सोने-चांदी की कीमतों पर नजर रखने वालों के लिए आज का दिन काफी खास रहा है. बता दें कि सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में 400 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है. त्योहारों के मौसम में सोने की मांग बढ़ने के बीच कीमतों में ये तेजी देखने को मिली है.

अब सबकी नजर इस बात पर है कि दशहरे के बाद सोना-चांदी और महंगे होंगे या कीमतों में ठहराव आएगा. यहां से आप आज यानी 20 अक्टूबर का सोना और चांदी का रेट जान सकते हैं.

आज क्या है चांदी का रेट?

दिल्ली के सर्राफा बाजार में आज को 99.9 फीसदी शुद्धता वाले सोने का भाव 400 रुपए बढ़कर 1,50,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया. इससे पिछले कारोबारी सत्र को सोना 1,49,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. यानी सोना पहले से 400 रुपए महंगा हो गया है.

कितना हुआ चांदी का भाव?

वहीं, चांदी की कीमत में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ है. आज चांदी 2,15,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही. ये सोमवार के ही भाव हैं यानी कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. मंगलवार, 20 अक्टूबर को दशहरे के कारण सर्राफा बाजार बंद है.

दशहरा के बाद महंगा होगा सोना?

त्योहारों के साथ शादी-ब्याह का सीजन भी करीब है. ऐसे में सोने की खरीदारी बढ़ने की उम्मीद की जा रही है. दिवाली से पहले सोने की खरीदारी में और तेजी आ सकती है. हालांकि, कीमतें कितनी बढ़ेंगी, ये घरेलू मांग के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुख पर भी निर्भर करेगा.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या है हाल?

वैश्विक बाजार में भी कीमती धातुओं को सहारा मिला. सोमवार को हाजिर सोना 1 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ 4,175.57 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. वहीं, चांदी का भाव भी 1 फीसदी से ज्यादा चढ़कर 57.63 डॉलर प्रति औंस रहा है.

दिवाली तक महंगा होगा सोना?

Omnisci Science Capital के सीईओ विकास गुप्ता के मुताबिक, त्योहारों और शादी के सीजन में सोने की मांग कीमतों को सहारा दे सकती है. हालांकि, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों पर दबाव भी बना सकती हैं.

ऐसे में घरेलू बाजार में त्योहारों के दौरान सोने की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी संभव है, लेकिन आगे कीमतों का रुख वैश्विक संकेतों पर निर्भर करेगाए अगर आप दिवाली में सोना खरीदने वाले हैं तो खरीदारी से पहले अपने शहर के ताजा भाव जरूर जांच लें.

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