Gold-Silver Price Today: आज सुबह क्या है रेट, जानें अपने शहर में 24K, 22K, 18K गोल्ड और सिल्वर के दाम
Gold-Silver Price Today: सोना और चांदी दोनों ही इस समय काफी ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहे हैं. अगर आप खरीदारी की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी करने के बजाय अपने शहर के ताजा रेट पहले जान लें.
Gold-Silver Price Today: आज अगर आप सोना और चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. 17 जून को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. पिछले कुछ दिनों में वैसे तो जबरदस्त तेजी दर्ज की गई थी, जिसके बाद निवेशकों और खरीदारों की नजर ताजा रेट पर बनी हुई है. यहां से आप शहर अनुसार, सोने- चांदी का हाल समझ सकते हैं.
सोने का हाल-
बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1.55 लाख से 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में बना हुआ है. वहीं 22 कैरेट सोना 1.40 लाख से 1.46 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है. अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के अनुसार कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|दिल्ली
|₹151520
|₹138900
|₹113680
|मुंबई
|₹151370
|₹138750
|₹113530
|कोलकाता
|₹151370
|₹138750
|₹113530
|चेन्नई
|₹153380
|₹140600
|₹117900
|पटना
|₹151420
|₹138800
|₹113580
|लखनऊ
|₹151520
|₹138900
|₹113680
|मेरठ
|₹151520
|₹138900
|₹113680
|अयोध्या
|₹151520
|₹138900
|₹113680
|कानपुर
|₹151520
|₹138900
|₹113680
|गाजियाबाद
|₹151520
|₹138900
|₹113680
|नोएडा
|₹151520
|₹138900
|₹113680
|गुरुग्राम
|₹151520
|₹138900
|₹113680
|चंडीगढ़
|₹151520
|₹138900
|₹113680
|जयपुर
|₹151520
|₹138900
|₹113680
|लुधियाना
|₹151520
|₹138900
|₹113680
|गुवाहाटी
|₹151370
|₹138750
|₹113530
|इंदौर
|₹151420
|₹138800
|₹113580
|अहमदाबाद
|₹151420
|₹138800
|₹113580
|वडोदरा
|₹151420
|₹138800
|₹113580
|सूरत
|₹151420
|₹138800
|₹113580
|पुणे
|₹151370
|₹138750
|₹113530
|नागपुर
|₹151370
|₹138750
|₹113530
|नासिक
|₹151400
|₹138780
|₹113560
|बैंगलोर
|₹151370
|₹138750
|₹113530
|भुवनेश्वर
|₹151370
|₹138750
|₹113530
|कटक
|₹151370
|₹138750
|₹113530
|केरल
|₹151370
|₹138750
|₹113530
|रायपुर
|₹151370
|₹138750
|₹113530
|हैदराबाद
|₹151370
|₹138750
|₹113530
17 जून को गैस सस्ता हुआ या महंगा? सिलेंडर बुक करने से पहले जान लें ताजा रेट
चांदी का क्या है ताजा रेट?
चांदी की कीमतें भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. देश के कई बाजारों में चांदी 2.50 लाख रुपये से 2.65 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास बिक रही है. पिछले सप्ताह चांदी में जोरदार उछाल देखने को मिला था.
|शहर
|10 ग्राम चांदी का भाव
|100 ग्राम चांदी का भाव
|1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|₹2650
|₹26500
|₹265000
|मुंबई
|₹2650
|₹26500
|₹265000
|कोलकाता
|₹2650
|₹26500
|₹265000
|चेन्नई
|₹2800
|₹28000
|₹280000
|पटना
|₹2650
|₹26500
|₹265000
|लखनऊ
|₹2650
|₹26500
|₹265000
|मेरठ
|₹2650
|₹26500
|₹265000
|अयोध्या
|₹2650
|₹26500
|₹265000
|कानपुर
|₹2650
|₹26500
|₹265000
|गाजियाबाद
|₹2650
|₹26500
|₹265000
|नोएडा
|₹2650
|₹26500
|₹265000
|गुरुग्राम
|₹2650
|₹26500
|₹265000
|चंडीगढ़
|₹2650
|₹26500
|₹265000
|जयपुर
|₹2650
|₹26500
|₹265000
|लुधियाना
|₹2650
|₹26500
|₹265000
|गुवाहाटी
|₹2650
|₹26500
|₹265000
|इंदौर
|₹2650
|₹26500
|₹265000
|अहमदाबाद
|₹2650
|₹26500
|₹265000
|वडोदरा
|₹2650
|₹26500
|₹265000
|सूरत
|₹2650
|₹26500
|₹265000
|पुणे
|₹2650
|₹26500
|₹265000
|नागपुर
|₹2650
|₹26500
|₹265000
|नासिक
|₹2650
|₹26500
|₹265000
|बैंगलोर
|₹2650
|₹26500
|₹265000
|भुवनेश्वर
|₹2800
|₹28000
|₹280000
|रायपुर
|₹2650
|₹26500
|₹265000
|कटक
|₹2800
|₹28000
|₹280000
|हैदराबाद
|₹2800
|₹28000
|₹280000
|केरल
|₹2800
|₹28000
|₹280000
क्यों बढ़ रहे हैं सोना-चांदी के दाम?
असल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की मांग के कारण सोने को समर्थन मिल रहा है. वहीं चांदी को औद्योगिक मांग का भी फायदा मिल रहा है.
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खरीदारी करने वालों के लिए सलाह
अगर आप शादी-ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीदारी से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक करें. ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज और GST भी कीमत को प्रभावित करते हैं. डॉलर की चाल के आधार पर आने वाले दिनों में सोना-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है. ऐसे में आपको बाजार पर नजर रखने की जरूरत है.