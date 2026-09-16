दिवाली से पहले सस्ता हुआ सोना, जानें चांदी के क्या हैं हालात?
आज सोने का रेट गिरा है. यहां से आप जान सकते हैं कि सोना और साथ ही साथ चांदी की कीमतों में कितना बदलाव हुआ है. यहां शहर अनुसार पूरी रेट लिस्ट ही दी गई है.
आज यानी 16 सितंबर, दिन बुधवार को सर्राफा बाजार में कमजोर वैश्विक रुख और मजबूत डॉलर के बीच सोने की कीमत में गिरावट आई है. आज सोना 1000 रुपए टूटकर 1,54,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. बता दें कि एक महीने में ये आंकड़ा सबसे ज्यादा निचले स्तर पर है. इससे पहले भी सोना 7 अगस्त को इसी रेट पर था. वहीं अब चांदी की बात करें तो चांदी लोगों को आजकल राहत की सांस दे रहा है. आज चांदी की कीमत लगातार दूसरे दिन 2,34,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर है. यानी चांदी के लिए आपको ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं.
शहर अनुसार, सोने का भाव-
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|दिल्ली
|1,54,400 रुपए
|मुंबई
|1,54,400 रुपए
|कोलकाता
|1,54,400 रुपए
|चेन्नई
|1,54,400 रुपए
|पटना
|1,54,600 रुपए
|लखनऊ
|1,54,400 रुपए
|मेरठ
|1,54,400 रुपए
|अयोध्या
|1,54,400 रुपए
|कानपुर
|1,54,400 रुपए
|अलीगढ़
|1,54,400 रुपए
|मुरादाबाद
|1,54,400 रुपए
|मिर्जापुर
|1,54,400 रुपए
|झांसी
|1,54,400 रुपए
|मथुरा
|1,54,400 रुपए
|आगरा
|1,54,400 रुपए
|गोरखपुर
|1,54,400 रुपए
|बरेली
|1,54,400 रुपए
|प्रयागराज
|1,54,400 रुपए
|वाराणसी
|1,54,400 रुपए
|गाजियाबाद
|1,54,400 रुपए
|नोएडा
|1,54,400 रुपए
|गुरुग्राम
|1,54,400 रुपए
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शहर अनुसार चांदी का भाव-
|शहर का नाम
|1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|2,34,600 रुपए
|मुंबई
|2,34,600 रुपए
|कोलकाता
|2,34,600 रुपए
|चेन्नई
|2,34,600 रुपए
|पटना
|2,34,600 रुपए
|लखनऊ
|2,34,600 रुपए
|मेरठ
|2,34,600 रुपए
|अयोध्या
|2,34,600 रुपए
|कानपुर
|2,34,600 रुपए
|अलीगढ़
|2,34,600 रुपए
|मुरादाबाद
|2,34,600 रुपए
|मिर्जापुर
|2,34,600 रुपए
|झांसी
|2,34,600 रुपए
|मथुरा
|2,34,600 रुपए
|गोरखपुर
|2,34,600 रुपए
|बरेली
|2,34,600 रुपए
|आगरा
|2,34,600 रुपए
|गाजियाबाद
|2,34,600 रुपए
|नोएडा
|2,34,600 रुपए
|गुरुग्राम
|2,34,600 रुपए
अंतर्राष्ट्रीय बाजार का क्या है हाल?
आज कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच सोने की कीमतों में गिरावट आई है. सोना 4,300 डॉलर प्रति औंस से नीचे फिसल गया और एक महीने के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है. कहा जा रहा है कि ये गिरावट मजबूत अमेरिकी डॉलर और बढ़ते बॉण्ड प्रतिफल के कारण आई है, क्योंकि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने महंगाई की चिंता बढ़ा दी है. विदेशी बाजारों में, सोने की कीमत 22.28 डॉलर यानी 0.52 प्रतिशत टूटकर 4,276.52 डॉलर प्रति औंस रह गई है, जबकि चांदी मामूली गिरावट के साथ 63.07 डॉलर प्रति औंस पर आ गई है.
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