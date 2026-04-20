Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सोने-चांदी की कीमतों में सोमवार, 20 अप्रैल को गिरावट दर्ज हुई।

MCX पर जून 2026 गोल्ड फ्यूचर लगभग 1600 रुपये गिरकर ट्रेड हुआ।

मई 2026 सिल्वर फ्यूचर 1.99% या 5,110 रुपये की गिरावट पर रहा।

प्रमुख शहरों में 10 ग्राम चांदी 2,750 से 2,800 रुपये तक बिकी।

Gold Silver Price Today Live: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोमवार, 20 अप्रैल को सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. कारोबार के शुरूआत में दोनों बहुमूल्य धातु लुढक गए थे. खबर लिखे जाने तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 जून, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा करीब 1600 रुपये की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था.

एमसीएक्स पर गोल्ड वायदा 1,53,158 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,54,609 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

सुबह करीब 10:05 बजे, गोल्ड वायदा 1.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,53,018 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. गोल्ड फ्यूचर वायदा शुरुआती कारोबार में 1,53,251 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं आज आपके शहर में इन बहुमूल्य धातुओं को कीमत क्या चल रही हैं?

चांदी की कीमत

एमसीएक्स पर 5 मई 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 1.99 प्रतिशत या 5,110 रुपये की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. चांदी ने कारोबारी दिन की शुरुआत 2,53,453 रुपये पर की थी. दिन के कारोबार के दौरान चांदी का हाई लेवल 2,54,089 रुपये था.

दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी आज 2,750 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 27,500 रुपये देने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,800 रुपये चल रही है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,440 रुपए

22 कैरेट - 1,42,500 रुपए

18 कैरेट - 1,16,620 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,290 रुपए

22 कैरेट - 1,42,350 रुपए

18 कैरेट - 1,16,470 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,650 रुपए

22 कैरेट - 1,43,590 रुपए

18 कैरेट - 1,19,790 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,290 रुपए

22 कैरेट - 1,42,350 रुपए

18 कैरेट - 1,16,470 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,340 रुपए

22 कैरेट - 1,42,400 रुपए

18 कैरेट - 1,16,520 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,440 रुपए

22 कैरेट - 1,42,500 रुपए

18 कैरेट - 1,16,620 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,340 रुपए

22 कैरेट - 1,42,400 रुपए

18 कैरेट - 1,16,520 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,290 रुपए

22 कैरेट - 1,42,350 रुपए

18 कैरेट - 1,16,470 रुपए

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