5000 रुपये महंगी हुई चांदी, सोना भी खूब चमक रहा; जानें आज कितनी है 10 ग्राम की कीमत?

Gold-Silver Price Today Live: आज 1 मई, 2026 को देश में सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 22 रुपये प्रति ग्राम बढ़कर 15,066 रुपये प्रति ग्राम हो गई है. इसी तरह से 22 कैरेट सोने की कीमत 20 रुपये प्रति ग्राम बढ़कर 13,810 रुपये प्रति ग्राम तक पहुंच गई है. 18 कैरेट सोने की भी कीमत बढ़कर 16 रुपये प्रति ग्राम बढ़कर 11,299 रुपये प्रति ग्राम हो गई है.

आज सोने की कीमत

शहर कीमत मुंबई 1,50,660 रुपये चेन्नई 1,51,640 रुपये कोलकाता 1,50,660 रुपये बेंगलुरु 1,50,890 रुपये

चांदी की आज कीमत

भारत में आज शुक्रवार को चांदी की कीमत में भी तेजी देखने को मिल रही है.आज 10 ग्राम चांदी की कीमत 50 रुपये की तेजी के साथ 2,550 रुपये पर पहुंच गई है. इसी से 100 ग्राम चांदी की कीमत आज 500 रुपये बढ़कर 25,500 रुपये पर कारोबार कर रही है. इसी तरह से एक किलो चांदी की कीमत आज 5,000 रुपये के उछाल के साथ 2,55,000 तक पहुंच चुकी है.

मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, वडोदरा और अहमदाबाद जैसे शहरों में आज 10 ग्राम और 100 ग्राम चांदी की कीमत क्रमश: 2,550 रुपये और 2,55,000 रुपये है. हालांकि, चेन्नई, हैदराबाद और केरल जैसे कुछ दक्षिण भारतीय शहरों में इसकी कीमत प्रति 10 ग्राम 2,650 रुपये और प्रति किलो 2,65,000 रुपये है.

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ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अनुसार, शुक्रवार को सोने का अंतर्राष्ट्रीय भाव 4,600 डॉलर प्रति औंस के करीब रहा. इसके पिछले सत्र में इस कीमती धातु की कीमत में लगभग 2 परसेंट की तेजी आई थी. इस कीमती धातु की कीमतों में आई इस तेजी की मुख्य वजह अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना और ईरान व अमेरिका के बीच लगातार बना तनाव है.

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