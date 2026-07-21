Gold Silver Price Today: सोना खरीदने का है प्लान? पहले जान लें 22K, 18K का भाव, चांदी भी हुई है महंगी
Gold- Silver Price Today 21 July 2026: आज सोने की कीमतों में 0.33% की बढ़त दर्ज की गई है तो वहीं दूसरी ओर, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं है. यहां से आप इन दोनों के ही रेट डिटेल में देख सकते हैं.
Gold- Silver Price Today 21 July 2026: 21 जुलाई को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. आज सोने की कीमतों में 0.33% की बढ़त दर्ज की गई है. 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 480 रुपये महंगा होकर 1,46,135 रुपये पर पहुंच गया है. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत भी करीब 440 रुपये बढ़कर 1,33,960 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. दूसरी ओर, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह 2,36,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है.
आज शहर अनुसार सोने का भाव (10 ग्राम में)-
|शहर
|24 कैरेट सोना
|22 कैरेट सोना
|दिल्ली
|1,46,135
|1,33,960
|मुंबई
|1,46,135
|1,33,960
|कोलकाता
|1,46,135
|1,33,960
|चेन्नई
|1,46,135
|1,33,960
|पटना
|1,46,035
|1,33,960
|लखनऊ
|1,46,135
|1,33,960
|मेरठ
|1,46,135
|1,33,960
|अयोध्या
|1,46,135
|1,33,960
|कानपुर
|1,46,135
|1,33,960
|गाजियाबाद
|1,46,135
|1,33,960
|नोएडा
|1,46,135
|1,33,960
|गुरुग्राम
|1,46,135
|1,33,960
|चंडीगढ़
|1,46,135
|1,33,960
|जयपुर
|1,46,135
|1,33,960
|लुधियाना
|1,46,135
|1,33,960
|गुवाहाटी
|1,46,130
|1,33,960
|इंदौर
|1,46,035
|1,33,960
|अहमदाबाद
|1,46,035
|1,33,960
|वडोदरा
|1,46,035
|1,33,960
|सूरत
|1,46,035
|1,33,960
|पुणे
|1,46,135
|1,33,960
|नागपुर
|1,46,135
|1,33,960
|नासिक
|1,46,145
|1,33,960
|बैंगलोर
|1,46,145
|1,33,960
आज टैंक फुल कराने से पहले चेक कर लें नए रेट, जानें आपके शहर में कितना है पेट्रोल-डीजल का भाव
आज शहर अनुसार चांदी का भाव-
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|2,36,900
|मुंबई
|2,36,900
|कोलकाता
|2,36,900
|चेन्नई
|2,36,900
|पटना
|2,36,900
|लखनऊ
|2,36,900
|मेरठ
|2,36,900
|अयोध्या
|2,36,900
|कानपुर
|2,36,900
|गाजियाबाद
|2,36,900
|नोएडा
|2,36,900
|गुरुग्राम
|2,36,900
|चंडीगढ़
|2,36,900
|जयपुर
|2,36,900
|लुधियाना
|2,36,900
|गुवाहाटी
|2,36,900
|इंदौर
|2,36,900
|अहमदाबाद
|2,36,900
|वडोदरा
|2,36,900
|सूरत
|2,36,900
|पुणे
|2,36,900
|नागपुर
|2,36,900
|नासिक
|2,36,900
|बैंगलोर
|2,36,900
क्यों बदल रहे हैं सोने-चांदी के दाम?
सोने और चांदी की कीमतें कई वजहों से रोज बदलती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमत, डॉलर की मजबूती, ब्याज दर और वैश्विक तनाव का सीधा असर घरेलू सर्राफा बाजार पर पड़ता है. इसके अलावा रुपये की चाल और मांग भी कीमतों को प्रभावित करती है.
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इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ सोने का भाव ही नहीं बल्कि मेकिंग चार्ज, GST और हॉलमार्क की भी जांच जरूर करें. वहीं निवेश के लिए खरीदारी कर रहे हैं तो अलग-अलग ज्वेलर्स के रेट की तुलना करने के बाद ही फैसला लें. आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. ऐसे में निवेशकों और खरीदारों को बाजार पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है.