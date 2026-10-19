Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससोने-चांदी की कीमतों में फिर आएगा उतार-चढ़ाव? जानें क्या है आज गोल्ड- सिल्वर का ताजा रेट

सोने-चांदी की कीमतों में फिर आएगा उतार-चढ़ाव? जानें क्या है आज गोल्ड- सिल्वर का ताजा रेट

सोना 1.47 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.11 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंची है. जानें कच्चे तेल, रुपये और डॉलर का अगले सप्ताह कीमतों पर क्या असर होने वाला है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 19 Oct 2026 12:43 PM (IST)
Preferred Sources

सोने और चांदी की कीमतों में आने वाले सप्ताह भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की कीमतों का 110 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंचना और रुपए की चाल कीमती धातुओं का रुख तय कर सकती है. पिछले सप्ताह सोने और चांदी, दोनों की कीमतों में अच्छी-खासी गिरावट आई थी. ऐसे में अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या कीमतों में फिर तेजी आती है या गिरावट जारी रहती है.

विश्लेषकों के मुताबिक, चीन और अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़ों के साथ-साथ डॉलर की चाल और वैश्विक तनाव का भी सोने-चांदी पर असर पड़ सकता है. यानी अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आने वाले सप्ताह में बाजार की चाल पर नजर रखना जरूरी है. यहां से आप सोना और चांदी का ताजा रेट जान सकते हैं.

सस्ता हुआ सोना-चांदी?
पिछले सप्ताह घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. MCX पर सोने का भाव 3,581 रुपए यानी 2.4% गिरकर करीब 1.47 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है.

वहीं, चांदी की कीमतों में इससे भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है. चांदी का भाव 14,568 रुपए यानी 6.4% टूटकर करीब 2.11 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ है. इस गिरावट के पीछे रुपए की मजबूती, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और वैश्विक बाजारों में बदलते हालात जैसे कारण रहे. 

भारत में क्यों सस्ता हुआ सोना?
सोने की कीमतों में गिरावट की एक बड़ी वजह भारतीय रुपए का मजबूत होना भी रही. रुपए में मजबूती आने से विदेशों से सोना खरीदने की लागत कम हो जाती है. इसका असर घरेलू बाजार की कीमतों पर भी पड़ता है.

विश्लेषकों के मुताबिक, पांच कारोबारी सत्रों में रुपया 96.8 के स्तर से मजबूत होकर 94.8 के स्तर पर पहुंच गया. इस दौरान रुपए में 180 पैसे से ज्यादा की मजबूती आई. रुपए की मजबूती के कारण घरेलू बाजार में सोने की कीमत चार कारोबारी सत्रों में 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा गिर गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में आई गिरावट के मुकाबले भारत में सोना ज्यादा सस्ता हुआ.

चांदी में ज्यादा उतार-चढ़ाव क्यों?
चांदी की कीमतों में पिछले सप्ताह सोने के मुकाबले ज्यादा गिरावट आई. इसकी वजह ये है कि चांदी का इस्तेमाल सिर्फ निवेश के लिए ही नहीं, बल्कि बिजनेस में भी होता है. इसलिए आर्थिक विकास को लेकर चिंता बढ़ने पर चांदी की मांग और कीमतों पर ज्यादा असर पड़ सकता है.

डीजल में 5% तक मिलावट शुरू, सस्ते के लिए बायोडीजल मिला रही तेल कंपनियां

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
Read More
Published at : 19 Oct 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
Gold Silver
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
डीजल में 5% तक मिलावट शुरू, सस्ते के लिए बायोडीजल मिला रही तेल कंपनियां
डीजल में 5% तक मिलावट शुरू, सस्ते के लिए बायोडीजल मिला रही तेल कंपनियां
बिजनेस
Nestle की कॉफी सेफ है या नहीं? कंपनी ने दी सफाई, लेबल पर बढ़ा झगड़ा
Nestle की कॉफी सेफ है या नहीं? कंपनी ने दी सफाई, लेबल पर बढ़ा झगड़ा
बिजनेस
60% से 63% होगा DA, 18000 बेसिक वालों को 540 महीना ज्यादा मिलेगा
60% से 63% होगा DA, 18000 बेसिक वालों को 540 महीना ज्यादा मिलेगा
बिजनेस
LPG Rate Today: आज कितने रुपए में मिल रहा है गैस सिलेंडर? देखें, LPG की ताजा रेट लिस्ट
आज कितने रुपए में मिल रहा है गैस सिलेंडर? देखें, LPG की ताजा रेट लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Tiger Shroff Firing News: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट किया, जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई
Sandeep Chaudhary : जनता परेशान...कारोबार का नुकसान...कब समाधान? | Rahul Gandhi | SIR | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल के पीएम नेतन्याहू का टूटा अमेरिका से भरोसा, कहा- भारत से...'
इजरायल के पीएम नेतन्याहू का टूटा अमेरिका से भरोसा, कहा- भारत से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में हर सीट का हिसाब लगा रही सपा, अखिलेश यादव ने बनाई खास रणनीति
यूपी में हर सीट का हिसाब लगा रही सपा, अखिलेश यादव ने बनाई खास रणनीति
विश्व
फ्रांस की हिंसा पर ईरान ने दी चेतावनी, अराघची बोले- 'मिस्टर मैक्रों, अब...'
फ्रांस की हिंसा पर ईरान ने दी चेतावनी, अराघची बोले- 'मिस्टर मैक्रों, अब...'
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले तीनों शूटर कोटा से गिरफ्तार, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कोटा से गिरफ्तार हुए तीनों शूटर, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
क्रिकेट
धोनी ने अंबानी परिवार संग मनाई 'नवरात्रि', मेले में पत्नी के साथ किया ऐसा मजाक; वीडियो वायरल
धोनी ने अंबानी परिवार संग मनाई 'नवरात्रि', मेले में पत्नी के साथ किया ऐसा मजाक; वीडियो वायरल
इंडिया
'ऐसे घटिया फैसले पर शर्म आती है', सरकार ने नहीं दी नवी पिल्लई को बधाई तो भड़के शशि थरूर
'ऐसे घटिया फैसले पर शर्म आती है', सरकार ने नहीं दी नवी पिल्लई को बधाई तो भड़के शशि थरूर
बिहार
पवन सिंह ने मंच से अक्षरा सिंह और उनके माता-पिता से मांगी माफी, बोले- 'मेरा बाबू...'
पवन सिंह ने मंच से अक्षरा सिंह और उनके माता-पिता से मांगी माफी, बोले- 'मेरा बाबू...'
ऑटो
कार की रोशनी हो गई है कम? इन आसान तरीकों से चमकाएं हेडलाइट
कार की रोशनी हो गई है कम? इन आसान तरीकों से चमकाएं हेडलाइट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget