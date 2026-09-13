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हिंदी न्यूज़बिजनेससोना-चांदी पर बड़ी अपडेट, आज क्या है 10 ग्राम गोल्ड और 1 किलो सिल्वर का भाव?

सोना-चांदी पर बड़ी अपडेट, आज क्या है 10 ग्राम गोल्ड और 1 किलो सिल्वर का भाव?

13 सितंबर 2026 को सोने और चांदी के ताजा दाम क्या हैं? 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने का भाव, साथ ही दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में चांदी की कीमत यहां से जान सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 13 Sep 2026 01:46 PM (IST)
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सोना खरीदने वालों के लिए आज का दिन कैसा है? अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज के ताजा रेट जरूर जान लें. पिछले कुछ दिनों की हलचल के बाद आज भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है.

आज 13 सितंबर 2026 को 24 कैरेट सोने का भाव 15,458 रुपए प्रति ग्राम है. वहीं 22 कैरेट सोना 14,170 रुपए प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 11,594 रुपए प्रति ग्राम पर है. चांदी की कीमत भी आज स्थिर बनी हुई है और ये 2,45,000 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है.  

10 ग्राम सोने का आज का भाव कितना है?
अगर आप 10 ग्राम सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आज 24 कैरेट सोने के लिए करीब 1,54,580 रुपए खर्च करने होंगे. वहीं 22 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत 1,41,700 रुपए है. 18 कैरेट सोने की बात करें तो 10 ग्राम का भाव 1,15,940 रुपए है. 

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22 कैरेट सोने का रेट क्या है?

22 कैरेट सोना आमतौर पर ज्वेलरी बनाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. आज इसका भाव 14,170 रुपए प्रति ग्राम है.

24 कैरेट सोने की कीमत आज कितनी है?

 24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध सोने की कैटेगरी में माना जाता है. आज इसका भाव 15,458 रुपए प्रति ग्राम है. यानी 10 ग्राम 24 कैरेट सोना खरीदने पर करीब 1,54,580 रुपए देने होंगे. वहीं 100 ग्राम सोने की कीमत करीब 15,45,800 रुपए बैठती है. 

18 कैरेट सोने का भाव
18 कैरेट सोना आज 11,594 रुपए प्रति ग्राम के भाव पर है. 10 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,15,940 रुपए है. 

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आज चांदी कितने रुपये किलो है?

चांदी खरीदने वालों के लिए भी आज कीमत में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. चांदी का भाव लगातार दूसरे दिन 2,45,000 रुपए प्रति किलो पर स्थिर है. इसके अलावा 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,450 रुपए और 100 ग्राम चांदी का भाव 24,500 रुपए है.

सोने के दाम क्यों बदलते हैं?

सोने की कीमत सिर्फ भारत के बाजार पर निर्भर नहीं करती है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और देश में सोने की मांग जैसे कई कारण इसके रेट को प्रभावित करते हैं. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 13 Sep 2026 01:43 PM (IST)
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