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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold-Silver Price Today: सुबह- सुबह सस्ता हुआ सोना, चांदी स्थिर, जानें अपने शहर में कितना है 18K, 22K, 24K सोने का भाव

Gold-Silver Price Today: सुबह- सुबह सस्ता हुआ सोना, चांदी स्थिर, जानें अपने शहर में कितना है 18K, 22K, 24K सोने का भाव

Gold-Silver Price Today 15 July 2026: आज सोने की कीमतों में 0.38% की हल्की गिरावट दर्ज की गई है. दूसरी ओर, चांदी के भाव में बदलाव नहीं हुआ है और ये 2,34,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 15 Jul 2026 08:08 AM (IST)
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Gold-Silver Price Today 15 July 2026: अगर आपके घर भी शादी, पार्टी या फंक्शन आ रहे हैं और आप सोना या चांदी खरीदने वाली हैं तो ये खबर आपके लिए है. असल में खुशखबर ही है, क्योंकि सोना सस्ता हो गया है. आज 15 जुलाई 2026 को एक बार फिर सोने की कीमतों में 0.38% की हल्की गिरावट दर्ज की गई है. 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 540 रुपये सस्ता होकर 142260 रुपये पर पहुंच गया है. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत भी 500 रुपये घटकर 130400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. दूसरी ओर, चांदी को देखें तो इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये 234900 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है. यहां से आप सोना और चांदी, दोनों की ही रेट लिस्ट देख सकते हैं. 

शहर अनुसार सोने का भाव (10 ग्राम वजन में)- 

शहर 24 कैरेट सोना  22 कैरेट सोना 18 कैरेट सोना
दिल्ली 142950 131050 107250
मुंबई 142800 130900 107100
कोलकाता 142800 130900 107100
चेन्नई 143460 131500 109700
पटना 142850 130950 107150
लखनऊ 142950 131050 107250
मेरठ 142950 131050 107250
अयोध्या 142950 131050 107250
कानपुर 142950 131050 107250
गाजियाबाद 142950 131050 107250
नोएडा 142950 131050 107250
गुरुग्राम 142950 131050 107250
चंडीगढ़ 142950 131050 107250
जयपुर 142950 131050 107250
लुधियाना 142950 131150 107250
गुवाहाटी 142800 130900 107100
इंदौर 142850 131050 107150
अहमदाबाद 142850 ₹130950 107150
वडोदरा 142850 130950 107150
सूरत 142850 130950 107150
पुणे 142800 130900 107100
नागपुर 142800 130900 107100
नासिक 142830 130930 107130
बैंगलोर 142800 130900 107100
भुवनेश्वर 142800 130900 107100
रायपुर 142800 130900 107100
हैदराबाद 142800 130900 107100

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शहर अनुसार चांदी का भाव- 

शहर 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली 2,35,000
मुंबई 2,35,000
कोलकाता 2,35,000
चेन्नई 2,40,000
पटना 2,35,000
लखनऊ 2,35,000
मेरठ 2,35,000
अयोध्या 2,35,000
कानपुर 2,35,000
गाजियाबाद 2,35,000
नोएडा 2,35,000
गुरुग्राम 2,35,000
जयपुर 2,35,000
लुधियाना 2,35,000
गुवाहाटी 2,35,000
इंदौर 2,35,000
अहमदाबाद 2,35,000
वडोदरा 2,35,000
सूरत 2,35,000
पुणे 2,35,000
नागपुर 2,35,000
चंडीगढ़ 2,35,000
नासिक 2,35,000
बैंगलोर 2,35,000
भुवनेश्वर 2,40,000
रायपुर 2,35,000
हैदराबाद 2,40,000

सोना खरीदते समय रखें इन बातों का खास ख्याल-  

सोना हमेशा हॉलमार्क का ही लें और इसकी शुद्धता भी चेक करें. देखें कि सोना कितने कैरेट का है. साथ ही सोने पर 6 अंको का HUID नंबर होता है, वो चेक करें. सोना लेने से पहले मेकिंग चार्ज पूछें और लेने के बाद पक्का बिल जरूर लें. सोने की खरीद पर नियमानुसार 3% का जीएसटी (GST) अलग से लगाया जाता है, जिसे आपके बिल में जोड़ा जाएगा, तो इसके बारे में भी पूछ लें.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 15 Jul 2026 08:08 AM (IST)
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