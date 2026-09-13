सोना-चांदी पर बड़ी अपडेट, आज क्या है 10 ग्राम गोल्ड और 1 किलो सिल्वर का भाव?

सोना खरीदने वालों के लिए आज का दिन कैसा है? अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज के ताजा रेट जरूर जान लें. पिछले कुछ दिनों की हलचल के बाद आज भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है.

आज 13 सितंबर 2026 को 24 कैरेट सोने का भाव 15,458 रुपए प्रति ग्राम है. वहीं 22 कैरेट सोना 14,170 रुपए प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 11,594 रुपए प्रति ग्राम पर है. चांदी की कीमत भी आज स्थिर बनी हुई है और ये 2,45,000 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है.

10 ग्राम सोने का आज का भाव कितना है?

अगर आप 10 ग्राम सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आज 24 कैरेट सोने के लिए करीब 1,54,580 रुपए खर्च करने होंगे. वहीं 22 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत 1,41,700 रुपए है. 18 कैरेट सोने की बात करें तो 10 ग्राम का भाव 1,15,940 रुपए है.

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22 कैरेट सोने का रेट क्या है?

22 कैरेट सोना आमतौर पर ज्वेलरी बनाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. आज इसका भाव 14,170 रुपए प्रति ग्राम है.

24 कैरेट सोने की कीमत आज कितनी है?

24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध सोने की कैटेगरी में माना जाता है. आज इसका भाव 15,458 रुपए प्रति ग्राम है. यानी 10 ग्राम 24 कैरेट सोना खरीदने पर करीब 1,54,580 रुपए देने होंगे. वहीं 100 ग्राम सोने की कीमत करीब 15,45,800 रुपए बैठती है.

18 कैरेट सोने का भाव

18 कैरेट सोना आज 11,594 रुपए प्रति ग्राम के भाव पर है. 10 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,15,940 रुपए है.

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आज चांदी कितने रुपये किलो है?

चांदी खरीदने वालों के लिए भी आज कीमत में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. चांदी का भाव लगातार दूसरे दिन 2,45,000 रुपए प्रति किलो पर स्थिर है. इसके अलावा 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,450 रुपए और 100 ग्राम चांदी का भाव 24,500 रुपए है.

सोने के दाम क्यों बदलते हैं?

सोने की कीमत सिर्फ भारत के बाजार पर निर्भर नहीं करती है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और देश में सोने की मांग जैसे कई कारण इसके रेट को प्रभावित करते हैं.