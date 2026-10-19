सोने-चांदी की कीमतों में फिर आएगा उतार-चढ़ाव? जानें क्या है आज गोल्ड- सिल्वर का ताजा रेट

सोने और चांदी की कीमतों में आने वाले सप्ताह भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की कीमतों का 110 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंचना और रुपए की चाल कीमती धातुओं का रुख तय कर सकती है. पिछले सप्ताह सोने और चांदी, दोनों की कीमतों में अच्छी-खासी गिरावट आई थी. ऐसे में अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या कीमतों में फिर तेजी आती है या गिरावट जारी रहती है.

विश्लेषकों के मुताबिक, चीन और अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़ों के साथ-साथ डॉलर की चाल और वैश्विक तनाव का भी सोने-चांदी पर असर पड़ सकता है. यानी अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आने वाले सप्ताह में बाजार की चाल पर नजर रखना जरूरी है. यहां से आप सोना और चांदी का ताजा रेट जान सकते हैं.

सस्ता हुआ सोना-चांदी?

पिछले सप्ताह घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. MCX पर सोने का भाव 3,581 रुपए यानी 2.4% गिरकर करीब 1.47 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है.

वहीं, चांदी की कीमतों में इससे भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है. चांदी का भाव 14,568 रुपए यानी 6.4% टूटकर करीब 2.11 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ है. इस गिरावट के पीछे रुपए की मजबूती, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और वैश्विक बाजारों में बदलते हालात जैसे कारण रहे.

भारत में क्यों सस्ता हुआ सोना?

सोने की कीमतों में गिरावट की एक बड़ी वजह भारतीय रुपए का मजबूत होना भी रही. रुपए में मजबूती आने से विदेशों से सोना खरीदने की लागत कम हो जाती है. इसका असर घरेलू बाजार की कीमतों पर भी पड़ता है.

विश्लेषकों के मुताबिक, पांच कारोबारी सत्रों में रुपया 96.8 के स्तर से मजबूत होकर 94.8 के स्तर पर पहुंच गया. इस दौरान रुपए में 180 पैसे से ज्यादा की मजबूती आई. रुपए की मजबूती के कारण घरेलू बाजार में सोने की कीमत चार कारोबारी सत्रों में 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा गिर गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में आई गिरावट के मुकाबले भारत में सोना ज्यादा सस्ता हुआ.

चांदी में ज्यादा उतार-चढ़ाव क्यों?

चांदी की कीमतों में पिछले सप्ताह सोने के मुकाबले ज्यादा गिरावट आई. इसकी वजह ये है कि चांदी का इस्तेमाल सिर्फ निवेश के लिए ही नहीं, बल्कि बिजनेस में भी होता है. इसलिए आर्थिक विकास को लेकर चिंता बढ़ने पर चांदी की मांग और कीमतों पर ज्यादा असर पड़ सकता है.

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