Gold Silver Price Today: सोना और चांदी खरीदने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. 18 जून को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी हलचल और डॉलर की चाल का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ रहा है. ऐसे में खरीदारी या निवेश से पहले ताजा रेट जानना जरूरी है.

शहर अनुसार सोने का भाव-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹151250 ₹138650 ₹113470 मुंबई ₹151100 ₹138500 ₹113320 कोलकाता ₹151100 ₹138500 ₹113320 चेन्नई ₹153060 ₹140300 ₹117500 पटना ₹151150 ₹138550 ₹113370 लखनऊ ₹151250 ₹138650 ₹113470 मेरठ ₹151250 ₹138650 ₹113470 अयोध्या ₹151250 ₹138650 ₹113470 कानपुर ₹151250 ₹138650 ₹113470 गाजियाबाद ₹151250 ₹138650 ₹113470 नोएडा ₹151250 ₹138650 ₹113470 गुरुग्राम ₹151250 ₹138650 ₹113470 चंडीगढ़ ₹151250 ₹138650 ₹113470 जयपुर ₹151250 ₹138650 ₹113470 लुधियाना ₹151250 ₹138650 ₹113470 गुवाहाटी ₹151100 ₹138500 ₹113320 जलगांव ₹151100 ₹138500 ₹113320 इंदौर ₹151150 ₹138550 ₹113370 अहमदाबाद ₹151150 ₹138550 ₹113370 सूरत ₹151150 ₹138550 ₹113370 वरोदड़ा ₹151150 ₹138550 ₹113370 पुणे ₹151100 ₹138500 ₹113320 नागपुर ₹151100 ₹138500 ₹113320 नासिक ₹151130 ₹138530 ₹113350 बेंगलुरू ₹151100 ₹138500 ₹113320 भुवनेश्वर ₹151100 ₹138500 ₹113320 कट्टक ₹151100 ₹138500 ₹113320 केरल ₹151100 ₹138500 ₹113320 रायपुर ₹151100 ₹138500 ₹113320 हैदराबाद ₹151100 ₹138500 ₹113320

18 जून को बदले पेट्रोल-डीजल के दाम या मिली राहत? घर से निकलने से पहले चेक करें रेट

चांदी के दाम में क्या है हाल?

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 मुंबई ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 कोलकाता ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 चेन्नई ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 पटना ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 लखनऊ ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 मेरठ ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 अयोध्या ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 कानपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 गाजियाबाद ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 नोएडा ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 गुरुग्राम ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 चंडीगढ़ ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 जयपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 लुधियाना ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 गुवाहाटी ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 इंदौर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 अहमदाबाद ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 वडोदरा ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 सूरत ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 पुणे ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 नागपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 नासिक ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 बैंगलोर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 भुवनेश्वर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 रायपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 कटक ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 हैदराबाद ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 केरल ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000

क्यों बदल रहे हैं सोना-चांदी के दाम?

सोने और चांदी की कीमतों पर कई फैक्टर असर डालते हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, वैश्विक आर्थिक हालात, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और निवेशकों की मांग. इसी वजह से हर दिन सोना और चांदी के भाव में बदलाव देखने को मिलता है.

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खरीदारी करने वालों के लिए जरूरी बात

अगर आप शादी-ब्याह के लिए ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ सोने का रेट ही नहीं, बल्कि मेकिंग चार्ज और GST का भी ध्यान रखें. कई बार ज्यादा टैक्स और एक्स्ट्रा शुल्कों की वजह से भी कीमत काफी बढ़ जाती है.