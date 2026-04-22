हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Silver Price: एक ही झटके में चांदी 4000 तो सोना 1500 रुपये हुआ महंगा, जानिए आज इनकी खरीदारी में कितना करना होगा खर्च

Gold Silver Price: एक ही झटके में चांदी 4000 तो सोना 1500 रुपये हुआ महंगा, जानिए आज इनकी खरीदारी में कितना करना होगा खर्च

Gold Silver Rate 22 April: सोने-चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिल रही है. सोना 1500 रुपये तो चांदी 4000 रुपये तक उछल गई है. आइए जानते हैं, आपके शहर का ताजा भाव.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 22 Apr 2026 10:15 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • घरेलू वायदा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में तेजी आई।
  • MCX पर सोने का जून वायदा 1,53,100 रुपये पर कारोबार कर रहा।
  • चांदी का मई वायदा 1.57% बढ़कर 2,48,717 रुपये पर खुला।
  • दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में 10 ग्राम चांदी 2,650 रुपये पर बिक रही।

Gold Silver Price Today Live: घरेलू फ्यूचर मार्केट में बुधवार, 22 अप्रैल को सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. कारोबार के शुरूआत में सोने-चांदी में रफ्तार थी. खबर लिखे जाने तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 जून, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा करीब 1450 रुपये की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था.

एमसीएक्स पर गोल्ड वायदा 1,53,335 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,51,671 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

सुबह करीब 9:55 बजे, गोल्ड वायदा 0.94 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,53,100 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. गोल्ड फ्यूचर वायदा शुरुआती कारोबार में 1,53,699 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं आज आपके शहर में इन बहुमूल्य धातुओं को कीमत क्या चल रही हैं? 

चांदी की कीमत

एमसीएक्स पर 5 मई 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 1.57 प्रतिशत या 3,850 रुपये की उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है. चांदी ने कारोबारी दिन की शुरुआत 2,48,717 रुपये पर की थी. दिन के कारोबार के दौरान चांदी का हाई लेवल 2,49,423 रुपये था.

दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी आज 2,650 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 26,500 रुपये देने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,749 रुपये चल रही है. 

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,750 रुपए
22 कैरेट - 1,41,850 रुपए
18 कैरेट - 1,16,060 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,750 रुपए
22 कैरेट - 1,41,850 रुपए
18 कैरेट - 1,16,060 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,990 रुपए
22 कैरेट - 1,42,990 रुपए
18 कैरेट - 1,18,540 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,750 रुपए
22 कैरेट - 1,41,850 रुपए
18 कैरेट - 1,16,060 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,800 रुपए
22 कैरेट - 1,41,900 रुपए
18 कैरेट - 1,16,110 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,900 रुपए
22 कैरेट - 1,42,000 रुपए
18 कैरेट - 1,16,210 रुपए

पटना में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,800 रुपए
22 कैरेट - 1,41,900 रुपए
18 कैरेट - 1,16,110 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,750 रुपए
22 कैरेट - 1,41,850 रुपए
18 कैरेट - 1,16,060 रुपए

यह भी पढ़ें: 

Stock Market 22 April: शेयर बाजार को लगी नजर, सेंसेक्स 455 अंक फिसला; निफ्टी में भी गिरावट

 

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
Read More
Published at : 22 Apr 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Gold Silver Business News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Gold Silver Price: एक ही झटके में चांदी 4000 तो सोना 1500 रुपये हुआ महंगा, जानिए आज इनकी खरीदारी में कितना करना होगा खर्च
एक ही झटके में चांदी 4000 तो सोना 1500 रुपये हुआ महंगा, जानिए आज इनकी खरीदारी में कितना करना होगा खर्च
बिजनेस
Stock Market 22 April: शेयर बाजार को लगी नजर, सेंसेक्स 455 अंक फिसला; निफ्टी में भी गिरावट
शेयर बाजार को लगी नजर, सेंसेक्स 455 अंक फिसला; निफ्टी में भी गिरावट
बिजनेस
निवेशकों की बल्ले-बल्ले! इस कंपनी ने दिया डिविडेंड का तोहफा; क्या आपने भी लगाया है दांव?
निवेशकों की बल्ले-बल्ले! इस कंपनी ने दिया डिविडेंड का तोहफा; क्या आपने भी लगाया है दांव?
बिजनेस
Tax Saving Tips: EMI की झंझट से बचाएगी किराए वाली कार, लाखों के टैक्स की भी होगी बचत
Tax Saving Tips: EMI की झंझट से बचाएगी किराए वाली कार, लाखों के टैक्स की भी होगी बचत
Advertisement

