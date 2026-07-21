INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Silver Price Today: सोना खरीदने का है प्लान? पहले जान लें 22K, 18K का भाव, चांदी भी हुई है महंगी

Gold Silver Price Today: सोना खरीदने का है प्लान? पहले जान लें 22K, 18K का भाव, चांदी भी हुई है महंगी

Gold- Silver Price Today 21 July 2026: आज सोने की कीमतों में 0.33% की बढ़त दर्ज की गई है तो वहीं दूसरी ओर, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं है. यहां से आप इन दोनों के ही रेट डिटेल में देख सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 21 Jul 2026 09:44 AM (IST)
Preferred Sources

Gold- Silver Price Today 21 July 2026: 21 जुलाई को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. आज सोने की कीमतों में 0.33% की बढ़त दर्ज की गई है. 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 480 रुपये महंगा होकर 1,46,135 रुपये पर पहुंच गया है. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत भी करीब 440 रुपये बढ़कर 1,33,960 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. दूसरी ओर, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह 2,36,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है.

आज शहर अनुसार सोने का भाव (10 ग्राम में)- 

शहर 24 कैरेट सोना 22 कैरेट सोना 
दिल्ली 1,46,135 1,33,960
मुंबई 1,46,135 1,33,960
कोलकाता 1,46,135 1,33,960
चेन्नई 1,46,135 1,33,960
पटना 1,46,035 1,33,960
लखनऊ 1,46,135 1,33,960
मेरठ 1,46,135 1,33,960
अयोध्या 1,46,135 1,33,960
कानपुर 1,46,135 1,33,960
गाजियाबाद 1,46,135 1,33,960
नोएडा 1,46,135 1,33,960
गुरुग्राम 1,46,135 1,33,960
चंडीगढ़ 1,46,135 1,33,960
जयपुर 1,46,135 1,33,960
लुधियाना 1,46,135 1,33,960
गुवाहाटी 1,46,130 1,33,960
इंदौर 1,46,035 1,33,960
अहमदाबाद 1,46,035 1,33,960
वडोदरा 1,46,035 1,33,960
सूरत 1,46,035 1,33,960
पुणे 1,46,135 1,33,960
नागपुर 1,46,135 1,33,960
नासिक 1,46,145 1,33,960
बैंगलोर 1,46,145 1,33,960

आज टैंक फुल कराने से पहले चेक कर लें नए रेट, जानें आपके शहर में कितना है पेट्रोल-डीजल का भाव

आज शहर अनुसार चांदी का भाव-

शहर 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली 2,36,900
मुंबई 2,36,900
कोलकाता 2,36,900
चेन्नई 2,36,900
पटना 2,36,900
लखनऊ 2,36,900
मेरठ 2,36,900
अयोध्या 2,36,900
कानपुर 2,36,900
गाजियाबाद 2,36,900
नोएडा 2,36,900
गुरुग्राम 2,36,900
चंडीगढ़ 2,36,900
जयपुर 2,36,900
लुधियाना 2,36,900
गुवाहाटी 2,36,900
इंदौर 2,36,900
अहमदाबाद 2,36,900
वडोदरा 2,36,900
सूरत 2,36,900
पुणे 2,36,900
नागपुर 2,36,900
नासिक 2,36,900
बैंगलोर 2,36,900

क्यों बदल रहे हैं सोने-चांदी के दाम?
सोने और चांदी की कीमतें कई वजहों से रोज बदलती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमत, डॉलर की मजबूती, ब्याज दर और वैश्विक तनाव का सीधा असर घरेलू सर्राफा बाजार पर पड़ता है. इसके अलावा रुपये की चाल और मांग भी कीमतों को प्रभावित करती है.

