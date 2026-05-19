Gold-Silver Price Today: सोने ने फिर मारी लंबी छलांग तो सस्ती हुई चांदी, जानें आपके शहर में क्या है आज सोना- चांदी का भाव
Gold-Silver Price Today: पिछले कुछ दिनों में सोना-चांदी के रेट में काफी उतार- चढ़ाव देखने को मिला है. आज इन दोनों का ही रेट बढ़ा है या कीमत कम हुई है, यहां से जानें. यहां पूरी रेट लिस्ट दी गई है.
Gold-Silver Price Today: आज 19 मई 2026 को घरेलू कमोडिटी बाजार पर मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां सोने की कीमत में उछाल आया है, वहीं चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर जून डिलीवरी वाला सोना आज मामूली 0.17 फीसदी की बढ़त के साथ करीब 1,59,674 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है. शुरुआती कारोबार में ये 1,59,899 रुपये तक भी पहुंच गया था.
सोमवार के मुकाबले आज सोने के भाव में थोड़ी मजबूती आई है. वहीं बात चांदी की करें तो चांदी की कीमतों में आज मुनाफावसूली देखी जा रही है. MCX पर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट वाली चांदी आज करीब 0.65 फीसदी (लगभग 1800 रुपये प्रति किलो) लुढ़ककर 2,75,824 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है. बीते सत्र में चांदी 2,76,651 रुपये पर बंद हुई थी, जिससे आज इसमें बड़ी गिरावट दर्ज हुई है.
शहर अनुसार जानें आज के सोने- चांदी का भाव-
|शहर का नाम
|22 कैरेट सोने का भाव (10 ग्राम)
|24 कैरेट सोने का भाव (10 ग्राम)
|चांदी का भाव (प्रति किलो)
|नई दिल्ली
|₹1,46,153
|₹1,59,440
|₹2,73,270
|मुंबई
|₹1,46,401
|₹1,59,710
|₹2,73,740
|कोलकाता
|₹1,46,208
|₹1,59,500
|₹2,73,380
|चेन्नई
|₹1,47,449
|₹1,60,090
|₹2,74,300
|बेंगलुरू
|₹1,46,520
|₹1,59,840
|₹2,73,950
|हैदराबाद
|₹1,46,639
|₹1,59,970
|₹2,74,170
|लखनऊ
|₹1,43,350
|₹1,56,370
|₹2,73,500
|पुणे
|₹1,43,200
|₹1,56,220
|₹2,90,100
|केरल
|₹1,43,200
|₹1,56,220
|₹2,80,000
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क्या अभी और बढ़ने वाला है सोने का भाव?
बाजार के वैश्विक और घरेलू रुझानों को देखते हुए, लॉन्ग टर्म रूप से सोने का भाव बढ़ने की पूरी संभावना है. हालांकि, शॉर्ट टर्म में देखें तो इसमें उतार-चढ़ाव और अस्थायी गिरावट देखने को मिल सकती है. प्रमुख वैश्विक वित्तीय संस्थानों और आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि वर्ष 2026 के अंत तक सोने की कीमतें एक नया रिकॉर्ड बना सकती हैं. बाजार विशेषज्ञों की सलाह है कि सोने में एक ही बार में बड़ी रकम लगाने के बजाय 'बाय ऑन डिप्स' की रणनीति अपनानी चाहिए. यानी जब भी बाजार में कोई बड़ी गिरावट आए या दाम थोड़े नीचे आएं, तब किश्तों में थोड़ा-थोड़ा करके सोना खरीदना दीर्घकालिक निवेश के लिए सबसे सुरक्षित और फायदेमंद कदम हो सकता है.
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