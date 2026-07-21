Gold- Silver Price Today 21 July 2026: 21 जुलाई को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. आज सोने की कीमतों में 0.33% की बढ़त दर्ज की गई है. 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 480 रुपये महंगा होकर 1,46,135 रुपये पर पहुंच गया है. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत भी करीब 440 रुपये बढ़कर 1,33,960 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. दूसरी ओर, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह 2,36,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है.

आज शहर अनुसार सोने का भाव (10 ग्राम में)-

शहर 24 कैरेट सोना 22 कैरेट सोना दिल्ली 1,46,135 1,33,960 मुंबई 1,46,135 1,33,960 कोलकाता 1,46,135 1,33,960 चेन्नई 1,46,135 1,33,960 पटना 1,46,035 1,33,960 लखनऊ 1,46,135 1,33,960 मेरठ 1,46,135 1,33,960 अयोध्या 1,46,135 1,33,960 कानपुर 1,46,135 1,33,960 गाजियाबाद 1,46,135 1,33,960 नोएडा 1,46,135 1,33,960 गुरुग्राम 1,46,135 1,33,960 चंडीगढ़ 1,46,135 1,33,960 जयपुर 1,46,135 1,33,960 लुधियाना 1,46,135 1,33,960 गुवाहाटी 1,46,130 1,33,960 इंदौर 1,46,035 1,33,960 अहमदाबाद 1,46,035 1,33,960 वडोदरा 1,46,035 1,33,960 सूरत 1,46,035 1,33,960 पुणे 1,46,135 1,33,960 नागपुर 1,46,135 1,33,960 नासिक 1,46,145 1,33,960 बैंगलोर 1,46,145 1,33,960

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आज शहर अनुसार चांदी का भाव-

क्यों बदल रहे हैं सोने-चांदी के दाम?

सोने और चांदी की कीमतें कई वजहों से रोज बदलती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमत, डॉलर की मजबूती, ब्याज दर और वैश्विक तनाव का सीधा असर घरेलू सर्राफा बाजार पर पड़ता है. इसके अलावा रुपये की चाल और मांग भी कीमतों को प्रभावित करती है.

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इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ सोने का भाव ही नहीं बल्कि मेकिंग चार्ज, GST और हॉलमार्क की भी जांच जरूर करें. वहीं निवेश के लिए खरीदारी कर रहे हैं तो अलग-अलग ज्वेलर्स के रेट की तुलना करने के बाद ही फैसला लें. आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. ऐसे में निवेशकों और खरीदारों को बाजार पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है.