silver Price Today: सुबह- सुबह महंगा हुआ सोना, चांदी के क्या हैं भाव, खरीदारी से पहले चेक करें सोने- चांदी की रेट

Gold- Silver Price Today 22 July 2026: आज सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले यहां से इसकी रेट लिस्ट देख लें. यहां गोल्ड और सिल्वर के ताजा दाम के बारे में बताया गया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 22 Jul 2026 07:57 AM (IST)
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Gold- Silver Price Today 22 July 2026: शादी का सीजन आने वाला है और घरों में सोने- चांदी की खरीदारी तेज हो रही है. अगर आपको भी जूलरी खरीदनी है तो सबसे पहले आप इनके रेट चेक करेंगे. हम यहां आपकी मदद कर रहे हैं. इस खबर में आप सोना और चांदी के ताजा रेट जान सकते हैं. आज सोने की कीमतों में 0.97% की बढ़त है. 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 1417.61 रुपये महंगा होकर 1,47,552.61 रुपये पर पहुंच गया है. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत भी करीब 1298.43 रुपये बढ़कर 1,35,258.43 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह 2,36,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है.

शहर अनुसार सोने का भाव- 

शहर 24 कैरेट सोना 22 कैरेट सोना 
दिल्ली 1,47,552.61 1,35,258.43
मुंबई 1,47,552.61 1,35,258.43
कोलकाता 1,47,552.61 1,35,258.43
चेन्नई 1,47,552.61 1,35,258.43
पटना 1,47,552.61 1,35,258.43
लखनऊ 1,47,552.61 1,35,258.43
मेरठ 1,47,552.61 1,35,258.43
अयोध्या 1,47,552.61 1,35,258.43
कानपुर 1,47,552.61 1,35,258.43
गाजियाबाद 1,47,552.61 1,35,258.43
नोएडा 1,47,552.61 1,35,258.43
गुरुग्राम 1,47,552.61 1,35,258.43
चंडीगढ़ 1,47,552.61 1,35,258.43
जयपुर 1,47,552.61 1,35,258.43
लुधियाना 1,47,552.61 1,35,258.43
गुवाहाटी 1,47,552.61 1,35,258.43
इंदौर 1,47,552.61 1,35,258.43
अहमदाबाद 1,47,552.61 1,35,258.43
वडोदरा 1,47,552.61 1,35,258.43
सूरत 1,47,552.61 1,35,258.43
पुणे 1,47,552.61 1,35,258.43
नागपुर 1,47,552.61 1,35,258.43
नासिक 1,47,552.61 1,35,258.43
बैंगलोर 1,47,552.61 1,35,258.43

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आज चांदी का भाव- 

शहर 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली 2,36,900
मुंबई 2,36,900
कोलकाता 2,36,900
चेन्नई 2,36,900
पटना 2,36,900
लखनऊ 2,36,900
मेरठ 2,36,900
अयोध्या 2,36,900
कानपुर 2,36,900
गाजियाबाद 2,36,900
नोएडा 2,36,900
गुरुग्राम 2,36,900
चंडीगढ़ 2,36,900
जयपुर 2,36,900
लुधियाना 2,36,900
गुवाहाटी 2,36,900
इंदौर 2,36,900
अहमदाबाद 2,36,900
वडोदरा 2,36,900
सूरत 2,36,900
पुणे 2,36,900
नागपुर 2,36,900
नासिक 2,36,900
बैंगलोर 2,36,900

सोना खरीदने से पहले रखें इन बातों का ध्यान- 

बिना हॉलमार्क के कभी भी सोना न खरीदें. असली सोने पर BIS का लोगो, शुद्धता का कैरेट और 6 अंकों का अल्फान्यूमेरिक HUID कोड होता है, इसे जरूर चेक करें. मेकिंग चार्ज के नाम पर ज्वैलर्स 5% से 30% तक एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं तो कम से कम मेकिंग चार्जेज देखर सोना खरीदें. सबसे जरूरी बात कि सोना चाहे कितने का भी हो, हमेशा पक्का बिल लें. साथ ही ज्वैलर से सोने के बाय-बैक पॉलिसी के बारे में भी खरीदारी से पहले ही पता कर लें. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 22 Jul 2026 07:57 AM (IST)
Tags :
Gold Silver Business News Gold & Silver
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