14 किलो और 19 किलो का गैस सिलेंडर कितने में मिलेगा? जानें आज क्या है एलपीजी का दाम

इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ सोने का भाव ही नहीं बल्कि मेकिंग चार्ज, GST और हॉलमार्क की भी जांच जरूर करें. वहीं निवेश के लिए खरीदारी कर रहे हैं तो अलग-अलग ज्वेलर्स के रेट की तुलना करने के बाद ही फैसला लें. आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. ऐसे में निवेशकों और खरीदारों को बाजार पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 21 Jul 2026 09:38 AM (IST)
Tags :
Gold Silver Business News Gold And Silver
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Gold Silver Price Today: सोना खरीदने का है प्लान? पहले जान लें 22K, 18K का भाव, चांदी भी हुई है महंगी
Gold Silver Price Today: सोना खरीदने का है प्लान? पहले जान लें 22K, 18K का भाव, चांदी भी हुई है महंगी
बिजनेस
LPG Rate Today: 14 किलो और 19 किलो का गैस सिलेंडर कितने में मिलेगा? जानें आज क्या है एलपीजी का दाम
LPG Rate Today: 14 किलो और 19 किलो का गैस सिलेंडर कितने में मिलेगा? जानें आज क्या है एलपीजी का दाम
बिजनेस
Petrol- Diesel Price Today: आज टैंक फुल कराने से पहले चेक कर लें नए रेट, जानें आपके शहर में कितना है पेट्रोल-डीजल का भाव
Petrol- Diesel Price Today: आज टैंक फुल कराने से पहले चेक कर लें नए रेट, जानें आपके शहर में कितना है पेट्रोल-डीजल का भाव
बिजनेस
50 Rupee: 100- 200 ही नहीं 50 रुपये के नकली नोट से भी हो सकती है धोखाधड़ी, इस तरह पहचानें असली नोट
100- 200 ही नहीं 50 रुपये के नकली नोट से भी हो सकती है धोखाधड़ी, इस तरह पहचानें असली नोट
Advertisement

वीडियोज

DGP की '​मौत मिस्ट्री'!
BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संसद तक आज भी मार्च करेगी CJP ? अभिजीत दीपके ने किया बड़ा दावा, जानें क्या है प्लान
संसद तक आज भी मार्च करेगी CJP ? अभिजीत दीपके ने किया बड़ा दावा, जानें क्या है प्लान
दिल्ली NCR
मार्च के बाद जंतर-मंतर के क्या हैं हालात? रातभर डटे रहे प्रदर्शनकारी, सुबह फिर तैयार किया स्टेज
मार्च के बाद जंतर-मंतर के क्या हैं हालात? रातभर डटे रहे प्रदर्शनकारी, सुबह फिर तैयार किया स्टेज
स्पोर्ट्स
'रोहित और विराट को टीम से इसलिए नहीं निकाला जा सकता क्योंकि...', रविचंद्रन अश्विन ने जो बात बोली वो फैन्स को खुश कर देगी
'रोहित और विराट को टीम से इसलिए नहीं निकाला जा सकता क्योंकि...', रविचंद्रन अश्विन ने जो बात बोली वो फैन्स को खुश कर देगी
इंडिया
यूपी के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक क्या है चेतावनी, जानें
यूपी के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक क्या है चेतावनी, जानें
बॉलीवुड
The Odyssey BO Collection Day 4: मंडे टेस्ट में 'द ओडिसी' ने किया टॉप, चौथे दिन धुआंधार छापे नोट, बनाने वाली है इतना बड़ा रिकॉर्ड
मंडे टेस्ट में 'द ओडिसी' ने किया टॉप, चौथे दिन धुआंधार छापे नोट, बनाने वाली है इतना बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
कलकत्ता HC ने रेप के आरोप में इस IPL क्रिकेटर को गिरफ़्तार करने का दिया आदेश, जानिए कौन है वो खिलाड़ी
कलकत्ता HC ने रेप के आरोप में इस IPL क्रिकेटर को गिरफ़्तार करने का दिया आदेश, जानिए कौन है वो खिलाड़ी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रात भर संसद में धरने पर बैठे चंद्रशेखर आजाद, बोले- 'छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज जलियांवाला बाग के बराबर'
रात भर संसद में धरने पर बैठे चंद्रशेखर आजाद, बोले- 'छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज जलियांवाला बाग के बराबर'
ट्रेंडिंग
Bihar Police Viral Video: एक ही बाइक पर ठुंसे 4 पुलिसवाले, वीडियो देख भड़के लोग बोले- क्या इनका चालान कटेगा?
एक ही बाइक पर ठुंसे 4 पुलिसवाले, वीडियो देख भड़के लोग बोले- क्या इनका चालान कटेगा?
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget