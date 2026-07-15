Gold-Silver Price Today 15 July 2026: अगर आपके घर भी शादी, पार्टी या फंक्शन आ रहे हैं और आप सोना या चांदी खरीदने वाली हैं तो ये खबर आपके लिए है. असल में खुशखबर ही है, क्योंकि सोना सस्ता हो गया है. आज 15 जुलाई 2026 को एक बार फिर सोने की कीमतों में 0.38% की हल्की गिरावट दर्ज की गई है. 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 540 रुपये सस्ता होकर 142260 रुपये पर पहुंच गया है. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत भी 500 रुपये घटकर 130400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. दूसरी ओर, चांदी को देखें तो इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये 234900 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है. यहां से आप सोना और चांदी, दोनों की ही रेट लिस्ट देख सकते हैं.

शहर अनुसार सोने का भाव (10 ग्राम वजन में)-

शहर 24 कैरेट सोना 22 कैरेट सोना 18 कैरेट सोना दिल्ली 142950 131050 107250 मुंबई 142800 130900 107100 कोलकाता 142800 130900 107100 चेन्नई 143460 131500 109700 पटना 142850 130950 107150 लखनऊ 142950 131050 107250 मेरठ 142950 131050 107250 अयोध्या 142950 131050 107250 कानपुर 142950 131050 107250 गाजियाबाद 142950 131050 107250 नोएडा 142950 131050 107250 गुरुग्राम 142950 131050 107250 चंडीगढ़ 142950 131050 107250 जयपुर 142950 131050 107250 लुधियाना 142950 131150 107250 गुवाहाटी 142800 130900 107100 इंदौर 142850 131050 107150 अहमदाबाद 142850 ₹130950 107150 वडोदरा 142850 130950 107150 सूरत 142850 130950 107150 पुणे 142800 130900 107100 नागपुर 142800 130900 107100 नासिक 142830 130930 107130 बैंगलोर 142800 130900 107100 भुवनेश्वर 142800 130900 107100 रायपुर 142800 130900 107100 हैदराबाद 142800 130900 107100

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शहर अनुसार चांदी का भाव-

सोना खरीदते समय रखें इन बातों का खास ख्याल-

सोना हमेशा हॉलमार्क का ही लें और इसकी शुद्धता भी चेक करें. देखें कि सोना कितने कैरेट का है. साथ ही सोने पर 6 अंको का HUID नंबर होता है, वो चेक करें. सोना लेने से पहले मेकिंग चार्ज पूछें और लेने के बाद पक्का बिल जरूर लें. सोने की खरीद पर नियमानुसार 3% का जीएसटी (GST) अलग से लगाया जाता है, जिसे आपके बिल में जोड़ा जाएगा, तो इसके बारे में भी पूछ लें.

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