सोना धड़ाम, आज चांदी का क्या है हाल? देखें 15 सितंबर को गोल्ड- सिल्वर का ताजा रेट

महंगाई तो हर रोज इतनी बढ़ रही है कि तीज- त्योहार की शॉपिंग भी मुश्किल हो गई है. इसी बीच अब शादी का सीजन भी आ रहा है और हर किसी की नजर सोना- चांदी के दाम पर टिकी हुई है. कुछ दिन पहले तो इन दोनों के ही रेट ने तगड़ी छलांग मारी थी. लेकिन राहत की बात ये है कि आज यानी 15 सितंबर को दाम गिर गए हैं. सोना तो टूटा है लेकिन चांदी स्थिर और कल वाले भाव पर ही बिक रही है. यहां से आप सोना और चांदी के ताजा रेट देख सकते हैं.

कितना सस्ता हुआ सोना?

आज सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 500 रुपए टूटकर 1,55,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है. कारण की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर में तेजी के बीच वैश्विक बाजारों में बिकवाली से सोने में गिरावट आई है. कल यानी 14 सितंबर को यही 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना शुक्रवार को 1,55,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

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चांदी महंगी हुई कि सस्ती?

चांदी की कीमत देखें तो आज देशभर में चांदी 2,34,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर नजर आ रही है. आज चांदी के भाव में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है. ये आम लोगों के लिए काफी हद तक राहत की बात है क्योंकि आने वाले समय में दिवाली के लिए ज्यादातर लोग चांदी के सिक्के, गहने और बर्तन खरीदते हैं.

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा है हाल?

वैश्विक स्तर पर, हाजिर सोना 57.22 डॉलर या 1.3 प्रतिशत टूटकर 4,291.71 डॉलर प्रति औंस रह गया और चांदी की कीमत लगभग तीन प्रतिशत टूटकर 62.82 डॉलर रह गई है. असल में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने महंगाई की चिंता बढ़ा दी है, जिससे सोने और चांदी की मांग पर और दबाव पड़ा है.

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