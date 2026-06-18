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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Silver Price Today: सस्ता हुआ सोना, चांदी भी स्थिर, खरीदारी से पहले जान लें सोने- चांदी के ताजा भाव

Gold Silver Price Today: सस्ता हुआ सोना, चांदी भी स्थिर, खरीदारी से पहले जान लें सोने- चांदी के ताजा भाव

Gold Silver Price Today: 18 जून को सोना और चांदी का क्या हाल है और ये आपको आज कितने में मिलेंगे? अगर आप खरीदारी करने वाले हैं तो यहां से अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक करें.

Reported By : सृष्टि |  Updated at : 18 Jun 2026 08:48 AM (IST)
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Gold Silver Price Today: सोना और चांदी खरीदने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. 18 जून को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी हलचल और डॉलर की चाल का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ रहा है. ऐसे में खरीदारी या निवेश से पहले ताजा रेट जानना जरूरी है.

शहर अनुसार सोने का भाव-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹151250 ₹138650 ₹113470
मुंबई ₹151100 ₹138500 ₹113320
कोलकाता ₹151100 ₹138500 ₹113320
चेन्नई ₹153060 ₹140300 ₹117500
पटना ₹151150 ₹138550 ₹113370
लखनऊ ₹151250 ₹138650 ₹113470
मेरठ ₹151250 ₹138650 ₹113470
अयोध्या ₹151250 ₹138650 ₹113470
कानपुर ₹151250 ₹138650 ₹113470
गाजियाबाद ₹151250 ₹138650 ₹113470
नोएडा ₹151250 ₹138650 ₹113470
गुरुग्राम ₹151250 ₹138650 ₹113470
चंडीगढ़ ₹151250 ₹138650 ₹113470
जयपुर ₹151250 ₹138650 ₹113470
लुधियाना ₹151250 ₹138650 ₹113470
गुवाहाटी ₹151100 ₹138500 ₹113320
जलगांव ₹151100 ₹138500 ₹113320
इंदौर ₹151150 ₹138550 ₹113370
अहमदाबाद ₹151150 ₹138550 ₹113370
सूरत ₹151150 ₹138550 ₹113370
वरोदड़ा ₹151150 ₹138550 ₹113370
पुणे ₹151100 ₹138500 ₹113320
नागपुर ₹151100 ₹138500 ₹113320
नासिक ₹151130 ₹138530 ₹113350
बेंगलुरू ₹151100 ₹138500 ₹113320
भुवनेश्वर ₹151100 ₹138500 ₹113320
कट्टक ₹151100 ₹138500 ₹113320
केरल ₹151100 ₹138500 ₹113320
रायपुर ₹151100 ₹138500 ₹113320
हैदराबाद ₹151100 ₹138500 ₹113320

18 जून को बदले पेट्रोल-डीजल के दाम या मिली राहत? घर से निकलने से पहले चेक करें रेट

चांदी के दाम में क्या है हाल?

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
मुंबई ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
कोलकाता ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
चेन्नई ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
पटना ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
लखनऊ ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
मेरठ ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
अयोध्या ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
कानपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
गाजियाबाद ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
नोएडा ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
गुरुग्राम ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
चंडीगढ़ ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
जयपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
लुधियाना ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
गुवाहाटी ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
इंदौर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
अहमदाबाद ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
वडोदरा ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
सूरत ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
पुणे ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
नागपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
नासिक ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
बैंगलोर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
भुवनेश्वर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
रायपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
कटक ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
हैदराबाद ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
केरल ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000

क्यों बदल रहे हैं सोना-चांदी के दाम?

सोने और चांदी की कीमतों पर कई फैक्टर असर डालते हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, वैश्विक आर्थिक हालात, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और निवेशकों की मांग. इसी वजह से हर दिन सोना और चांदी के भाव में बदलाव देखने को मिलता है.

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खरीदारी करने वालों के लिए जरूरी बात

अगर आप शादी-ब्याह के लिए ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ सोने का रेट ही नहीं, बल्कि मेकिंग चार्ज और GST का भी ध्यान रखें. कई बार ज्यादा टैक्स और एक्स्ट्रा शुल्कों की वजह से भी कीमत काफी बढ़ जाती है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 18 Jun 2026 08:40 AM (IST)
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