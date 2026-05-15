Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom घरेलू वायदा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट.

सोना वायदा 1425 रुपये गिरकर 1,60,790 रुपये पर खुला.

चांदी वायदा 8790 रुपये लुढ़ककर 2,80,000 रुपये पर खुला.

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में 10 ग्राम चांदी 2900 रुपये बिकी.

Gold Silver Price Today Live: घरेलू फ्यूचर मार्केट में शुक्रवार, 15 मई को सोने-चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है. खबर लिखे जाने तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 जून, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा करीब 1425 रुपये की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था.

एमसीएक्स पर गोल्ड वायदा 1,60,790 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,61,978 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

सुबह करीब 9:55 बजे, गोल्ड वायदा 0.88 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,60,553 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. गोल्ड फ्यूचर वायदा शुरुआती कारोबार में 1,60,992 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं आज आपके शहर में इन बहुमूल्य धातुओं को कीमत क्या चल रही हैं?

चांदी की कीमत

एमसीएक्स पर 3 जुलाई 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 3.02 प्रतिशत या 8,790 रुपये की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. चांदी ने कारोबारी दिन की शुरुआत 2,80,000 रुपये पर की थी. दिन के कारोबार के दौरान चांदी का हाई लेवल 2,83,219 रुपये था.

दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी आज 2,900 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 29,000 रुपये देने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 3,050 रुपये चल रही है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,60,240 रुपए

22 कैरेट - 1,46,900 रुपए

18 कैरेट - 1,20,220 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,60,090 रुपए

22 कैरेट - 1,46,750 रुपए

18 कैरेट - 1,20,070 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,63,090 रुपए

22 कैरेट - 1,49,500 रुपए

18 कैरेट - 1,24,700 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,60,090 रुपए

22 कैरेट - 1,46,750 रुपए

18 कैरेट - 1,20,070 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,60,140 रुपए

22 कैरेट - 1,46,800 रुपए

18 कैरेट - 1,20,120 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,60,240 रुपए

22 कैरेट - 1,46,900 रुपए

18 कैरेट - 1,20,220 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,60,140 रुपए

22 कैरेट - 1,46,800 रुपए

18 कैरेट - 1,20,120 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,60,090 रुपए

22 कैरेट - 1,46,750 रुपए

18 कैरेट - 1,20,070 रुपए

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