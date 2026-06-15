हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Silver Price Today: सोने की चमक बढ़ी, चांदी में भी जोरदार तेजी, खरीदारी से पहले जान लें आज के ताजा भाव

Gold Silver Price Today: सोने की चमक बढ़ी, चांदी में भी जोरदार तेजी, खरीदारी से पहले जान लें आज के ताजा भाव

Gold Silver Price Today: 15 जून को सोना और चांदी दोनों मजबूत हुए हैं. ऐसे में निवेशकों और खरीदारों को खरीदारी से पहले ताजा रेट जरूर चेक कर लेना चाहिए. यहां शहर अनुसार देखें गोल्ड- सिल्वर का भाव.

By : सृष्टि | Updated at : 15 Jun 2026 08:25 AM (IST)
Preferred Sources

Gold Silver Price Today: 15 जून 2026 को सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी देखने को मिली. अमेरिका-ईरान के बीच समझौते की खबर के बाद डॉलर कमजोर हुआ, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ गई. वैश्विक बाजार में सोना करीब 2% उछल गया, जबकि चांदी में 3% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई. 

24 कैरेट सोना पहुंचा 1.60 लाख रुपये के करीब

बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 1.59 लाख रुपये से 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है. वहीं 22 कैरेट सोना 1.46 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब बना हुआ है. 

अमेरिका-ईरान समझौते से धड़ाम हुआ कच्चा तेल, एक झटके में 4% टूटे दाम

शहर अनुसार सोने का भाव- 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹149230 ₹136800 ₹111960
मुंबई ₹149080 ₹136650 ₹111810
कोलकाता ₹149080 ₹136650 ₹111810
चेन्नई ₹151200 ₹138600 ₹116100
पटना ₹149130 ₹136700 ₹111860
लखनऊ ₹149230 ₹136800 ₹111960
मेरठ ₹149230 ₹136800 ₹111960
अयोध्या ₹149230 ₹136800 ₹111960
कानपुर ₹149230 ₹136800 ₹111960
गाजियाबाद ₹149230 ₹136800 ₹111960
नोएडा ₹149230 ₹136800 ₹111960
गुरुग्राम ₹149230 ₹136800 ₹111960
चंडीगढ़ ₹149230 ₹136800 ₹111960
जयपुर ₹149230 ₹136800 ₹111960
लुधियाना ₹149230 ₹136800 ₹111960
गुवाहाटी ₹149080 ₹136650 ₹111810
जलगांव ₹149080 ₹136650 ₹111810
इंदौर ₹149130 ₹136700 ₹111860
अहमदाबाद ₹149130 ₹136700 ₹111860
वडोदरा ₹149130 ₹136700 ₹111860
सूरत ₹149130 ₹136700 ₹111860
पुणे ₹149080 ₹136650 ₹111810
नागपुर ₹149080 ₹136650 ₹111810
नासिक ₹149110 ₹136680 ₹111840
बैंगलोर ₹149080 ₹136650 ₹111810
भुवनेश्वर ₹149080 ₹136650 ₹111810
कटक ₹149080 ₹136650 ₹111810
रायपुर ₹149080 ₹136650 ₹111810
हैदराबाद ₹149080 ₹136650 ₹111810
केरल ₹149080 ₹136650 ₹111810

चांदी ने भी दिखाई दमदार चाल

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी मजबूत बढ़त देखने को मिली. देश के कई बाजारों में चांदी का भाव 2.85 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी 3% से ज्यादा मजबूत हुई है. 

शहर अनुसार चांदी का दाम-

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
मुंबई ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
कोलकाता ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
चेन्नई ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
पटना ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
लखनऊ ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
मेरठ ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
अयोध्या ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
गाजियाबाद ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
नोएडा ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
गुरुग्राम ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
चंडीगढ़ ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
जयपुर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
लुधियाना ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
गुवाहाटी ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
जलगांव ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
इंदौर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
कानपुर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
अहमदाबाद ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
वडोदरा ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
सूरत ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
पुणे ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
नागपुर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
नासिक ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
बैंगलोर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
भुवनेश्वर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
कटक ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
केरल ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
रायपुर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
हैदराबाद ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000

15 जून को फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम? जानें आपके शहर में क्या है ताजा रेट

सोना महंगा क्यों हुआ?

विशेषज्ञों के अनुसार डॉलर में कमजोरी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण निवेशकों का रुझान फिर से सोने की ओर बढ़ा है. सोने को हमेशा सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए बाजार में हलचल बढ़ने पर इसकी मांग बढ़ जाती है. 

निवेशकों के लिए क्या है संकेत?

सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तरों के आसपास बनी हुई हैं. ऐसे में विशेषज्ञ एकमुश्त निवेश के बजाय चरणबद्ध खरीदारी की सलाह दे रहे हैं. वहीं शादी-ब्याह के लिए खरीदारी करने वाले लोगों को भी कीमतों पर नजर बनाए रखने की जरूरत है. अब बाजार की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों, डॉलर इंडेक्स और वैश्विक आर्थिक हालात पर रहेगी. इन कारकों के आधार पर आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 15 Jun 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
Gold Business News Gold & Silver
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Share Market Today: ईरान-अमेरिका शांति समझौते से बम-बम शेयर बाजार, 1197 अंक उछला सेंसेक्स, निफ्टी भी 362 अंक ऊपर
ईरान-अमेरिका शांति समझौते से बम-बम शेयर बाजार, 1197 अंक उछला सेंसेक्स, निफ्टी भी 362 अंक ऊपर
बिजनेस
Advance Tax Deadline: टैक्स भरने की आखिरी तारीख आज, चूके तो देना होगा भारी-भरकम ब्याज
Advance Tax Deadline: टैक्स भरने की आखिरी तारीख आज, चूके तो देना होगा भारी-भरकम ब्याज
बिजनेस
Gold Silver Price Today: सोने की चमक बढ़ी, चांदी में भी जोरदार तेजी, खरीदारी से पहले जान लें आज के ताजा भाव
Gold Silver Price Today: सोने की चमक बढ़ी, चांदी में भी जोरदार तेजी, खरीदारी से पहले जान लें आज के ताजा भाव
बिजनेस
Stocks to Watch Today: वेदांता से RBL Bank तक... आज इन शेयरों में बन सकते हैं बड़े मौके, चेक करें पूरी लिस्ट
वेदांता से RBL Bank तक... आज इन शेयरों में बन सकते हैं बड़े मौके, चेक करें पूरी लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सपना का फैमिली संग्राम !| Crime News | Sapna Chaudhary
US-Iran Deal | Seedha Sawal: US की गुंडागर्दी...भारत की चुप्पी पर छिड़ी तगड़ी बहस! | Donald Trump
Bengal TMC Crisis | Mamata Banerjee: TMC के 20 बाग़ियों का NDA मिलन! | Sudip | Sayoni Ghosh
Morena Rail Accident: दूसरे ट्रैक पर खड़े यात्रियों को ट्रेन ने कुचला, वीडियो सामने आया | Accident
PoK Violence: जन्नत क्यों हुई लहूलुहान,जवाब दो पाकिस्तान! | POK Protest | Pakistan | Asim Munir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Update: 'आंधी संग झमाझम बारिश...', 13 राज्यों में IMD का अलर्ट, यूपी-बिहार, दिल्ली में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत!
'आंधी संग झमाझम बारिश...', 13 राज्यों में IMD का अलर्ट, यूपी-बिहार, दिल्ली में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत!
महाराष्ट्र
कांग्रेस नहीं, NDA में शामिल होंगे शरद पवार? रामदास अठावले ने दिया ऑफर, बोले- 'अगर चाहें तो...'
कांग्रेस नहीं, NDA में शामिल होंगे शरद पवार? रामदास अठावले ने दिया ऑफर, बोले- 'अगर चाहें तो...'
इंडिया
2027 में यूपी में किसके साथ गठबंधन करेंगे ओवैसी? फेंक दिया तुरुप का इक्का, अखिलेश का क्यों लिया नाम
2027 में यूपी में किसके साथ गठबंधन करेंगे ओवैसी? फेंक दिया तुरुप का इक्का, अखिलेश का क्यों लिया नाम
स्पोर्ट्स
IND W vs PAK W: ‘आज फिर टूटेंगे टीवी’, भारत से हार के बाद पाकिस्तान पर बने एक से एक फनी मीम्स, सोशल मीडिया पर मजाक तो देखिए
‘आज फिर टूटेंगे टीवी’, भारत से हार के बाद पाकिस्तान पर बने एक से एक फनी मीम्स, सोशल मीडिया पर मजाक तो देखिए
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 3: 'भारत भाग्य विधाता' की कमाई में संडे को आई तेजी, क्या वसूल पाएगी 45 करोड़ की लागत?
'भारत भाग्य विधाता' की कमाई में संडे को आई तेजी, क्या वसूल पाएगी 45 करोड़ की लागत?
इंडिया
भारत-फ्रांस के बीच हो गई बड़ी डील! 5 साल में दोगुना होगा व्यापार, राफेल से परमाणु ऊर्जा तक... बने नए रास्ते
भारत-फ्रांस के बीच हो गई बड़ी डील! 5 साल में दोगुना होगा व्यापार, राफेल से परमाणु ऊर्जा तक... बने नए रास्ते
ट्रेंडिंग
Video: 27,000 में गुरुग्राम में शानदार जिंदगी! 25 साल की लड़की का बजट प्लान देख हैरान रह गए यूजर्स
27,000 में गुरुग्राम में शानदार जिंदगी! 25 साल की लड़की का बजट प्लान देख हैरान रह गए यूजर्स
ऑटो
Tata Tiago vs Maruti Swift: बजट और माइलेज में कौन सी कार बेस्ट, छोटी फैमिली के लिए क्या है बेहतर विकल्प?
बजट और माइलेज में कौन सी कार बेस्ट, छोटी फैमिली के लिए क्या है बेहतर विकल्प?
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
ABP NEWS
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
Embed widget