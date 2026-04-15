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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold-Silver Price Today Live: अक्षय तृतीया से पहले बढ़ा सोने का रेट, चांदी में भी उछाल; जानें आपके शहर का ताजा भाव

Gold-Silver Price Today Live: अक्षय तृतीया से पहले बढ़ा सोने का रेट, चांदी में भी उछाल; जानें आपके शहर का ताजा भाव

Gold-Silver Price Today Live Update : अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत शुरू होने की संभावनाओं ने फिर से कीमती धातुओं की कीमतें बढ़ा दी है. आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,53,940 रुपये है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 15 Apr 2026 02:35 PM (IST)
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Gold-Silver Price Today on April 15: आज देश में सोने-चांदी की कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कम हुई कीमत और ईरान-अमेरिका के बीच शांति वार्ता की उम्मीदों ने इनके दाम फिर से बढ़ा दिए हैं. रिटेल बाजारों में आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,53,940 रुपये है. वहीं, 22 कैरेट गोल्ड की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,41,110 रुपये है. 

आज सोने की कीमत

शहर 24 कैरेट (प्रति 10 ग्राम) 22 कैरेट (प्रति 10 ग्राम)
दिल्ली 1,54,090 रुपये 1,41,110 रुपये
मुंबई 1,53,940 रुपये 1,41,110 रुपये
चेन्नई 1,55,140 रुपये 1,42,210 रुपये
कोलकाता 1,53,940 रुपये 1,41,110 रुपये
बेंगलुरु 1,53,940 रुपये 1,41,110 रुपये
हैदराबाद 1,53,940 रुपये 1,41,110 रुपये
अहमदाबाद 1,53,990 रुपये 1,41,160 रुपये
पुणे 1,53,940 रुपये 1,41,110 रुपये
लखनऊ  1,54,090 रुपये 1,41,260 रुपये

क्यों बढ़ी सोने की कीमत?

  • अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने की उम्मीदें हैं. इस खबर के चलते अमेरिकी शेयर बाजार में गजब की तेजी देखने को मिली. हालांकि, डॉलर इंडेक्स में 0.3 परसेंट तक की गिरावट आई. जब डॉलर कमजोर होता है, तो सोना वैश्विक खरीदारों के लिए सस्ता हो जाता है. इससे इसकी मांग और कीमत दोनों बढ़ जाती है.
  • भारत में सोने की कीमतों में तेजी की एक और वजह बैसाखी, पोइला बोइशाख, अक्षय तृतीया जैसे त्योहार हैं. इसके चलते सोने की घरेलू मांग बढ़ी है और कीमतों में उछाल आया है. 

चांदी की आज कीमत

देश में आज चांदी की कीमत 2,54,900 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो कल के मुकाबले 100 रुपये कम है. इस हिसाब से 100 ग्राम चांदी की कीमत 25,940 रुपये और 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,549 रुपये है. आज मुनाफावूसली के चलते चांदी की कीमतों में गिरावटदेखी जा रही है. पिछले कुछ दिनों से चांदी की कीमतें अपने ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी इसलिए आज निवेशक ऊंचे भाव पर इसे बेचकर अपना मुनाफा निकाल रहे हैं.

इसके अलावा, सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से आने वाली मांग में स्थिरता के चलते भी कीमतें कम हुई हैं. 

ये भी पढ़ें:

IPO Market: मिडिल ईस्ट तनाव से आईपीओ बाजार पर ब्रेक, कई बड़े इश्यू टले; जानिए डिटेल 

Published at : 15 Apr 2026 10:30 AM (IST)
Tags :
Gold Rate Today Gold Silver Price Today Silver Rate Today Gold-Silver Fresh Price
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