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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold-Silver Price Today: आज सुबह क्या है रेट, जानें अपने शहर में 24K, 22K, 18K गोल्ड और सिल्वर के दाम

Gold-Silver Price Today: आज सुबह क्या है रेट, जानें अपने शहर में 24K, 22K, 18K गोल्ड और सिल्वर के दाम

Gold-Silver Price Today: सोना और चांदी दोनों ही इस समय काफी ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहे हैं. अगर आप खरीदारी की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी करने के बजाय अपने शहर के ताजा रेट पहले जान लें.

Reported By : सृष्टि |  Updated at : 17 Jun 2026 08:24 AM (IST)
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Gold-Silver Price Today: आज अगर आप सोना और चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. 17 जून को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. पिछले कुछ दिनों में वैसे तो जबरदस्त तेजी दर्ज की गई थी, जिसके बाद निवेशकों और खरीदारों की नजर ताजा रेट पर बनी हुई है. यहां से आप शहर अनुसार, सोने- चांदी का हाल समझ सकते हैं.

सोने का हाल- 

बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1.55 लाख से 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में बना हुआ है. वहीं 22 कैरेट सोना 1.40 लाख से 1.46 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है. अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के अनुसार कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है. 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹151520 ₹138900 ₹113680
मुंबई ₹151370 ₹138750 ₹113530
कोलकाता ₹151370 ₹138750 ₹113530
चेन्नई ₹153380 ₹140600 ₹117900
पटना ₹151420 ₹138800 ₹113580
लखनऊ ₹151520 ₹138900 ₹113680
मेरठ ₹151520 ₹138900 ₹113680
अयोध्या ₹151520 ₹138900 ₹113680
कानपुर ₹151520 ₹138900 ₹113680
गाजियाबाद ₹151520 ₹138900 ₹113680
नोएडा ₹151520 ₹138900 ₹113680
गुरुग्राम ₹151520 ₹138900 ₹113680
चंडीगढ़ ₹151520 ₹138900 ₹113680
जयपुर ₹151520 ₹138900 ₹113680
लुधियाना ₹151520 ₹138900 ₹113680
गुवाहाटी ₹151370 ₹138750 ₹113530
इंदौर ₹151420 ₹138800 ₹113580
अहमदाबाद ₹151420 ₹138800 ₹113580
वडोदरा ₹151420 ₹138800 ₹113580
सूरत ₹151420 ₹138800 ₹113580
पुणे ₹151370 ₹138750 ₹113530
नागपुर ₹151370 ₹138750 ₹113530
नासिक ₹151400 ₹138780 ₹113560
बैंगलोर ₹151370 ₹138750 ₹113530
भुवनेश्वर ₹151370 ₹138750 ₹113530
कटक ₹151370 ₹138750 ₹113530
केरल ₹151370 ₹138750 ₹113530
रायपुर ₹151370 ₹138750 ₹113530
हैदराबाद ₹151370 ₹138750 ₹113530

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चांदी का क्या है ताजा रेट?

चांदी की कीमतें भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. देश के कई बाजारों में चांदी 2.50 लाख रुपये से 2.65 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास बिक रही है. पिछले सप्ताह चांदी में जोरदार उछाल देखने को मिला था. 

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2650 ₹26500 ₹265000
मुंबई ₹2650 ₹26500 ₹265000
कोलकाता ₹2650 ₹26500 ₹265000
चेन्नई ₹2800 ₹28000 ₹280000
पटना ₹2650 ₹26500 ₹265000
लखनऊ ₹2650 ₹26500 ₹265000
मेरठ ₹2650 ₹26500 ₹265000
अयोध्या ₹2650 ₹26500 ₹265000
कानपुर ₹2650 ₹26500 ₹265000
गाजियाबाद ₹2650 ₹26500 ₹265000
नोएडा ₹2650 ₹26500 ₹265000
गुरुग्राम ₹2650 ₹26500 ₹265000
चंडीगढ़ ₹2650 ₹26500 ₹265000
जयपुर ₹2650 ₹26500 ₹265000
लुधियाना ₹2650 ₹26500 ₹265000
गुवाहाटी ₹2650 ₹26500 ₹265000
इंदौर ₹2650 ₹26500 ₹265000
अहमदाबाद ₹2650 ₹26500 ₹265000
वडोदरा ₹2650 ₹26500 ₹265000
सूरत ₹2650 ₹26500 ₹265000
पुणे ₹2650 ₹26500 ₹265000
नागपुर ₹2650 ₹26500 ₹265000
नासिक ₹2650 ₹26500 ₹265000
बैंगलोर ₹2650 ₹26500 ₹265000
भुवनेश्वर ₹2800 ₹28000 ₹280000
रायपुर ₹2650 ₹26500 ₹265000
कटक ₹2800 ₹28000 ₹280000
हैदराबाद ₹2800 ₹28000 ₹280000
केरल ₹2800 ₹28000 ₹280000

क्यों बढ़ रहे हैं सोना-चांदी के दाम?

असल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की मांग के कारण सोने को समर्थन मिल रहा है. वहीं चांदी को औद्योगिक मांग का भी फायदा मिल रहा है.

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खरीदारी करने वालों के लिए सलाह

अगर आप शादी-ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीदारी से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक करें. ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज और GST भी कीमत को प्रभावित करते हैं. डॉलर की चाल के आधार पर आने वाले दिनों में सोना-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है. ऐसे में आपको बाजार पर नजर रखने की जरूरत है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 17 Jun 2026 08:24 AM (IST)
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