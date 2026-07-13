Gold- Silver Price Today 13 July 2026: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले ताजा रेट जरूर चेक कर लें. सोमवार, 13 जुलाई को सोने की कीमतों में 0.29% की गिरावट दर्ज की गई है. इसके बाद 24 कैरेट सोने का भाव घटकर करीब 1,47,490 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. यानी पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले सोना करीब 430 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. वहीं चांदी की कीमत में भी नरमी देखने को मिली और इसका भाव करीब 2.21 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गया.

सोने का भाव शहर अनुसार-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली 144480 ₹132450 108400 मुंबई 144330 132300 108250 कोलकाता 144330 132300 108250 चेन्नई 145090 133000 111200 पटना 144380 132350 108300 लखनऊ 144480 132450 108400 मेरठ 144480 132450 108400 अयोध्या 144480 132450 108400 कानपुर 144480 132450 108400 गाजियाबाद 144480 132450 108400 नोएडा 144480 132450 108400 गुरुग्राम 144480 132450 108400 चंडीगढ़ 144480 132450 108400 जयपुर 144480 132450 108400 लुधियाना 144480 132450 108400 गुवाहाटी 144330 132300 108250 इंदौर 144380 132350 108300 अहमदाबाद 144380 132350 108300 वडोदरा 144380 132350 108300 सूरत 144380 132350 108300 पुणे 144330 132300 108250 नागपुर 144330 132300 108250 नासिक 144360 132330 108280

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चांदी का ताजा भाव

आज चांदी भी पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले कमजोर रही. 999 प्योरिटी वाली चांदी का भाव करीब 2.21 लाख रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया.

सोने-चांदी के दाम क्यों बदलते हैं?

सोने और चांदी की कीमतें सिर्फ घरेलू मांग पर निर्भर नहीं करतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों का उतार-चढ़ाव, डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल, केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरें और वैश्विक तनाव जैसी कई बातें इनकी कीमत तय करती हैं. यही वजह है कि सर्राफा बाजार में लगभग हर दिन नए रेट जारी किए जाते हैं.

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इन बातों का रखें ध्यान-

अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना है. सबसे पहले तो BIS हॉलमार्क, मेकिंग चार्ज और GST जरूर चेक करें. वहीं निवेश के लिए खरीदारी करने वाले लोग अलग-अलग ज्वेलर्स के रेट की तुलना करने के बाद ही सोना या चांदी खरीदें. सोच समझकर ही सोने- चांदी की खरीदारी करनी चाहिए.