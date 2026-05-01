हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसGold-Silver Price: 5000 रुपये महंगी हुई चांदी, सोना भी खूब चमक रहा; जानें आज कितनी है 10 ग्राम की कीमत?

Gold-Silver Price: 5000 रुपये महंगी हुई चांदी, सोना भी खूब चमक रहा; जानें आज कितनी है 10 ग्राम की कीमत?

Gold Silver Price Today Live, 1st May 2026: आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. एक किलो चांदी की कीमत में 5000 रुपये तक का इजाफा हुआ है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 01 May 2026 10:58 AM (IST)
Preferred Sources

Gold-Silver Price Today Live: आज 1 मई, 2026 को देश में सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 22 रुपये प्रति ग्राम बढ़कर 15,066 रुपये प्रति ग्राम हो गई है. इसी तरह से 22 कैरेट सोने की कीमत 20 रुपये प्रति ग्राम बढ़कर 13,810 रुपये प्रति ग्राम तक पहुंच गई है. 18 कैरेट सोने की भी कीमत बढ़कर 16 रुपये प्रति ग्राम बढ़कर 11,299 रुपये प्रति ग्राम हो गई है. 

आज सोने की कीमत 

शहर  कीमत 
मुंबई 1,50,660 रुपये 
चेन्नई  1,51,640 रुपये 
कोलकाता  1,50,660 रुपये 
बेंगलुरु 1,50,890 रुपये 

चांदी की आज कीमत

भारत में आज शुक्रवार को चांदी की कीमत में भी तेजी देखने को मिल रही है.आज 10 ग्राम चांदी की कीमत 50 रुपये की तेजी के साथ 2,550 रुपये पर पहुंच गई है. इसी से 100 ग्राम चांदी की कीमत आज 500 रुपये बढ़कर 25,500 रुपये पर कारोबार कर रही है. इसी तरह से एक किलो चांदी की कीमत आज 5,000 रुपये के उछाल के साथ 2,55,000 तक पहुंच चुकी है.

मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, वडोदरा और अहमदाबाद जैसे शहरों में आज 10 ग्राम और 100 ग्राम चांदी की कीमत क्रमश: 2,550 रुपये और  2,55,000 रुपये है. हालांकि, चेन्नई, हैदराबाद और केरल जैसे कुछ दक्षिण भारतीय शहरों में इसकी कीमत प्रति 10 ग्राम 2,650 रुपये और प्रति किलो 2,65,000 रुपये है. 

ये भी पढ़ें: LPG Cylinder Price Hike: महंगाई का झटका! 1000 रुपये के करीब बढ़ी गैस सिलेंडर की कीमत; चेक करें लेटेस्ट रेट

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमत

ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अनुसार, शुक्रवार को सोने का अंतर्राष्ट्रीय भाव 4,600 डॉलर प्रति औंस के करीब रहा. इसके पिछले सत्र में इस कीमती धातु की कीमत में लगभग 2 परसेंट की तेजी आई थी. इस कीमती धातु की कीमतों में आई इस तेजी की मुख्य वजह अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना और ईरान व अमेरिका के बीच लगातार बना तनाव है. 

ये भी पढ़ें:

Gold Rates: आम आदमी की पहुंच से बाहर होगा सोना! इतने रुपए तक जाएंगे दाम, एक्सपर्ट ने चेताया

Published at : 01 May 2026 10:58 AM (IST)
Tags :
Gold Silver Gold Price Silver Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Gold-Silver Price: 5000 रुपये महंगी हुई चांदी, सोना भी खूब चमक रहा; जानें आज कितनी है 10 ग्राम की कीमत?
5000 रुपये महंगी हुई चांदी, सोना भी खूब चमक रहा; जानें आज कितनी है 10 ग्राम की कीमत?
बिजनेस
Fuel Price Hike: पेट्रोल-डीजल के नहीं बदले दाम, ATF की भी कीमत जस की तस; 993 रुपये LPG में बढ़ोतरी
Fuel Price Hike: पेट्रोल-डीजल के नहीं बदले दाम, ATF की भी कीमत जस की तस; 993 रुपये LPG में बढ़ोतरी
बिजनेस
LPG Price Hike: महंगाई का झटका! 1000 रुपये के करीब बढ़ी गैस सिलेंडर की कीमत; चेक करें लेटेस्ट रेट
महंगाई का झटका! 1000 रुपये के करीब बढ़ी गैस सिलेंडर की कीमत; चेक करें लेटेस्ट रेट
बिजनेस
Rules Change from 1st May: आज से लागू होंगे कई जरूरी बदलाव, जानें क्या होगा रसोई से मोबाइल गेमिंग पर असर
आज से लागू होंगे कई जरूरी बदलाव, जानें क्या होगा रसोई से मोबाइल गेमिंग पर असर
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में जूते पहनकर चले गए पीएम मोदी, जानें क्या है पूरा सच
क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में जूते पहनकर चले गए पीएम मोदी, जानें क्या है पूरा सच
पंजाब
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
विश्व
'इंसानियत के नाते, अकेलापन बर्दाश्त नहीं...', इमरान खान ने कोर्ट से लगाई रिहाई की गुहार
'इंसानियत के नाते, अकेलापन बर्दाश्त नहीं...', इमरान खान ने कोर्ट से लगाई रिहाई की गुहार
आईपीएल 2026
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
इंडिया
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
ब्यूटी
Tattoos Designs Tips : टैटू बनवाने से पहले जान लें ये 5 डिजाइन, बाद में हो सकता है पछतावा, जानें सबसे बड़ी गलती?
टैटू बनवाने से पहले जान लें ये 5 डिजाइन, बाद में हो सकता है पछतावा, जानें सबसे बड़ी गलती?
टेक्नोलॉजी
आज से बदल गए ऑनलाइन गेमिंग के ये नियम, आप भी हैं गेमर तो जान लें हर बात
आज से बदल गए ऑनलाइन गेमिंग के ये नियम, आप भी हैं गेमर तो जान लें हर बात
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget