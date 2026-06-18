Gold Silver Price Today: सस्ता हुआ सोना, चांदी भी स्थिर, खरीदारी से पहले जान लें सोने- चांदी के ताजा भाव
Gold Silver Price Today: 18 जून को सोना और चांदी का क्या हाल है और ये आपको आज कितने में मिलेंगे? अगर आप खरीदारी करने वाले हैं तो यहां से अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक करें.
Gold Silver Price Today: सोना और चांदी खरीदने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. 18 जून को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी हलचल और डॉलर की चाल का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ रहा है. ऐसे में खरीदारी या निवेश से पहले ताजा रेट जानना जरूरी है.
शहर अनुसार सोने का भाव-
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|दिल्ली
|₹151250
|₹138650
|₹113470
|मुंबई
|₹151100
|₹138500
|₹113320
|कोलकाता
|₹151100
|₹138500
|₹113320
|चेन्नई
|₹153060
|₹140300
|₹117500
|पटना
|₹151150
|₹138550
|₹113370
|लखनऊ
|₹151250
|₹138650
|₹113470
|मेरठ
|₹151250
|₹138650
|₹113470
|अयोध्या
|₹151250
|₹138650
|₹113470
|कानपुर
|₹151250
|₹138650
|₹113470
|गाजियाबाद
|₹151250
|₹138650
|₹113470
|नोएडा
|₹151250
|₹138650
|₹113470
|गुरुग्राम
|₹151250
|₹138650
|₹113470
|चंडीगढ़
|₹151250
|₹138650
|₹113470
|जयपुर
|₹151250
|₹138650
|₹113470
|लुधियाना
|₹151250
|₹138650
|₹113470
|गुवाहाटी
|₹151100
|₹138500
|₹113320
|जलगांव
|₹151100
|₹138500
|₹113320
|इंदौर
|₹151150
|₹138550
|₹113370
|अहमदाबाद
|₹151150
|₹138550
|₹113370
|सूरत
|₹151150
|₹138550
|₹113370
|वरोदड़ा
|₹151150
|₹138550
|₹113370
|पुणे
|₹151100
|₹138500
|₹113320
|नागपुर
|₹151100
|₹138500
|₹113320
|नासिक
|₹151130
|₹138530
|₹113350
|बेंगलुरू
|₹151100
|₹138500
|₹113320
|भुवनेश्वर
|₹151100
|₹138500
|₹113320
|कट्टक
|₹151100
|₹138500
|₹113320
|केरल
|₹151100
|₹138500
|₹113320
|रायपुर
|₹151100
|₹138500
|₹113320
|हैदराबाद
|₹151100
|₹138500
|₹113320
18 जून को बदले पेट्रोल-डीजल के दाम या मिली राहत? घर से निकलने से पहले चेक करें रेट
चांदी के दाम में क्या है हाल?
|शहर
|10 ग्राम चांदी का भाव
|100 ग्राम चांदी का भाव
|1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|मुंबई
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|कोलकाता
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|चेन्नई
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
|पटना
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|लखनऊ
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|मेरठ
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|अयोध्या
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|कानपुर
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|गाजियाबाद
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|नोएडा
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|गुरुग्राम
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|चंडीगढ़
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|जयपुर
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|लुधियाना
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|गुवाहाटी
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|इंदौर
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|अहमदाबाद
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|वडोदरा
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|सूरत
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|पुणे
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|नागपुर
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|नासिक
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|बैंगलोर
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|भुवनेश्वर
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
|रायपुर
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|कटक
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
|हैदराबाद
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
|केरल
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
क्यों बदल रहे हैं सोना-चांदी के दाम?
सोने और चांदी की कीमतों पर कई फैक्टर असर डालते हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, वैश्विक आर्थिक हालात, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और निवेशकों की मांग. इसी वजह से हर दिन सोना और चांदी के भाव में बदलाव देखने को मिलता है.
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खरीदारी करने वालों के लिए जरूरी बात
अगर आप शादी-ब्याह के लिए ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ सोने का रेट ही नहीं, बल्कि मेकिंग चार्ज और GST का भी ध्यान रखें. कई बार ज्यादा टैक्स और एक्स्ट्रा शुल्कों की वजह से भी कीमत काफी बढ़ जाती है.