Gold- Silver Price Today: सोने में आई नरमी, चांदी भी हुई सस्ती, खरीदारी से पहले जान लें आज का नया रेट
Gold- Silver Price Today 13 July 2026: हफ्ते की शुरुआत में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. जानिए 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड का ताजा भाव, चांदी का नया रेट.
Gold- Silver Price Today 13 July 2026: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले ताजा रेट जरूर चेक कर लें. सोमवार, 13 जुलाई को सोने की कीमतों में 0.29% की गिरावट दर्ज की गई है. इसके बाद 24 कैरेट सोने का भाव घटकर करीब 1,47,490 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. यानी पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले सोना करीब 430 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. वहीं चांदी की कीमत में भी नरमी देखने को मिली और इसका भाव करीब 2.21 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गया.
सोने का भाव शहर अनुसार-
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|दिल्ली
|144480
|₹132450
|108400
|मुंबई
|144330
|132300
|108250
|कोलकाता
|144330
|132300
|108250
|चेन्नई
|145090
|133000
|111200
|पटना
|144380
|132350
|108300
|लखनऊ
|144480
|132450
|108400
|मेरठ
|144480
|132450
|108400
|अयोध्या
|144480
|132450
|108400
|कानपुर
|144480
|132450
|108400
|गाजियाबाद
|144480
|132450
|108400
|नोएडा
|144480
|132450
|108400
|गुरुग्राम
|144480
|132450
|108400
|चंडीगढ़
|144480
|132450
|108400
|जयपुर
|144480
|132450
|108400
|लुधियाना
|144480
|132450
|108400
|गुवाहाटी
|144330
|132300
|108250
|इंदौर
|144380
|132350
|108300
|अहमदाबाद
|144380
|132350
|108300
|वडोदरा
|144380
|132350
|108300
|सूरत
|144380
|132350
|108300
|पुणे
|144330
|132300
|108250
|नागपुर
|144330
|132300
|108250
|नासिक
|144360
|132330
|108280
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चांदी का ताजा भाव
आज चांदी भी पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले कमजोर रही. 999 प्योरिटी वाली चांदी का भाव करीब 2.21 लाख रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया.
सोने-चांदी के दाम क्यों बदलते हैं?
सोने और चांदी की कीमतें सिर्फ घरेलू मांग पर निर्भर नहीं करतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों का उतार-चढ़ाव, डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल, केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरें और वैश्विक तनाव जैसी कई बातें इनकी कीमत तय करती हैं. यही वजह है कि सर्राफा बाजार में लगभग हर दिन नए रेट जारी किए जाते हैं.
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इन बातों का रखें ध्यान-
अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना है. सबसे पहले तो BIS हॉलमार्क, मेकिंग चार्ज और GST जरूर चेक करें. वहीं निवेश के लिए खरीदारी करने वाले लोग अलग-अलग ज्वेलर्स के रेट की तुलना करने के बाद ही सोना या चांदी खरीदें. सोच समझकर ही सोने- चांदी की खरीदारी करनी चाहिए.