वीडियोज

Iran US Peace Talk 2.0: 'कोई डेलीगेशन पाक नहीं भेजा' ईरानी मीडिया का बड़ा दावा! | Israel Iran War
Pratima Mishra: डेडलाइन शुरू! क्या रुक जाएगा ईरान-अमेरिका युद्ध? | Bharat Ki Baat | Trump
Sansani: ईरान वॉर के खुफिया चेहरों का खेल | Iran US-Israel Ceasefire | Trump
MP News: BJP विधायक की दबंगई!, पुलिस को दी धमकी ! | Pritam Lodhi BJP MLA Shivpuri | MLA | abp News
Iran US Peace Talk 2.0: 'वार्ता-2' पर मंडराया संकट! ईरान ने नहीं भरी हामी | Breaking News | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
US Israel Iran War Live: ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के बाद ईरान में निकाली गई बैलिस्टिक मिसाइल के साथ रैली, होर्मुज स्ट्रेट खुलेगा या नहीं?
Live: ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के बाद ईरान में निकाली गई बैलिस्टिक मिसाइल के साथ रैली, होर्मुज स्ट्रेट खुलेगा या नहीं?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केदारनाथ मंदिर के खुले कपाट, हर हर महादेव के जयघोष के बीच गूंज उठा धाम, CM धामी भी रहे मौजूद
केदारनाथ मंदिर के खुले कपाट, हर हर महादेव के जयघोष के बीच गूंज उठा धाम, CM धामी भी रहे मौजूद
विश्व
US Iran Ceasefire: शहबाज-मुनीर ने कैसे डोनाल्ड ट्रंप को सीजफायर बढ़ाने के लिए किया मजबूर, न-न करते कैसे बदला उनका मूड? 
शहबाज-मुनीर ने कैसे ट्रंप को सीजफायर बढ़ाने के लिए किया मजबूर, न-न करते कैसे बदला उनका मूड? 
आईपीएल 2026
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
बॉलीवुड
अजमेर दरगाह में शाहरुख खान को दिया गया धक्का, पुलिस ने किया था लाठीचार्ज, एक्टर का कैसा था रिएक्शन? एक्स बॉडी गार्ड ने किया खुलासा
शाहरुख को अजमेर दरगाह में दिया गया धक्का, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज, एक्स बॉडी गार्ड का खुलासा
विश्व
ट्रंप ने बढ़ाया सीजफायर, ईरान को कहा बंटा हुआ, बोले- मुनीर और शहबाज की रिक्वेस्ट पर...
ट्रंप ने बढ़ाया सीजफायर, ईरान को कहा बंटा हुआ, बोले- मुनीर और शहबाज की रिक्वेस्ट पर...
ट्रेंडिंग
Video:1 करोड़ बर्बाद? नोएडा में फ्लैट खरीदकर पछता रहा ये शख्स, वीडियो शेयर कर बताई कड़वी सच्चाई
1 करोड़ बर्बाद? नोएडा में फ्लैट खरीदकर पछता रहा ये शख्स, वीडियो शेयर कर बताई कड़वी सच्चाई
टेक्नोलॉजी
कीबोर्ड के F और J बटन पर क्यों बने होते हैं छोटे उभार? यह सीक्रेट जानकर चौंक जाएंगे आप
कीबोर्ड के F और J बटन पर क्यों बने होते हैं छोटे उभार? यह सीक्रेट जानकर चौंक जाएंगे आप
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Embed widget