Gold-Silver Price Today: आज अगर आप सोना और चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. 17 जून को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. पिछले कुछ दिनों में वैसे तो जबरदस्त तेजी दर्ज की गई थी, जिसके बाद निवेशकों और खरीदारों की नजर ताजा रेट पर बनी हुई है. यहां से आप शहर अनुसार, सोने- चांदी का हाल समझ सकते हैं.

सोने का हाल-

बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1.55 लाख से 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में बना हुआ है. वहीं 22 कैरेट सोना 1.40 लाख से 1.46 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है. अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के अनुसार कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹151520 ₹138900 ₹113680 मुंबई ₹151370 ₹138750 ₹113530 कोलकाता ₹151370 ₹138750 ₹113530 चेन्नई ₹153380 ₹140600 ₹117900 पटना ₹151420 ₹138800 ₹113580 लखनऊ ₹151520 ₹138900 ₹113680 मेरठ ₹151520 ₹138900 ₹113680 अयोध्या ₹151520 ₹138900 ₹113680 कानपुर ₹151520 ₹138900 ₹113680 गाजियाबाद ₹151520 ₹138900 ₹113680 नोएडा ₹151520 ₹138900 ₹113680 गुरुग्राम ₹151520 ₹138900 ₹113680 चंडीगढ़ ₹151520 ₹138900 ₹113680 जयपुर ₹151520 ₹138900 ₹113680 लुधियाना ₹151520 ₹138900 ₹113680 गुवाहाटी ₹151370 ₹138750 ₹113530 इंदौर ₹151420 ₹138800 ₹113580 अहमदाबाद ₹151420 ₹138800 ₹113580 वडोदरा ₹151420 ₹138800 ₹113580 सूरत ₹151420 ₹138800 ₹113580 पुणे ₹151370 ₹138750 ₹113530 नागपुर ₹151370 ₹138750 ₹113530 नासिक ₹151400 ₹138780 ₹113560 बैंगलोर ₹151370 ₹138750 ₹113530 भुवनेश्वर ₹151370 ₹138750 ₹113530 कटक ₹151370 ₹138750 ₹113530 केरल ₹151370 ₹138750 ₹113530 रायपुर ₹151370 ₹138750 ₹113530 हैदराबाद ₹151370 ₹138750 ₹113530

17 जून को गैस सस्ता हुआ या महंगा? सिलेंडर बुक करने से पहले जान लें ताजा रेट

चांदी का क्या है ताजा रेट?

चांदी की कीमतें भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. देश के कई बाजारों में चांदी 2.50 लाख रुपये से 2.65 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास बिक रही है. पिछले सप्ताह चांदी में जोरदार उछाल देखने को मिला था.

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली ₹2650 ₹26500 ₹265000 मुंबई ₹2650 ₹26500 ₹265000 कोलकाता ₹2650 ₹26500 ₹265000 चेन्नई ₹2800 ₹28000 ₹280000 पटना ₹2650 ₹26500 ₹265000 लखनऊ ₹2650 ₹26500 ₹265000 मेरठ ₹2650 ₹26500 ₹265000 अयोध्या ₹2650 ₹26500 ₹265000 कानपुर ₹2650 ₹26500 ₹265000 गाजियाबाद ₹2650 ₹26500 ₹265000 नोएडा ₹2650 ₹26500 ₹265000 गुरुग्राम ₹2650 ₹26500 ₹265000 चंडीगढ़ ₹2650 ₹26500 ₹265000 जयपुर ₹2650 ₹26500 ₹265000 लुधियाना ₹2650 ₹26500 ₹265000 गुवाहाटी ₹2650 ₹26500 ₹265000 इंदौर ₹2650 ₹26500 ₹265000 अहमदाबाद ₹2650 ₹26500 ₹265000 वडोदरा ₹2650 ₹26500 ₹265000 सूरत ₹2650 ₹26500 ₹265000 पुणे ₹2650 ₹26500 ₹265000 नागपुर ₹2650 ₹26500 ₹265000 नासिक ₹2650 ₹26500 ₹265000 बैंगलोर ₹2650 ₹26500 ₹265000 भुवनेश्वर ₹2800 ₹28000 ₹280000 रायपुर ₹2650 ₹26500 ₹265000 कटक ₹2800 ₹28000 ₹280000 हैदराबाद ₹2800 ₹28000 ₹280000 केरल ₹2800 ₹28000 ₹280000

क्यों बढ़ रहे हैं सोना-चांदी के दाम?

असल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की मांग के कारण सोने को समर्थन मिल रहा है. वहीं चांदी को औद्योगिक मांग का भी फायदा मिल रहा है.

क्या आज सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल? घर से निकलने से पहले चेक करें अपने शहर के ताजा रेट

खरीदारी करने वालों के लिए सलाह

अगर आप शादी-ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीदारी से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक करें. ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज और GST भी कीमत को प्रभावित करते हैं. डॉलर की चाल के आधार पर आने वाले दिनों में सोना-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है. ऐसे में आपको बाजार पर नजर रखने की जरूरत है.