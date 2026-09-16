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हिंदी न्यूज़बिजनेसदिवाली से पहले सस्ता हुआ सोना, जानें चांदी के क्या हैं हालात?

दिवाली से पहले सस्ता हुआ सोना, जानें चांदी के क्या हैं हालात?

आज सोने का रेट गिरा है. यहां से आप जान सकते हैं कि सोना और साथ ही साथ चांदी की कीमतों में कितना बदलाव हुआ है. यहां शहर अनुसार पूरी रेट लिस्ट ही दी गई है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 16 Sep 2026 08:36 AM (IST)
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आज यानी 16 सितंबर, दिन बुधवार को सर्राफा बाजार में कमजोर वैश्विक रुख और मजबूत डॉलर के बीच सोने की कीमत में गिरावट आई है. आज सोना 1000 रुपए टूटकर 1,54,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. बता दें कि एक महीने में ये आंकड़ा सबसे ज्यादा निचले स्तर पर है. इससे पहले भी सोना 7 अगस्त को इसी रेट पर था. वहीं अब चांदी की बात करें तो चांदी लोगों को आजकल राहत की सांस दे रहा है. आज चांदी की कीमत लगातार दूसरे दिन 2,34,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर है. यानी चांदी के लिए आपको ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं. 

शहर अनुसार, सोने का भाव- 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली 1,54,400 रुपए
मुंबई 1,54,400 रुपए
कोलकाता 1,54,400 रुपए
चेन्नई 1,54,400 रुपए
पटना 1,54,600 रुपए
लखनऊ 1,54,400 रुपए
मेरठ 1,54,400 रुपए
अयोध्या 1,54,400 रुपए
कानपुर 1,54,400 रुपए
अलीगढ़ 1,54,400 रुपए
मुरादाबाद 1,54,400 रुपए
मिर्जापुर 1,54,400 रुपए
झांसी 1,54,400 रुपए
मथुरा 1,54,400 रुपए
आगरा 1,54,400 रुपए
गोरखपुर 1,54,400 रुपए
बरेली 1,54,400 रुपए
प्रयागराज 1,54,400 रुपए
वाराणसी 1,54,400 रुपए
गाजियाबाद 1,54,400 रुपए
नोएडा 1,54,400 रुपए
गुरुग्राम 1,54,400 रुपए

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शहर अनुसार चांदी का भाव-

शहर का नाम 1 किलो चांदी का भाव 
दिल्ली 2,34,600 रुपए
मुंबई 2,34,600 रुपए
कोलकाता 2,34,600 रुपए
चेन्नई 2,34,600 रुपए
पटना 2,34,600 रुपए
लखनऊ 2,34,600 रुपए
मेरठ 2,34,600 रुपए
अयोध्या 2,34,600 रुपए
कानपुर 2,34,600 रुपए
अलीगढ़ 2,34,600 रुपए
मुरादाबाद 2,34,600 रुपए
मिर्जापुर 2,34,600 रुपए
झांसी 2,34,600 रुपए
मथुरा 2,34,600 रुपए
गोरखपुर 2,34,600 रुपए
बरेली 2,34,600 रुपए
आगरा 2,34,600 रुपए
गाजियाबाद 2,34,600 रुपए
नोएडा 2,34,600 रुपए
गुरुग्राम 2,34,600 रुपए

अंतर्राष्ट्रीय बाजार का क्या है हाल? 

आज कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच सोने की कीमतों में गिरावट आई है. सोना 4,300 डॉलर प्रति औंस से नीचे फिसल गया और एक महीने के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है. कहा जा रहा है कि ये गिरावट मजबूत अमेरिकी डॉलर और बढ़ते बॉण्ड प्रतिफल के कारण आई है, क्योंकि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने महंगाई की चिंता बढ़ा दी है.  विदेशी बाजारों में, सोने की कीमत 22.28 डॉलर यानी 0.52 प्रतिशत टूटकर 4,276.52 डॉलर प्रति औंस रह गई है, जबकि चांदी मामूली गिरावट के साथ 63.07 डॉलर प्रति औंस पर आ गई है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 16 Sep 2026 08:36 AM (IST)
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