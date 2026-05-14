Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज की गई।

चांदी की कीमतों में घरेलू फ्यूचर मार्केट में गिरावट देखी गई।

विभिन्न शहरों में सोने के दाम (24, 22, 18 कैरेट) बताए गए।

Gold Silver Price Today Live: घरेलू फ्यूचर मार्केट में गुरुवार, 14 मई को सोने-चांदी की कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. सोने में हल्की तेजी है, वहीं चांदी में गिरावट देखने को मिल रही है. खबर लिखे जाने तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 जून, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा करीब 450 रुपये की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था.

एमसीएक्स पर गोल्ड वायदा 1,61,888 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,62,186 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

सुबह करीब 11:00 बजे, गोल्ड वायदा 0.28 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,62,640 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. गोल्ड फ्यूचर वायदा शुरुआती कारोबार में 1,63,055 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं आज आपके शहर में इन बहुमूल्य धातुओं को कीमत क्या चल रही हैं?

चांदी की कीमत

एमसीएक्स पर 3 जुलाई 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 0.88 प्रतिशत या 2,638 रुपये की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. चांदी ने कारोबारी दिन की शुरुआत 2,98,373 रुपये पर की थी. दिन के कारोबार के दौरान चांदी का हाई लेवल 2,99,000 रुपये था.

दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी आज 3,000 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 30,000 रुपये देने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 3,150 रुपये चल रही है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,62,260 रुपए

22 कैरेट - 1,48,950 रुपए

18 कैरेट - 1,21,900 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,62,330 रुपए

22 कैरेट - 1,48,800 रुपए

18 कैरेट - 1,21,750 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,64,180 रुपए

22 कैरेट - 1,50,500 रुपए

18 कैरेट - 1,25,700 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,62,330 रुपए

22 कैरेट - 1,48,800 रुपए

18 कैरेट - 1,21,750 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,62,380 रुपए

22 कैरेट - 1,48,850 रुपए

18 कैरेट - 1,21,800 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,62,260 रुपए

22 कैरेट - 1,48,950 रुपए

18 कैरेट - 1,21,900 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,62,380 रुपए

22 कैरेट - 1,48,850 रुपए

18 कैरेट - 1,21,800 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,62,330 रुपए

22 कैरेट - 1,48,800 रुपए

18 कैरेट - 1,21,750 रुपए

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