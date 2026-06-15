Gold Silver Price Today: 15 जून 2026 को सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी देखने को मिली. अमेरिका-ईरान के बीच समझौते की खबर के बाद डॉलर कमजोर हुआ, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ गई. वैश्विक बाजार में सोना करीब 2% उछल गया, जबकि चांदी में 3% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई.

24 कैरेट सोना पहुंचा 1.60 लाख रुपये के करीब

बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 1.59 लाख रुपये से 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है. वहीं 22 कैरेट सोना 1.46 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब बना हुआ है.

अमेरिका-ईरान समझौते से धड़ाम हुआ कच्चा तेल, एक झटके में 4% टूटे दाम

शहर अनुसार सोने का भाव-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹149230 ₹136800 ₹111960 मुंबई ₹149080 ₹136650 ₹111810 कोलकाता ₹149080 ₹136650 ₹111810 चेन्नई ₹151200 ₹138600 ₹116100 पटना ₹149130 ₹136700 ₹111860 लखनऊ ₹149230 ₹136800 ₹111960 मेरठ ₹149230 ₹136800 ₹111960 अयोध्या ₹149230 ₹136800 ₹111960 कानपुर ₹149230 ₹136800 ₹111960 गाजियाबाद ₹149230 ₹136800 ₹111960 नोएडा ₹149230 ₹136800 ₹111960 गुरुग्राम ₹149230 ₹136800 ₹111960 चंडीगढ़ ₹149230 ₹136800 ₹111960 जयपुर ₹149230 ₹136800 ₹111960 लुधियाना ₹149230 ₹136800 ₹111960 गुवाहाटी ₹149080 ₹136650 ₹111810 जलगांव ₹149080 ₹136650 ₹111810 इंदौर ₹149130 ₹136700 ₹111860 अहमदाबाद ₹149130 ₹136700 ₹111860 वडोदरा ₹149130 ₹136700 ₹111860 सूरत ₹149130 ₹136700 ₹111860 पुणे ₹149080 ₹136650 ₹111810 नागपुर ₹149080 ₹136650 ₹111810 नासिक ₹149110 ₹136680 ₹111840 बैंगलोर ₹149080 ₹136650 ₹111810 भुवनेश्वर ₹149080 ₹136650 ₹111810 कटक ₹149080 ₹136650 ₹111810 रायपुर ₹149080 ₹136650 ₹111810 हैदराबाद ₹149080 ₹136650 ₹111810 केरल ₹149080 ₹136650 ₹111810

चांदी ने भी दिखाई दमदार चाल

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी मजबूत बढ़त देखने को मिली. देश के कई बाजारों में चांदी का भाव 2.85 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी 3% से ज्यादा मजबूत हुई है.

शहर अनुसार चांदी का दाम-

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 मुंबई ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 कोलकाता ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 चेन्नई ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 पटना ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 लखनऊ ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 मेरठ ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 अयोध्या ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 गाजियाबाद ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 नोएडा ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 गुरुग्राम ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 चंडीगढ़ ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 जयपुर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 लुधियाना ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 गुवाहाटी ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 जलगांव ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 इंदौर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 कानपुर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 अहमदाबाद ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 वडोदरा ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 सूरत ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 पुणे ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 नागपुर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 नासिक ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 बैंगलोर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 भुवनेश्वर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 कटक ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 केरल ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 रायपुर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 हैदराबाद ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000

15 जून को फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम? जानें आपके शहर में क्या है ताजा रेट

सोना महंगा क्यों हुआ?

विशेषज्ञों के अनुसार डॉलर में कमजोरी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण निवेशकों का रुझान फिर से सोने की ओर बढ़ा है. सोने को हमेशा सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए बाजार में हलचल बढ़ने पर इसकी मांग बढ़ जाती है.

निवेशकों के लिए क्या है संकेत?

सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तरों के आसपास बनी हुई हैं. ऐसे में विशेषज्ञ एकमुश्त निवेश के बजाय चरणबद्ध खरीदारी की सलाह दे रहे हैं. वहीं शादी-ब्याह के लिए खरीदारी करने वाले लोगों को भी कीमतों पर नजर बनाए रखने की जरूरत है. अब बाजार की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों, डॉलर इंडेक्स और वैश्विक आर्थिक हालात पर रहेगी. इन कारकों के आधार पर आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.